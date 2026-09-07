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Tańsze paliwo na Orlenie. Oto, jak możesz uzyskać rabat

Michał Mielnik
07.09.2026|4 min
Ceny paliw na polskich stacjach rosną. Sytuację nieco potrafiły załagodzić rządowe pakietu osłonowe o nazwie Ceny Paliw Niżej (w skrócie: CPN), które rekompensowały rosnące koszty baryłki w okresie wakacyjnym. Nie zapowiada się, by wprowadzono nową odsłonę tych działań, zwłaszcza w obliczu weta podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych. W takiej sytuacji Orlen i jego promocja mogą okazać się przydatne.
Orlen Paczka niższa cena
Orlen Paczka niższa cena
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Niemal każda większa stacja kusi rabatami na cenie paliwa, które najczęściej są dostępne dla uczestników programów lojalnościowych dostępnych w aplikacjach. Także i Orlen korzysta z takiej oferty, którą można aktywować kuponem, a wysokość rabatu na litrze obniżymy też zakupami pozapaliwowymi w sklepie. Dostawca paliw ma jednak nie tylko sieć stacji benzynowych, ale i inne odnogi biznesu.

Jedną z nich jest Orlen Paczka, znana też (w moim przypadku) jako najgorsza metoda dostawy wybierana przez kupujących ode mnie rzeczy na OLX czy Vinted. Pomijając jednak żarty: dla tych, którzy po powrocie z pracy mogą między innymi podjechać na stację benzynową i odebrać swoją przesyłkę z jednego z ponad 8000 automatów, to sensowna opcja dostawy. Pojawia się jeszcze jeden powód, by z niej skorzystać i wiąże się z promocją Orlenu. Nie oszukacie nią systemu, ale uda wam się zapłacić nieco mniej.

Kupony Orlen Vitay za odebrane paczki. Jak obniżyć cenę?

Orlen uruchomił promocję, w ramach której od 1 września do 10 listopada będzie opłacało się odbierać przesyłki z automatów Orlen Paczka. Z nowej oferty skorzystają użytkownicy aplikacji Orlen Vitay, bowiem to tam odbierzemy kupony za zakup paliwa. Jak je uzyskać?

  • Musimy zamówić paczkę z odbiorem w jednym z automatów Orlen Paczka;
  • Po odbiorze paczki mamy 5 dni, by uruchomić aplikację Orlen Vitay;
  • Z pomocą aplikacji skanujemy etykietę paczki lub wpisujemy ręcznie numer paczki widoczny nad kodem kreskowym.
  • Odbieramy kupon o wartości 10 złotych.

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Orlen Paczka
100 złotych to łączna suma rabatów do wykorzystania przy 10 zakupach po odbiorze 10 paczek

W trakcie całej akcji w ten sposób możemy zebrać 10 takich kuponów za 10 odebranych paczek. Łączna wysokość rabatu może zatem wynieść 100 złotych. Kupon wykorzystamy na zakup benzyny lub olej napędowego Efecta i Verva oraz na zakup produktów ze stacji (obowiązują pewne wyłączenia zawarte w regulaminie promocji). Aby rabat się uaktywnił przy zakupie paliwa, należy wlać co najmniej 30 litrów paliwa i zrobić to do baku pojazdu. Co ważne, w ramach jednej transakcji skorzystamy tylko z jednego kuponu.

Tańsze tankowanie z aplikacją – sposób na przetrwanie kryzysu paliwowego?

Ci, którzy regularnie tankują paliwo, wiedzą, że promocje na stacjach paliw istnieją od dłuższego czasu, a każda z większych firm próbuje w ten sposób przyciągnąć klientów. Jedni robią to w wybrane dni tygodnia, drudzy uzależniają wysokość rabatu od typu paliwa, a jeszcze inni wolą dawać dodatkowe punkty lojalnościowe. Zawsze podstawą do tego typu działań jest posiadanie aplikacji mobilnej.

I tak Circle K za tankowania pozwala zbierać ci litry, a te, po osiągnięciu pewnego pułapu (np. 50 zatankowanych litrów) można wymienić na kody zniżkowe na paliwo (10-15 groszy taniej od litra). Z kolei w aplikacji MOYA rabat wygląda standardowo – 10 gr/l za paliwa standardowe i 20 gr/l za paliwa premium. W aplikacji Shell ClubSmart we wtorki i czwartki paliwa premium mogą być tańsze nawet do 45 groszy na litrze, ale zależy to od stacji. Z kolei BP pozwala zbierać więcej punktów Payback, które później można wymieniać na nagrody lub bezpośrednio na rabaty za paliwo (100 pkt – 1 zł rabatu).

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Niezależnie od tego, którą stację wybierzecie, by osiągnąć wymierne korzyści cenowe, musicie zainwestować czas i dla najwiekszych korzyści konsekwentnie trzymać się jednego miejsca. Ceny paliw mogą być wysokie jeszcze przez pewien czas i warto mieć pod ręką jakiekolwiek rozwiązania, które mogą je obniżyć.

Michał MielnikM
Napisane przez

Michał Mielnik

Redaktor
Chcesz czytać więcej treści jak Tańsze paliwo na Orlenie. Oto, jak możesz uzyskać rabat"?
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