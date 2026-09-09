Test płyty głównej Asus ROG Crosshair 2006. Powrót do przeszłości w nowoczesnym wykonaniu

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Crosshair 2006?

W zestawie znajdzimy 4 kable SATA, termopad dla dysku 22110, antenę Wi-Fi, Q-Connector, 3x M.2 Q-Slide, 5x gumki pod dyski M.2, śrubokręt i instrukcję. Antena Wi-Fi ma bardzo prosty montaż i jest na kablu. Plus też za śrubokręt, który jest nietypowym, ale przydatnym dodatkiem. Poza tym nie mamy niczego zaskakującego.

Wygląd Asus ROG Crosshair 2006

Płyta jest miedziano-niebiesko-czarna. Ma to przypominać stare czasy, gdzie taka kolorystyka była normalna. W dzisiejszych czasach wygląda to dziwnie, ale jeśli od lat interesujecie się komputerami, to taki design po prostu przypomina stare czasy. Dodatkowo mamy też 2-CALOWY wyświetlacz OLED, którym możecie sterować przez oprogramowanie Asusa, a przy starcie pokazuje kody POST. Nie zabrakło również backplate w kolorze miedzianym. Mnie się całość bardzo podoba i z przyjemnością widziałbym płytę w moim komputerze. Dodam też tylko, że ma ona standardowe wymiary ATX, czyli 305 x 244 mm.

Budowa Asus ROG Crosshair 2006

Testowany model obsługuje procesory AM5 i oparty jest o chipset X870E. Sekcja zasilania ma 20 (VCore, 110A) + 2 (SOC,110 A) + 2 (MISC, 80A) fazy zasilania. Taka konfiguracja bez problemów poradzi sobie z każdym procesorem. Zasilana jest z dwóch złączy 8-pin ProCool II. Za jej chłodzenie odpowiadają dwa spore radiatory z ciepłowodem i termopadami o wysokiej przewodności. Warto pamiętać, że radiatory tylko z wyglądu przypominają miedź – są one aluminiowe. Asus ROG Crosshair 2006 ma jeszcze jedno złącze do podłączenia. Jest to PCIe 6+2-pin umieszczone pod ATX. Odpowiada ono za dostarczenie dodatkowej mocy do slotów PCIe i M.2. Jego umieszczenie jest dobre i bez problemów podłączycie odpowiedni kabel.

Na płycie znajdziemy łącznie 5 złączy M.2. Dwa z nich mają linie z procesora. Górny ma bardzo duży radiator z ciepłowodem – powinien on znakomicie chłodzić. Montuje się go również beznarzędziowo i mamy na nim wyświetlacz OLED. Obsługuje on dyski 2242/2260/2280/22110 PCIe 5.0 x4. Drugie złącze jest już pod radiatorem dla pozostałych dysków. Wspiera on konstrukcje takie same, z wyłączeniem 22110. Trzeba jednak pamiętać, że współdzieli on linie z USB 40 Gbps. Po zamontowaniu dysku w M.2_2 to złącze i USB zaczną działać w trybie x2, ale można w BIOS zablokować USB 4 i wtedy M.2_2 działa z pełną prędkością. Pozostałe trzy złącza M.2 mają linie z chipsetu. Dwa z nich wspierają dyski 2242/2260/2280 PCIe 4.0 x4, a jeden 2230 PCIe 4.0 x2. Warto tutaj pamiętać, że każdy z nich jest schowany pod radiatorem z beznarzędziowym mechanizmem montażu. Oprócz tego na płycie są dwa złącza SATA 6 GB/s z liniami z chipsetu i dwa SATA 6 Gb/s z liniami z kontrolera ASMedia ASM1162.

Sloty na pamięci RAM mamy standardowo cztery. Maksymalna prędkość to 8000+ MHz z Ryzenami 7000, 9600+ MHz z Ryzenami 8000 oraz 8600 MHz z Ryzenami 9000. Oczywiście trzeba pamiętać, że szybsze pamięci będą działały w trybie 1:2. Maksymalna pojemność może wynosić 256 GB. Mamy też wsparcie dla profili EXPO czy XMP. Na płytach Asusa znajdziemy też Enhanced Memory Profile (AEMP). Jeśli chodzi o pamięci to mamy jeszcze jedną ciekawą technolgoię – NitroPath, która zwiększa wydajność kości.

Asus ROG Crosshair 2006 oferuje dwa złącza PCIe 5.0 x16. Oba są wzmacniane, ale tylko górne ma przycisk do zwalniania blokady. Warto też pamiętać, że jeśli górne złącze działa jako 5.0 x16 to dolne będzie działało jako 3.0 x4. Ustawienie podziału linii można zmienić w BIOS.

Czytaj też: 20-lecie ROG to w pewnym sensie święto graczy. ASUS pokazał, jak zmienił się gaming

Układ dźwiękowy to Realtek ALC4082. Jest też ESS ES919 QUAD DAC. Jakość dźwięku należy więc do jednej z najlepszych, jakie znajdziecie na płytach głównych. Karty ethernet są dwie: Realtek RTL8126 5 Gbps i RTL8127 10 Gbps . Za Wi-Fi 7 odpowiada MediaTek MT7927. Wspiera ono także Bluetooth 5.4. Łączność z siecią jest więc świetna.

Na płycie znajdziemy złącza:

1x CPU fan,

1x CPU OPT,

1x AIO Pump,

4x Chassis fan,

1x W_PUMP+,

1x AIO Q-Connector,

2x USB-C 20 Gbps,

2x USB 5 Gbps,

3x USB 2.0,

3x ARGB,

1x audio,

1x złącza do przedniego panelu obudowy,

1x thermal sensor.

Konfiguracja złączy jest bardzo dobra i praktycznie wyczerpuje temat. Mamy możliwość podłączenia USB jakich chcemy oraz 3 urządzeń ARGB (ale nie ma RGB). Dzięki AIO Q-Connector bez kabli połączymi kompatybilne AiO z płytą – jest to świetne rozwiązanie, choć takich chłodzeń dużo na rynku nie ma. Złącza 4-pin są na górze, na dole i jedno nad złączem ATX. Jest to moim zdaniem ok konfiguracja i spokojnie wszystko podłączycie. Na płycie mamy też Alternation PCIe mode switch, LN2 Mode jumper oraz przyciski: FLexKey, ReTry i Start. Nie zabrakło też wyświetlacza kodów POST. Niczego więcej od płyty głównej nie można wymagać w tej kwestii.

Na tylnym panelu (zaślepka jest oczywiście zintegrowana z płytą) znajdziemy złącza:

2x USB-C 4,

6x USB 10 Gbps,

3x USB-C 10 Gbps,

1x HDMI,

1x złącza na antenę Wi-Fi,

1x ethernet 5 GbE,

1x ethernet 10 GbE,

2x audio,

1x Optical S/PDIF.

Konfiguracja złączy również jest topowa. Mamy najszybsze USB-C 4 i nie ma w ogóle USB 2.0. Mogło by być trochę więcej USB-A, ale mamy za to sporo USB-C, więc w razie potrzeby można dokupić odpowiedni hub. Brakuje mi DisplayPort, ale jest za to HDMI. Antena Wi-Fi ma bardzo prosty montaż i nie trzeba jej wkręcać. Na Asus ROG Crosshair 2006 znajdziemy tez tylko dwa złącza audio. Szkoda, zę nie ma więcej, ale to jest już standard w większości nowych płyt głównych. Z tyłu mamy też dwa przyciski – do flashowania BIOS oraz czyszczenia CMOS.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie Valkyrie Jarn 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Crucial T700 1TB Zasilacz Enermax PlatimaxII 1200DF Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyłem tylko profil EXPO pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS Asus ROG Crosshair 2006

BIOS to nowy wygląd od Asusa, który oferuje trzy tryby. W trybie EZ Mode łatwo włączycie EXPO, przejdziecie do aktualizacji BIOS czy sterowania wentylatorami. Kolejny to Essential Mode, który ma najczęściej używane opcje przy podkręcaniu oraz ustawianiu platformy. Jest też Advanced Mode, gdzie są wszystkie opcje. Macie tam dostęp do najbardziej zaawansowanych funkcji, które są poukładane charakterystycznie dla firmy. Jeśli więc mieliście styczność z płytami Asusa, to mimo nowego wyglądu powinniście się bez problemów odnaleźć. Dodam też, że układ pamięci BIOS ma pojemność 64 MB.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Crucial T700 1 TB PCIe 5.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Temperatura sekcji jest znakomita i bardzo niska. Płyta spokojnie poradzi sobie z najmocniejszym procesorem na rynku. Nawet po jego mocnym OC nie powinno być żadnych problemów w tym elemencie.

Czytaj też: Test ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651. Nie będę ściemniał – to marzenie, a nie laptop

Test Asus ROG Crosshair 2006 – podsumowanie

Asus ROG Crosshair 2006 kosztuje ok. 3300 zł. Jest to droga konstrukcja, ale w zamian otrzymujemy naprawdę sporo i w tej cenie zdecydowanie trzeba mieć ją na uwadze.

Testowany model z wyglądu przypomina stare czasy, ale jest to moim zdaniem świetne. Mamy też wyświetlacz OLED oraz backplate. Całość jest też świetnie wykonana. Mamy dużo różnych złączy na płycie oraz z tyłu. Nie zabrakło też najlepszego zintegrowanego układu dźwiękowego, dwóch kart ethernet czy Wi-Fi 7. Na Asus ROG Crosshair 2006 znajdziemy też przyciski czy wyświetlacz kodów POST. Nie zapominajmy też o AIO Q-Connector – kompatybilne AiO z takim złączem zainstalujecie bez konieczności podpinania złączy. Płyta ma przycisk do zwalniania blokady PCIe x16, a samo złącze jest wzmacniane. Mamy też sporo miejsca na dyski M.2. Górne złącze ma spory radiator, który dobrze wypada w testach. Pozostałe miejsca są pod jednym dużym radiatorem, a oba mocowane są beznarzędziowo. Co więcej, żadne ze złączy nie dzieli linii z PCIe x16 – jedynie z USB-4.

Sekcja zasilania znakomicie wypada w tesatch – jest bardzo chłodno. Sama płyta również notuje bardzo dobre wyniki w testach wydajności i tutaj też nie ma co jej zarzucić. BIOS jest rozbudowany i ma trzy tryby – nowością jest Essential, w którym macie szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji przy OC. W trybie zaawansowanym znajdziecie ich oczywiście znacznie więcej i dzięki tej płycie wyciśniecie ze sprżetu 100% możliwości.

Moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych płyt AM5 i z przyjemnością przyznaję jej 3 odznaczenia.