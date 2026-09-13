Australijczycy śpią na ogromnym źródle czystej energii. Odczyty to potwierdziły

Magnetyt jest minerałem będącym jednym z głównych składników bogatych w żelazo skał występujących w Australii Zachodniej. Okazało się, iż w odpowiednich warunkach może on uczestniczyć w naturalnym powstawaniu wodoru. Proces ten zachodzi bez konieczności wykorzystania paliw kopalnych i nie wymaga energii elektrycznej potrzebnej do produkcji klasycznego zielonego wodoru.

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Naturalny wodór, nazywany również geologicznym, powstaje w wyniku procesów zachodzących wewnątrz Ziemi. Jednym ze sposobów jego tworzenia jest reakcja wody z minerałami zawierającymi żelazo. Kiedy gorąca woda znajduje się pod wysokim ciśnieniem i ma kontakt z odpowiednimi skałami, mogą zachodzić reakcje chemiczne prowadzące do powstawania wodoru.

Najnowsze badania sugerują, że szczególnie interesujący może być magnetyt występujący w ogromnych formacjach skalnych pod regionem Pilbara w Australii Zachodniej. To obszar znany przede wszystkim z gigantycznych złóż rudy żelaza. Teraz okazuje się, że te same skały mogą mieć jeszcze jedno zastosowanie: jako naturalne “fabryki” wodoru. Naukowcy odkryli również, że znaczenie ma forma skały. Magnetyt rozdrobniony na mniejsze cząstki produkował znacznie więcej wodoru niż ten sam materiał pozostawiony w postaci zwartej skały. W jednym z eksperymentów rozdrobniony magnetyt wytworzył około pięć razy więcej wodoru niż jego lita forma. To ważna wskazówka, wszak zwiększenie powierzchni skały może przyspieszać reakcje chemiczne odpowiedzialne za powstawanie gazu.

Pomysł jest jednak znacznie bardziej skomplikowany niż samo znalezienie skał produkujących wodór. Naukowcy muszą jeszcze ustalić, jak można wykorzystać ten proces na dużą skalę. Jedną z rozważanych możliwości jest wtłaczanie gorącej wody w głębokie warstwy bogate w magnetyt. Woda mogłaby reagować ze skałą, a powstający wodór byłby następnie przechwytywany.

W praktyce oznaczałoby to wykorzystanie procesów geologicznych, które zachodzą pod ziemią od milionów lat i przyspieszenie ich w kontrolowany sposób. Technologia przypominałaby pod pewnymi względami rozwiązania stosowane w przemyśle wydobywczym, jednak zamiast wydobywać gotowe paliwo lub rudę, celem byłoby pozyskanie gazu powstającego w wyniku reakcji skał z wodą.

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Potencjał takiego rozwiązania jest ogromny, ponieważ wodór sprawdzić się jako paliwo w sektorach, w których bezpośrednie wykorzystanie energii elektrycznej jest trudniejsze. Może znaleźć zastosowanie między innymi w produkcji stali, cementu, amoniaku czy innych materiałów wymagających wysokich temperatur. Naturalny wodór ma jeszcze jedną istotną zaletę: nie trzeba go najpierw produkować poprzez elektrolizę wody z wykorzystaniem dużych ilości energii elektrycznej. Gaz powstaje przy udziale procesów zachodzących w środowisku geologicznym.

Dzięki temu w przyszłości jego pozyskiwanie mogłoby być tańsze i mniej energochłonne niż niektóre obecne metody produkcji wodoru. Naukowcy przestrzegają jednak przed zbyt szybkim ogłaszaniem rewolucji energetycznej. Nadal nie wiadomo, ile wodoru można rzeczywiście pozyskać z australijskich złóż, jak długo proces może być prowadzony oraz czy jego wydobycie będzie opłacalne.

Źródło: International Journal of Hydrogen Energy