Co zrobisz w mObywatelu? Kompletna lista funkcji

Pod koniec maja 2026 roku ogłoszono, że z aplikacji mObywatel korzysta już 12 milionów użytkowników. To duży skok względem końca 2023 roku, gdy było to 5,7 miliona. To duży wzrost, na który ma wpływ nie tylko łatwy dostęp do smartfonów, ale i stale powiększający się zakres funkcji aplikacji.

Nie tak dawno do mObywatela dodano E-doręczenia, a już wkrótce użytkownicy będą mogli za pośrednictwem aplikacji dzielić e-recepty i realizować jej części w różnych aptekach. Przez lata pojawiały się też funkcje, o które prosili użytkownicy, jak chociażby możliwość spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym bez potrzeby drukowania formularza.

Aplikacja mObywatel

Co obecnie można zrobić za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dostępnej na smartfony z Androidem i iOS?

Przechowuj dokumenty w mObywatelu, nie tylko te najpopularniejsze

Aplikacja mObywatel zastępuje nam portfel pełen plastikowych kart. W jednej aplikacji znajdziemy zarówno dokumenty poświadczające o tożsamości, ale i udowadniające posiadanie uprawnień. Będziemy mogli je wykorzystać do weryfikacji podczas kontroli – od sklepu do miejsca pracy.

W aplikacji mObywatel przechowamy dokumenty

W mObywatel przechowamy popularne dokumenty:

mDowód osobisty, honorowany w placówkach państwowych oraz firmach w Polsce;

Prawo jazdy;

Karta Dużej Rodziny.

Co ważne, po zalogowaniu się i autoryzacji dowodu osobistego kolejne dokumenty, jeśli nie wymagają dodatkowej weryfikacji, pojawią się w naszym profilu po przypięciu ich do głównego ekranu aplikacji bez żadnych problemów. Po prostu aplikacja skorzysta z bazy danych do tego, by uzupełnić bibliotekę.

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Oprócz tego znajdziemy kilka legitymacji:

Legitymację doktoranta;

Legitymację osoby z niepełnosprawnością;

Legitymację emeryta-rencisty;

Legitymację Ulgowych Usług Transportowych;

Legitymację Radcy Prawnego;

Legitymację adwokacką;

Legitymację aplikanta radcowskiego;

Legitymację inżyniera budownictwa;

Legitymacja służbowa nauczyciela;

Legitymację doradcy podatkowego;

Legitymację NSZZ Solidarność;

Legitymację biegłego rewidenta;

Legitymację prowadzącego strzelanie.

Potwierdzenia tożsamości wymagają:

Legitymacja szkolna;

Legitymacja studencka;

Przydatny może okazać się wydawany przez uczelnie od 30 czerwca 2026 roku dostęp do poświadczeń:

Dyplomu ukończenia studiów;

Dyplomu doktorskiego;

Dyplomu habilitacyjnego.

Dokumenty łatwo dodamy z głównego menu aplikacji mObywatel

Dużym udogodnieniem jest też zamieszczenie licencji dla osób wykonujących zawód medyczny. W aplikacji znajdziemy kilka dokumentów dających prawo do wykonywania zawodu:

PWZ diagnosty laboratoryjnego;

PWZ lekarza;

PWZ lekarza dentysty;

PWZ pielęgniarki;

PWZ położnej;

PWZ farmaceuty;

PWZ fizjoterapeuty.

Nie zabrakło także dokumentów potwierdzających umiejętności strzeleckie:

Patent strzelecki;

Licencja zawodnicza PZSS;

Licencja trenera strzelectwa sportowego;

Licencja instruktora strzelectwa sportowego;

Licencja sędziego strzelectwa sportowego;

Licencja sędziego strzelectwa dynamicznego;

Licencja prowadzącego strzelanie.

Pojawił się także identyfikator komornika sądowego.

Z poziomu aplikacji sprawdzimy dane dokumentu. W przypadku dowodu osobistego możemy zastrzec numer PESEL (przydaje się w obliczu podejrzenia o zdobycie go przez niepożądane osoby i instytucje) oraz sprawdzić aktualność swoich danych. Z tego miejsca możecie też sprawdzić, czy macie niezapłacone lub opłacone mandaty oraz zweryfikować okręg wyborczy, w którym zagłosujecie. Jest tu także skrót do innej, przydatnej funkcji.

Zabezpiecz swoje dokumenty w aplikacji mObywatel

Zakres usług, jakie możemy wykonać za pośrednictwem aplikacji, poszerzył się w ostatnich latach. Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie dodaje nowe możliwości i otwiera się na oczekiwania społeczeństwa, które chce unikać wizyt w urzędzie poza zupełnie standardowymi. W sekcji “Usługi” znajdziemy wszystkie procedury, które można wykonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej mObywatel.

Sekcja usługi w aplikacji mObywatel

Jednym z takich rozwiązań jest poinformowanie o zgubieniu lub uszkodzeniu paszportu lub dowodu. Gdy zrobimy to w sekcji “Zastrzeż dokument”, te zostaną unieważnione i będzie można złożyć wniosek o wyrobienie nowych. To będzie wymagało wizyty w urzędzie celem uzyskania podpisu i odcisków palców, ale sam wniosek przyspieszający procedurę można złożyć online. Za pośrednictwem funkcji “Sprawdź dowód” możesz też przekonać się, czy twój lub znaleziony przez ciebie czyjś dokument został unieważniony.

Zastrzeganie dokumentów w mObywatel

Ważne z perspektywy bezpieczeństwa danych jest wzięcie odpowiedzialności za swój numer PESEL. Aby uniknąć konsekwencji wycieku, jakimi może być między innymi wzięcie kredytu na nasze dane, warto jest zastrzec swój numer. Zastrzeż PESEL pozwala zarówno zabezpieczyć numer przed podejrzanymi wydarzeniami z jego udziałem, jak i sprawdzić, kiedy ostatni raz był w ten sposób zastrzegany.

Zastrzeżenie PESEL w aplikacji mObywatel

Oprócz zabezpieczenia naszego numeru PESEL możemy też sprawdzić numer należący do innej osoby. W tym celu należy podać, czy numer sprawdzamy indywidualnie, czy jako instytucja. Oprócz jedenastocyfrowego identyfikatora niezbędny będzie też numer dokumentu, z którego zaczerpnęliśmy PESEL. Aplikacja wymaga podania, z jakiego powodu zlecamy weryfikację.

Bezpieczeństwo w aplikacji mObywatel dotyczy jednak nie tylko naszych dokumentów. W aplikacji powstał moduł “Bezpiecznie w sieci”, który służy zarówno do zgłaszania incydentów w internecie (cyberataki, oszustwa lub nielegalne treści), jak i pozwala się doedukować z zakresu ochrony przed zagrożeniami, oszustwami oraz bezpiecznego korzystania z sieci.

mObywatel – zgłoś incydent cyberbezpieczeństwa

Incydent, który zgłaszamy, może dotyczyć oszustw i cyberataków lub nielegalnych treści. Po wyborze opcji “oszustwa i cyberataki” zyskujemy szansę na doprecyzowanie, czy chodzi o oszustwo, podejrzany e-mail bądź SMS czy złośliwą stronę internetową albo inne zagrożenie (np. nieuprawnioną próbę logowania na twoje konto). Zgłoszeniami zajmuje się zespół CERT Polska, który na bieżąco aktualizuje listę zagrożeń w sieci.

Jakie sprawy urzędowe załatwisz w aplikacji mObywatel?

Z dowolnego miejsca, nie tylko w godzinach otwarcia urzędów, możesz załatwiać pilne i mniej pilne sprawy. W miarę rozwoju aplikacji mObywatel coraz częściej jesteśmy w stanie uzyskać pozwolenie, zyskać wgląd do ksiąg wieczystych, a nawet założyć firmę czy złożyć zgłosić naruszenie. Dzięki rządowej aplikacji możemy załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Część usług w aplikacji mObywatel

W sekcji “Twoje sprawy” znajdziemy wszystkie informacje dotyczące spraw, które załatwialiśmy w urzędzie lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel. W ten sposób sprawdzimy, kiedy nasze sprawy zostały rozwiązane albo jaki jest ich obecny status. W aplikacji pojawia się ostrzeżenie, że nie wszystkie sprawy są widoczne i trwają prace nad udostępnieniem podglądu kolejnych.

Przegląd ksiąg wieczystych

“Księgi wieczyste” to sekcja, w której możemy zamówić odpis, wyciąg lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, a także sprawdzić dokument drugiej osoby. Z jednego miejsca pobierzemy swoje dokumenty i sprawdzimy status tych, które zamówiliśmy. Weryfikacja dokumentów drugiej osoby odbywa się po zeskanowaniu jej kodu QR, a informacje są pobierane z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

W aplikacji możemy też wykorzystać funkcje podpisu, zarówno kwalifikowanego, o takim samym znaczeniu, co własnoręczny, jak i podpisu osobistego na dokumentach z warstwą elektroniczną za pośrednictwem dowodu osobistego.

Podpisu kwalifikowanego można użyć określoną liczbę razy

W przypadku podpisu mamy ograniczoną liczbę podpisów (obecnie jest to 5), które możemy nanieść na dokumenty bezpłatnie. Następnie musimy wybrać jednego z dostawców podpisu kwalifikowanego. Na stronie usługodawcy przechodzisz przez kolejne etapy procedury, a najczęściej niezbędny jest dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz dokument w formacie PDF, który chcemy podpisać.

Podpisy dowodem osobistym

Podpis osobisty to prostsza procedura, w której także wykorzystamy dowód osobisty. Wcześniej musimy jednak ustalić w urzędzie kod PIN, który będzie niezbędnym poświadczeniem dla takiego podpisu, a także upewnić się, że posiadamy smartfon wyposażony w moduł NFC – ten będzie niezbędny do połączenia się aplikacji z warstwą elektroniczną dowodu osobistego. Jeśli nie pamiętamy PIN-u, nie warto go zgadywać, bowiem mamy na to tylko trzy próby i będziemy musieli ponownie udać się do urzędu celem jego wyrobienia.

Aplikacja mObywatel pozwala sprawdzić, na jakim etapie jest wyrabianie naszego nowego dowodu osobistego lub paszportu. W osobnych sekcjach “Odbiór dowodu” oraz “Odbiór paszportu” uzyskamy informacje na temat naszych dokumentów w każdej chwili. Wystarczy numer wniosku, który otrzymaliśmy w urzędzie podczas wizyty.

E-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS to kolejne rozwiązanie, które zmniejsza obciążenie i kolejki w urzędach, a nam pozwala szybciej uzyskać odpowiedź na temat ubezpieczeń, jakie nas obejmują. Z poziomu aplikacji możemy umówić taką wizytę i wybrać jej temat tak, by spotkać się z odpowiednim doradcą. Tematy obejmują m.in. emerytury i renty krajowe oraz międzynarodowe, zasiłki i zwolnienia lekarskie, ulgi i umorzenia czy świadczenia dla rodzin (jak 800+). Fakt odbycia rozmowy zostaje zapisany w osobnej sekcji.

Sekcja “Załatw sprawę” dotyczy tematów powiązanych z dokumentami tożsamości – paszportem i dowodem osobistym. Z jednego miejsca możemy złożyć wniosek o taki dokument dla podopiecznego lub dziecka, zawiesić jego działanie lub cofnąć zawieszenie, jak i unieważnić dowód osobisty. Nieco mniejszy zakres uprawnień dotyczy paszportu, ale z tego miejsca można też zgłosić jego utratę lub uszkodzenie. Z kolei w podsekcji “Rodzina” zgłosimy narodziny dziecka bez wizyty w urzędzie.

W okresie wyborczym istotna może okazać się sekcja “Wybory”. gdzie sprawdzimy, czy posiadamy czynne prawo wyborcze oraz gdzie znajduje się nasz aktualny okręg wyborczy. W okresie wyborczym możliwa jest zmiana obwodu głosowania lub zgłoszenie chęci głosowania poza miejscem zamieszkania.

Nie musisz pobierać aplikacji IKP, by odebrać receptę. O usługach medycznych w mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji promuje aplikację towarzyszącą IKP – Internetowemu Kontu Pacjenta – jako ważne rozwiązanie dla każdego pacjenta publicznej opieki zdrowia. Nie trzeba jednak pobierać aplikacji IKP, by skorzystać z części rozwiązań. Jednocześnie cała zakładka “mojeIKP” zachęca do pobrania osobnej aplikacji.

Zdrowie w

W kategorii “Zdrowie” znajdziemy zbiór naszych recept. Wystarczy kliknąć na jedną z nich, by wyświetlić kod QR, który farmaceuci mogą zeskanować. W ten sposób skrócimy czas obsługi i nie będziemy musieli podawać słownie naszego kodu i poradzimy sobie w przypadku zgubienia papierowej recepty.

Zgłoszenie do sanepidu

Z poziomu aplikacji mObywatel możemy także zgłosić zagrożenia zdrowia publicznego. Jeżeli znajdziemy nieprawidłowości dotyczące na przykład podawania lub przechowywania jedzenia albo rażące naruszenie standardów sanitarnych, możemy zgłosić to do sanepidu, który może skierować się do miejsca z interwencją. Zgłoszenie może dotyczyć miejsc, jak i produktów. W kolejnych sekcjach doprecyzowujemy, czy chodzi nam o chociażby stan higieniczny, warunki pracy, jakość wody czy narażenie na promieniowanie, a w przypadku braku kategorii możemy skorzystać z odpowiedzi “Inne”.

Poradnik bezpieczeństwa w mObywatel oraz szkolenia obronne

Część aplikacji mObywatel poświęcono bezpieczeństwu obywateli w obliczu kryzysu. Osobna zakładka “Bezpieczeństwo” ma zachęcić obywateli do zwiększania świadomości. Możemy to robić poprzez lekturę poradnika bezpieczeństwa. Ten podzielono na rozdziały, by łatwiej przejść przez konkretne zagadnienia i przygotować się na kryzys. W ramach przygotowań zaznaczymy na liście przedmiotów niezbędne do przetrwania rozwiązania. Listę przedmiotów można też pobrać jako PDF, a do tego ustawić powiadomienie celem aktualizacji zawartości plecaka.

Plecak ewakuacyjny w aplikacji mObywatel

Druga część zakładki dotyczącej bezpieczeństwa to zachęcenie do udziału w szkoleniach obronnych. Znajdują się tu zarówno szkolenia indywidualne, jak i grupowe. Jeśli jesteś kandydatem na żołnierza bądź żołnierzem rezerwy, przejdziesz do osobnej strony dla szkoleń. W innym wypadku wykorzystamy formularz dostępny w aplikacji.

W przypadku indywidualnych szkoleń obronnych możemy wybrać jeden z czterech kierunków:

Podstawowy kurs bezpieczeństwa;

Kurs przetrwania;

Kurs medyczny;

Kurs cyberhigieny.

Szkolenia dostępne w mObywatel

Po wybraniu jednego z kierunków znajdziemy informacje o lokalizacji szkoleń i terminach. Szkolenia trwają zazwyczaj 8 godzin i najczęściej odbywają się w weekendy.

Nieoczywiste i dodatkowe funkcje mObywatel

Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja mObywatel ma być poświęcona obywatelom, a więc i sprawom z nimi związanymi. To nie tylko rozwiązanie zastępujące urzędy, ale i zwiększające świadomość użytkowników na temat spraw ważnych z perspektywy interesu państwa.

Informacje o jakości powietrza w aplikacji mObywatel

Z poziomu aplikacji sprawdzimy zarówno jakość powietrza, jak i alerty powodziowe. Zagrożenia powodziowe sprawdzimy zarówno na mapie, jak i przez stronę poświęconą ostrzeżeniom hydrologicznym. Oprócz tego dostaniemy poradnik dotyczący postępowania w obliczu klęski żywiołowej.

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Jeżeli zobaczymy zdarzenie, które grozi środowisku, wykorzystamy ścieżkę zgłoszeniową dla naruszeń środowiska. W ten sposób możemy powstrzymać przed zanieczyszczaniem wody, powietrza lub powierzchni ziemi czy poinformować o nielegalnym transporcie bądź przetwarzaniu odpadów. Do zgłoszeń możemy dodać zdjęcia, a jeśli zaproponowane kategorie to za mało, możemy opisać własnymi słowami zagrożenie. Zgłoszenia przyjmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jeśli parametry internetu nie są dla nas wystarczające, możemy zgłosić chęć posiadania światłowodu

Co może ucieszyć ludzi mieszkających poza dużymi ośrodkami, to fakt, że aplikacja mObywatel pozwala zgłosić zapotrzebowanie na stacjonarny internet szerokopasmowy lub poprawić jakość obecnego połączenia. Formularz pozwala nawet podać prędkość, jaka byłaby przez nas oczekiwana. Następnie podajmy adres, a zgłoszenie trafia na stronę internet.gov.pl.

W aplikacji mObywatel możemy też prezentować bilety Bilkom i Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Aby to zrobić, należy połączyć aplikacje lokalnych przewoźników z serwisem mObywatel, co da się wykonać bezpośrednio z poziomu telefonu.

Przygotuj się na podróż z mObywatel

Przed każdą podróżą autokarem warto sprawdzić, czy pojazd ten przeszedł przeglądy techniczne. Możemy to zrobić za pośrednictwem usługi “Bezpieczny autobus”, gdzie wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Następnie otrzymamy bazę danych o pojeździe, w tym informacje o dacie ostatniego przeglądu.

Program Odyseusz pozwala zgłaszać podróże

Podróżni wybierający się poza granice kraju mogą skorzystać z rozwiązań kryjących się pod nazwą Odyseusz. Z tego miejsca możemy zgłosić podróże, co ułatwi służbom identyfikację w razie wydarzeń w danym regionie. W tym miejscu przeczytamy także poradniki MSZ dotyczące krajów, do których możemy się wybrać. Znajdziemy tam informacje dotyczące sytuacji politycznej, obyczajów czy obowiązku wizowego.

Z mObywatelem łatwo zweryfikujesz tożsamość

Weryfikacja dowodu osobistego nie musi odbywać się poprzez zeskanowanie wzrokiem ekranu waszej aplikacji. Jeśli po drugiej stronie stoi rozumna osoba lub przedstawiciel instytucji, może on wykorzystać urządzenie z aplikacją do weryfikacji. Instrukcje podaje Ministerstwo Cyfryzacji:

Wejdź w mDowód w aplikacji i wybierz Potwierdź swoje dane. Zapoznaj się z informacjami i naciśnij Rozpocznij. Zeskanuj kod QR z urządzenia osoby, która chce potwierdzić Twoją tożsamość lub wpisz sześciocyfrowy kod. Zobacz, komu i jakie dane przekazujesz. Naciśnij Udostępnij dane.

Co w sytuacji, kiedy to my chcemy potwierdzić tożsamość użytkownika? To równie proste

Na dole ekranu startowego aplikacji naciśnij Kod QR. Wybierz Pokaż kod QR. Pokaż swój kod QR osobie, której dokument chcesz sprawdzić. Możesz też podać sześciocyfrowy kod, znajdujący się pod kodem QR. Zaczekaj, aż druga osoba zeskanuje kod QR lub wpisze kod liczbowy. Następnie naciśnij Udostępnij dane. Zobacz dane dokumentu. Będą one widoczne tylko kilka minut – po tym czasie bezpowrotnie znikną, ponieważ nie są zapisywane na Twoim urządzeniu. Po potwierdzeniu danych, kliknij Zakończ.

Co ważne, nie musimy być zalogowani do aplikacji, aby sprawdzić czyjś dokument. Wystarczy ją pobrać i utworzyć kod QR, a druga osoba skanuje go swoim urządzeniem. Jest także strona internetowa, która pozwala uzyskać takie informacje.

Jak szybko zweryfikować ubezpieczenie OC?

Dzięki aplikacji mObywatel możemy sprawdzić ważność polisy OC pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Rozwiązanie zostało przygotowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Operacja jest prosta i zajmuje zaledwie kilkadziesiąt sekund, a skorzystamy w niej w menu “Usługi” w zakładce “Sprawdź OC”.

Materiały Ministerstwa Cyfryzacji

Do wyboru mamy trzy metody, którymi możemy sprawdzić, jaki jest status ubezpieczenia:

Podanie numeru rejestracyjnego;

Podanie numeru VIN;

Podanie numeru polisy OC.

Niezależnie od wybranego sposobu potrzebny będzie także numer rejestracyjny. Następnie aplikacja pozwala sprawdzić ważność ubezpieczenia dla danego terminu. Ewentualne niezgodności należy wyjaśniać bezpośrednio z ubezpieczycielem.

mStłuczka – prosty sposób na spisanie oświadczenia

W przeszłości, gdy dochodziło do wypadku, stworzenie oświadczenia drogowego wiązało się z dostarczeniem na miejsce wypadku odpowiedniego druku, który uzupełniają obydwie strony. Nie każdy kierowca poruszał się z takim dokumentem, więc często odnotowywanie wypadków bez udziału policji trwało długo. W aplikacji mObywatel sprawa wygląda prościej.

Ważne detale przed rozpoczęciem korzystania z funkcji mStłuczka

Ponad rok od wprowadzenia funkcji mStłuczka, spisano z jej pomocą ponad 25 tysięcy oświadczeń. Ważne w przypadku tej funkcji jest to, żeby druga strona także miała zainstalowaną aplikację mObywatel. Weryfikacja danych z drugiej strony odbywa się zresztą za pomocą kodu QR, a szczegóły dotyczące zajścia obydwie strony wpisują jednocześnie. Wpisane oświadczenie znajdziemy później w tej samej zakładce. Istotne jest także to, by obydwa pojazdy były zarejestrowane w Polsce.

Funkcja mStłuczka nie rozwiązuje każdej sytuacji. Nie można z niej korzystać, gdy w wyniku wypadku doszło do zranienia jednej z osób. Wtedy należy skorzystać z kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Zweryfikuj każdy pojazd i każdego kierowcę

Kierowcy mają w aplikacji mObywatel kilka możliwości, by zweryfikować zarówno swoją postawę na drodze, jak i to, czy ktoś aby na pewno ma uprawnienia do poruszania się pojazdami. Oprócz mStłuczki i sprawdzania ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aplikacja służy też za miejsce do sprawdzenia naszych punktów karnych. Znajdziemy tu zarówno aktywne punkty, jak i tymczasowe. Z poziomu aplikacji uregulujemy też mandaty w sekcji “Podatki i opłaty”.

Sprawdzanie uprawnienia kierowcy w mObywatel

Wewnątrz aplikacji sprawdzimy też, czy kierowca ma odpowiednie uprawnienia. Zrobimy to poprzez podanie imienia i nazwiska, a także numeru dokumentu. Nie trzeba do tego specjalnych uprawnień ani podawania powodu. Po chwili dostajemy informację na temat ważności dokumentu lub jego braku. W ten sposób nie tylko sprawdzimy kierowców prywatnych, ale także i sterujących pojazdami komunikacji miejskiej.

W aplikacji sprawdzimy nasze punkty karne i opłacimy mandat

Przy zakupie istotna może okazać się historia pojazdu. W aplikacji mObywatel po wpisaniu numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN, a także podaniu daty pierwszej rejestracji, otrzymujemy informacje na temat pojazdu. Do pełnej weryfikacji przyda się dowód rejestracyjny, bowiem to właśnie tam znajdziemy datę pierwszej rejestracji.

Założenie firmy nigdy nie było prostsze

W mObywatel znajdziemy też pakiet wiedzy dla przedsiębiorców – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Ci działający mogą w każdej chwili sprawdzić, w jakich podmiotach w KRS widnieją. Będą tam zarówno spółki handlowe, jak i spółdzielnie, partie polityczne, stowarzyszenia czy fundacje rodzinne.

Zakładanie firmy w mObywatel jest możliwe

Jeśli szukamy sposobu, by założyć działalność gospodarczą, to z mObywatel proces ten stał się dużo prostszy. Oprócz danych osobowych, które aplikacja zdobędzie za nas, należy podać nazwę firmy, datę startu oraz oczekiwaną liczbę pracowników. Musimy też wybrać kod PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności – określający to, czym w znacznej mierze będziemy się zajmować. Na końcu określamy adres do e-Doręczeń, wybieramy urząd skarbowy i miejsce ubezpieczenia ZUS/KRUS. Na końcu podpisujemy dokument profilem zaufanym i dostarczamy go do CEiDG.

Ważne jest to, by wszystkie dane były zgodne. Czasem w formularzu mogą pojawić się błędne dane, a wtedy należy skierować się bezpośrednio do urzędu gminy, aby to sprostować.