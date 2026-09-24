DJI Store w Krakowie już 26 września!

Pierwszych 50 osób w kolejce otrzyma specjalny upominek. Dodatkowo pierwszych 50 klientów, którzy kupią produkt DJI za minimum 400 zł, będzie mogło nabyć DJI Mic Mini 2 za 1,23 zł oraz otrzyma kubek termiczny DJI.

Na pierwszych 50 odwiedzających będzie czekała również możliwość udziału w konkursie, w którym nagrodą jest DJI Osmo Pocket 4P. Urządzenie pojawi się także w sprzedaży, jednak liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona.

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W dniu otwarcia wybrane produkty DJI zostaną objęte rabatami do 1000 zł. Wśród modeli dostępnych w specjalnych cenach znajdą się między innymi:

DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo

DJI Avata 360 Fly More Combo

DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo.

Otwarciu salonu będą towarzyszyć także spotkania z twórcami internetowymi, w tym z Marcinem Banotem znanym jako BNT. Na uczestników wydarzenia będzie czekał również gość specjalny.

Otwarcie DJI Store w krakowskiej Bonarce odbędzie się 26 września o godzinie 10:00. Ze względu na ograniczoną liczbę upominków i produktów promocyjnych warto pojawić się na miejscu jak najwcześniej. Widzimy się w Krakowie!

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