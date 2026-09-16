Nostalgia w wersji bezprzewodowej. Fresh ‘n Rebel prezentuje słuchawki Clam Core 2 i Clam Fuse 2

Oba modele przyciągają wzrok aksamitnym, matowym wykończeniem, opływową konstrukcją pałąka i odświeżoną paletą pastelowych barw. Jednak pod tą dopracowaną wizualnie powłoką kryją się potężne akumulatory i zaawansowane funkcje, które sprostają codziennym dojazdom do pracy, wielogodzinnemu słuchaniu audiobooków czy relaksowi na kanapie.

Fresh n’ Rebel Clam Core 2 – solidna baza na długie dni

Podstawowy model w nowym portfolio, Clam Core 2, to idealna propozycja dla osób poszukujących niezawodnych słuchawek na co dzień. Solidna, a zarazem wyjątkowo elastyczna konstrukcja dobrze przylega do głowy, a obrotowe muszle składane na płasko znacząco ułatwiają chowanie sprzętu do torby czy plecaka.

Największe wrażenie w tym modelu robi akumulator, który pozwala na ponad 70 godzin ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Energię z kolei uzupełniamy wygodnie przez port USB-C. na szczęście, jeśli zdarzy się tak, ze w podróży nagle skończy się bateria, to nie ma się co martwić, można po prostu przejść na opcję przewodową, bo w zestawie jest też odpowiedni kabel z dwoma wtykami USB-C.

Pod względem jakości połączeń producent postawił na mikrofon ENC (Environmental Noise Cancellation), który skutecznie wycisza hałasy z otoczenia podczas rozmów telefonicznych. Wygodę użytkowania podnosi technologia Bluetooth Multipoint, dzięki której słuchawki można sparować z dwoma urządzeniami – na przykład z laptopem i smartfonem – oraz płynnie przełączać się między nimi. O brzmienie dba dedykowana aplikacja My Sound, w której znajdziemy ręczny korektor graficzny i gotowe profile dźwiękowe, a pełną kontrolę nad mediami gwarantują fizyczne przyciski na obudowie oraz wsparcie dla asystentów głosowych.

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Model Clam Core 2 jest już dostępny w sprzedaży, a jego cenę ustalono na bardzo przystępnym poziomie 225,95 zł.

Fresh n’ Rebel Clam Fuse 2 – wyciszenie, błyskawiczne ładowanie i ANC

Dla bardziej wymagających słuchaczy, którzy pragną całkowicie odciąć się od zgiełku miasta, stworzono model Clam Fuse 2. Na pokładzie znalazła się tu adaptacyjna hybrydowa redukcja szumów, która skutecznie wyciszy niechciane dźwięki z zewnątrz. System ten automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasów zewnętrznych do otoczenia, a w razie potrzeby pozwala włączyć regulowany tryb dźwięku otoczenia, by bezpiecznie usłyszeć komunikat na dworcu czy nadjeżdżający pojazd bez zdejmowania słuchawek.

Model Fuse 2 bije także rekordy w kwestii czasu pracy, bo tu mamy już ponad 80 godzin bezprzewodowego grania przy wyłączonym ANC oraz 50 godzin z aktywną redukcją szumów. Prawdziwym wybawieniem w kryzysowych momentach jest ultraszybkie ładowanie – wystarczy podłączyć słuchawki do prądu na zaledwie 10 minut, aby zyskać aż 12 godzin pracy.

Rozmowy głosowe stoją na jeszcze wyższym poziomie dzięki zastosowaniu podwójnego układu mikrofonów ENC. Podobnie jak w tańszym wariancie, znajdziemy tu pełną obsługę aplikacji My Sound, funkcję Bluetooth Multipoint, możliwość pracy przewodowej, składaną konstrukcję oraz pełne sterowanie przyciskami z poziomu muszli.

Z racji, że ten model jest już bardziej zaawansowany, to jest również droższy. Cena Clam Fuse 2 wynosi 316,35 zł.