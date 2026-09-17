Harry Potter by go nie założył, ale i tak jest wyjątkowy. Ten zegarek to rzemieślnicza magia

Okazji na gromadzenie przedmiotów ze świata czarodziejów przybywa, nie tylko ze względu na niesłabnącą popularność, ale i okoliczności. Od premiery pierwszej filmowej części minęło 25 lat, a za rok Harry Potter i Kamień Filozoficzny będzie obchodzić 30 lat od trafienia na półki w księgarniach. Wiele się od tego czasu pozmieniało i to na tyle, by pierwsza część dostała szansę do przebicia się do nowego pokolenia, tym razem jako serial.

Take nagromadzenie okazji dla kultowej marki otwiera szanse na nieoczywiste współprace. Przykładowo realme przygotowało limitowaną edycję realme 16 Pro Harry Potter z zestawem akcesoriów i w specjalnym opakowaniu, a także sluchawki realme Buds T500 Pro także nawiązujące stylem do Hogwartu. Co jednak, gdy chcemy z tej okazji założyć coś specjalnego na nadgarstek? Z pomocą przychodzi chińska marka ZBIOLAND.

Magia Harry Potter w zegarku ZBIOLAND ZBL 1019 “Serpent”

Dlaczego Warner Bros. chciałoby współpracować akurat ze ZBIOLAND? Pomijając wątpliwy talent do chwytliwych nazw, chiński producent ma w zanadrzu asa w rękawie… Albo węża w kieszeni. Żarty odłożymy na bok. Producentowi udało się stworzyć ciekawą konstrukcję mechanicznej tarczy, której sercem jest wąż. Po naciśnięciu przycisku przemieszcza się on po całej koronie, co zdecydowanie przyciąga wzrok. Przy mechanizmie poruszania się współpracowała szwajcarska firma Sellita.

Kolaboracja Harry Potter i ZBIOLAND

Efekt jest jedyny w swoim rodzaju, w końcu niecodziennie ruchomym elementem tarczy jest wijący się wąż. W edycji przygotowanej we współpracy z Warner Bros. dokonano zmian w wyglądzie tarczy, która teraz jest mniej wybijająca się na tle konstrukcji. Umieszczono tam także logo Harry Potter. Wąż zamienił się w bazyliszka, który w uniwersum potrafił zmieniać swoje ofiary w kamień. Aby do tego nie doszło, jego wizerunek umieszczono nie na tarczy, a na deklu zegarka.

Jeżeli nadal mało wam gadzich akcentów, to ZBIOLAND odbudował też mechanizm konstrukcją z tytanu z wzorem imitującym skórę węża. Wrażenie obcowania z zegarkiem niczym dla absolwentów z domu Slytherin dopełnia też skórzany pasek z dopasowanym do konstrukcji kolorem. Całość sprawia wrażenie mocno dopracowanego i producent z pewnością miał na to czas. Mechanizm wymagał 400 dni badań i powołania do życia ponad 20 prototypów, z których tylko jeden pozwolił na stworzenie niepowtarzalnego mechanizmu.

Dla fanów książek, a zwłaszcza “Komnaty Tajemnic” i tajemnicy Dziedzica Slytherina to nie lada gratka, ale też i gratka, na której zakup szansa jest niewielka. ZBIOLAND ZBL 1019 “Serpent” powstał w nakładzie zaledwie 200 sztuk, z czego 182 zostały już sprzedane. Pozostałe 18 egzemplarzy czeka na chętnych w cenie 24 045 złotych i 79 groszy.

Praca mechanizmu ZBIOLAND ZBL 1019 “Serpent”

Za te pieniądze otrzymujemy zegarek, który nie jest kolejną elegancką konstrukcją, a próbuje czegoś nowego. Jednocześnie nie jest on szczytem osiągnięć technologicznych, gdy chodzi o trwałość sprzętu. Poradzi on sobie z zanurzeniami na głębokość do 50 metrów, a rezerwa chodu wynosi tutaj 38 godzin. Tarczę zabezpiecza szkło szafirowe, a cała konstrukcja przy przekątnej tarczy 46 mm waży 76 gramów.

Limitowany zegarek Harry Potter. To jeszcze większy unikat

Jeśli myśleliście, że to najrzadsza odsłona limitowana zegarka z uniwersum Harry Potter, to przygotujcie się na szok jak po uderzeniu zaklęciem rozbrajającym Expelliarmus. Kross Studio we współpracy z Marco Tedeschim stworzyło 10 sztuk zestawu Harry Potter Collector Set, którego gwiazdą jest zegarek z mechanizmem Harry Potter Central Floating Tourbillon, hołdujący grze Quidditch.

Harry Potter Collector Set – zegarek stworzony jako część zestawu z Kross Studio

Ten zegarek pozwala nam obserwować wyścig Harrego Pottera, Draco Malfoya, Cedrica Diggory’ego i Cho Changa za Złotym Zniczem. Mechanizm składa się z 229 elementów i ma 120-godzinną rezerwę chodu, a widoczne figury zawodników malowano ręcznie. Do zestawu dołączono pozytywkę z 1200 nutami. Taki zestaw kosztował 126 tysięcy euro, a teraz już raczej jest nieuchwytny.