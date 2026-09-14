Luna Pro od Insta360, wyczekiwany gimbal jest nareszcie dostępny globalnie

Leica i Insta360 powracają z jeszcze lepszą kamerą, dzięki której można tworzyć materiały bez drgań. Nowy, flagowy gimbal wykorzystuje obiektyw Leica Summicron niemieckiego producenta wraz z matrycą następnej generacji Type 1, dzięki czemu możliwości wideo wchodzą na nowy poziom jakości.

Luna Pro od Insta360 nareszcie trafia do sklepów na całym świecie i ma świetny pakiet możliwości

Nowy produkt z linii Luna może teraz nagrywać wideo w formacie Dolby Vision w 10 bitach I-Log i to wszystko w rozdzielczości 8K. W ten sposób do dyspozycji operatorów jest dostępny ogromny zakres wierności kolorom nagrywanych momentów, a przy tym bez kompromisu w sprawie wielkości obrazu, co może dzisiaj brzmieć jak przesada, lecz dzięki temu materiały mogą być już gotowe na czasy, kiedy standard tak wysokiej rozdzielczości stanie się normą.

Insta360

Wydając Lunę Pro, firma ma w końcu coś dla osób szukających więcej możliwości, niż tych oferowanych przez podstawowy model gimbala Insta360, ale jednocześnie takich, które nie potrzebują tak wiele, jak jest oferowane w modelu o dwóch kamerach, wariantowi Ultra, który jest zdecydowanie droższy, a szkoda przepłacać za funkcje będące w oczach użytkownika drugorzędnymi. Jak mówi Insta360:

Luna Pro to gimbal zaprojektowany z nastawieniem na zaspokojenie potrzeb współczesnych twórców lifestyle’owych, łączy wysokiej klasy filmowanie z szybkim, elastycznym podejściem do tworzenia treści. Natywna rozdzielczość 4K dla pionowych treści ułatwia przechwytywanie wysokiej jakości materiały dla platform jak TikTok, podczas gdy śledzenie oparte na sztucznej inteligencji, intuicyjne sterowanie i usprawniona edycja pomagają twórcom szybko pracować podczas pracy w pojedynkę lub w ruchu

W ten prosty sposób, Luna Pro staje się brakującym ogniwem łączącym obydwa warianty, oferują wiele praktycznych usprawnień Luny Ultra, jak na przykład używanie takiego samego obiektywu, lecz bez możliwości użycia drugiego, z potrójnym zoomem. I chociaż może to brzmieć jak wielka strata, to jest ona do przełknięcia, dzięki zachowaniu prawdopodobnie najważniejszej z opcji droższego modułu.

Insta360

Luna Pro wydaje się być naprawdę świetną okazją, gdyż odziedziczyła po modelu Ultra możliwość odłączenia elementu z ekranem OLED od pałąka. Sprawiając, że kamerą można sterować na odległość i tworzyć content, o jakim wcześniej nie było mowy, bez wsparcia drugiej osoby.

Wideo aż za dobre na potrzeby

Insta360 napakowała Lunę Pro szerokim wachlarzem możliwości rejestrowania obrazu. Od wspomnianych 8K Dolby Vision do 30 klatek, przez 4K120 i materiały slow motion w 1080p i 240 klatek. Na to wszystko dochodzi aż trochę przesadzona możliwość robienia pionowych materiałów z przeznaczeniem dla Shortów, TikToka czy Stories, czym tworzy bardzo groźną konkurencję dla DJI i GoPro.

Insta360

Nowy gimbal ma także pozwalać na materiały wideo w 4Kp60m które jest nazywane przez producenta bezstratnym zoomem, dające ekwiwalent dla obiektywów pełnej klatki około 80 milimetrów, zaś same “szkło” wbudowane w urządzenie to odpowiednik 20 milimetrów o jaśniutkim świetle f1.8.

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Insta360 wydaje się stworzyło bardzo atrakcyjny zestaw, który śmiało konkuruje na rynku z przedstawicielami pozostałych firm i jednocześnie powstał pomost łączący drogie modele z tanimi, oferując najlepsze elementy z dwóch światów. Nie znamy jeszcze polskiej ceny, ale bazując na ogłoszonych 529 euro, można się spodziewać wydatku około 2000 złotych, co przy dobrych wiatrach pozwoli zaoszczędzić około 1000 w stosunku do modelu Ultra.

Źródło: petapixel