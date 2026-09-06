Chiny ustanowiły nowy rekord. Gigantyczny most przekroczył dotychczasową granicę 

Jego główne przęsło ma 600 metrów długości, a cała konstrukcja pobiła nie tylko dotychczasowy rekord: przy okazji przełamała barierę, którą przez lata uznawano za niezwykle trudną do osiągnięcia w przypadku mostów betonowych. Most przecina rzekę Hongshui i jest częścią autostrady Nantian. Całość ma 2488,55 metra długości i tworzy cztery pasy ruchu.

Czytaj też: Chiny zrewolucjonizowały autostrady. Tej drogi Ostatnie Pokolenie nigdy nie zablokuje

Obiekt trafił do użytku w lutym 2024 roku, jednak dopiero teraz zastosowane przy jego budowie rozwiązania technologiczne zostały szczególnie docenione. Rekord Tian’e Longtan Bridge jest szczególnie istotny ze względu na materiał i konstrukcję obiektu. Poprzedni najlepszy wynik dla betonowego mostu łukowego wynosił 445 metrów. Nowa konstrukcja zwiększyła tę wartość aż do 600 metrów. Wcześniejsze próby projektowania betonowych łuków o podobnej skali podejmowano między innymi w Japonii i Chorwacji, jednak realizowane tam projekty nie przekroczyły 390 metrów.

Największym problemem przy budowie tak ogromnego łuku jest jego własny ciężar. W przypadku konstrukcji o dużej rozpiętości ciężar własny może odpowiadać za ponad 90 procent całkowitych naprężeń. Szczególnym wyzwaniem jest beton, który otacza stalowy szkielet i sam stanowi znaczną część masy konstrukcji. Inżynierowie musieli więc znaleźć sposób na ograniczenie ciężaru bez utraty wytrzymałości i stabilności mostu.

Jednym z najistotniejszych rozwiązań było podzielenie głównego łuku na dwa oddzielne żebra oraz usunięcie fragmentów znajdujących się w miejscach, gdzie naprężenia są mniejsze. Dzięki temu szerokość konstrukcji spadła z 23 do 13 metrów. Pozwoliło to ograniczyć ilość wykorzystanego betonu z około 40 tysięcy do 28 tysięcy metrów sześciennych. Według danych przedstawionych przez chińskie media przełożyło się to na około 22-procentową redukcję ilości betonu w przeliczeniu na metr konstrukcji względem wcześniejszych mostów klasy 400-metrowej.

Technologia zastosowana przy budowie Tian’e Longtan Bridge miała rozwiązać również problem pękania betonu podczas wykonywania ogromnego łuku. Konstruktorzy opracowali nowe metody jego wylewania, mające ograniczyć powstawanie pęknięć i umożliwić kontrolowanie naprężeń pojawiających się w kolejnych etapach budowy. Badania naukowe sugerują, że przy tak dużej rozpiętości szczególnie istotne było kontrolowanie zmieniających się w czasie obciążeń i naprężeń konstrukcji.

Czytaj też: Wojskowa tajemnica Chin rozwiązana. Co tak naprawdę widzieliśmy do tej pory?

Rekordowa konstrukcja ma jeszcze jedno znaczenie: ekonomiczne. Zastosowanie betonowego mostu łukowego zamiast alternatywnego rozwiązania w postaci mostu wantowego pozwoliło zaoszczędzić około 110 mln juanów, czyli ponad 60 milionów złotych, już na etapie budowy. Szacuje się również, że w ciągu 100-letniego projektowanego okresu eksploatacji koszty utrzymania będą niższe o kolejne 470 mln juanów.

Źródło: Global Times