Nowy Android z One UI 9 trafia na kolejne smartfony. Sprawdź, czy możesz już przetestować nowe ulepszenia od Samsunga

To wyśmienita wiadomość dla osób, które nie lubią czekać na oficjalne, jesienne premiery i chcą sprawdzić, co nowego przygotowali inżynierowie z Korei.

Imponująca lista urządzeń dołącza do programu testowego

Nowy interfejs One UI 9 zadebiutował fabrycznie na najnowszych, składanych smartfonach Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8, a także na wariancie Galaxy S26 FE. Reszta jednak nadal czeka, w tym tegoroczne Galaxy S26 – na nich testy trwają od maja. Teraz jednak firma postanowiła rozszerzyć program na kolejne modele i teraz doszło ich całkiem sporo. Po zeszłorocznej rodzinie Galaxy S25 (w tym wariant FE) oraz składanych modelach Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, przyszedł czas na:

serię Galaxy S24, S24+ oraz S24 Ultra, a także dołączony do nich spóźniony wariant Galaxy S24 FE;

całą serię Galaxy S23 (S23, S23+ oraz S23 Ultra);

Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6;

popularne modele ze średniej półki, czyli Galaxy A57 i Galaxy A56.

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Obecnie nowo dodana fala aktualizacji beta trafia etapami do użytkowników w Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w Indiach. Polacy jeszcze czekają, ale zwykle Samsung nie zostawia nas długo w tym stanie, więc można się spodziewać, że niedługo i na naszych smartfonach pojawią się odpowiednie komunikaty.

Co dokładnie zmienia One UI 9?

Pomimo nazwy, Samsung wyraźnie wrócił do poprzedniego schematu. Główna aktualizacja nie przynosi więc wielkich rewolucji, bo takowe zarezerwowane są dla wersji One UI x.5, debiutującej razem z serią Galaxy S. Teraz producent wprowadził trochę ulepszeń pod kątem składaków, sporo personalizacji i poprawek, które podnoszą komfort codziennego użytkowania. Największą nowością będzie tu więc Android 17. Oto kilka najważniejszych zmian:

Przeprojektowany panel szybkich ustawień – użytkownicy zyskali pełniejszą swobodę personalizacji – możliwa jestm.in. zmiana rozmiaru suwaków jasności ekranu i głośności, edycja widżetu odtwarzacza multimediów czy rozdzielenie fizycznego przycisku wyboru trybu dźwięku od tradycyjnego paska głośności.

Przejrzystość w zakresie prywatności – na górze ekranu pojawił się charakterystyczny, niebieski wskaźnik, który natychmiast informuje użytkownika, gdy jakakolwiek działająca w tle aplikacja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia GPS.

Wygodniejszy Samsung DeX i nowe Notatki – rozbudowano funkcjonalność pracy na zewnętrznych ekranach, a w aplikacji Samsung Notes pojawiła się nowa paleta stylów rysika oraz praktyczna funkcja “zaklejania” (anonimizacji) wybranych fragmentów notatek.

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Jeśli nie możecie doczekać się stabilnego wydania i nie przeszkadza wam testowa wersja, to kiedy już beta trafi do Polski, śmiało możecie dołączyć do programu. Wystarczy uruchomić oficjalną aplikację Samsung Members, odnaleźć na ekranie głównym baner informujący o zapisach do One UI 9 Beta Program i zgłosić chęć udziału. Po pomyślnej rejestracji wystarczy przejść do menu Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj, by po chwili cieszyć się najnowszymi funkcjami przygotowanymi przez firmę Samsung. Pamiętajcie jednak, że wersje beta mogą zawierać drobne błędy, dlatego przed instalacją warto wykonać pełną kopię zapasową najważniejszych danych.

Źródło: GSMArena