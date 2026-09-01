Plus Odkup online. Vouchery, niższe rachunki i sprzedaż smartfona bez wychodzenia z domu

Nowa usługa to wygodny sposób na zbierające kurz stare urządzenia, które po zmianie umowy na nową często lądują na dnie szuflady. Zyskane w ten sposób środki nie przepadają – trafiają bezpośrednio na konto abonenckie, pozwalając na realne obniżenie miesięcznych rachunków lub zmniejszenie rat za nowy sprzęt.

Wycena w kilka minut, a potem darmowa wysyłka Paczkomatem

Cały proces stworzono z myślą o maksymalnej prostocie i oszczędności czasu. Aby rozpocząć sprzedaż, wystarczy wejść na dedykowaną stronę internetową i wypełnić krótki, intuicyjny formularz cyfrowy. Usługa krok po kroku prowadzi nas przez najważniejsze pytania dotyczące parametrów oraz faktycznego stanu technicznego urządzenia:

Wybór sprzętu – odnajdujemy dokładny model oraz wariant pamięciowy naszego smartfona.

odnajdujemy dokładny model oraz wariant pamięciowy naszego smartfona. Ocena wizualna i techniczna – odpowiadamy na pytania dotyczące sprawności ekranu, stanu obudowy, działania przycisków, aparatów czy głośników.

odpowiadamy na pytania dotyczące sprawności ekranu, stanu obudowy, działania przycisków, aparatów czy głośników. Wstępna wycena – na podstawie udzielonych odpowiedzi algorytm natychmiast wylicza szacowaną kwotę odkupu.

na podstawie udzielonych odpowiedzi algorytm natychmiast wylicza szacowaną kwotę odkupu. Bezpłatna wysyłka – po zaakceptowaniu oferty wybieramy formę przekazania telefonu – urządzenie możemy wygenerować i nadać bezpłatnie w najbliższym Paczkomacie lub przekazać zamówionemu kurierowi.

Przed zapakowaniem smartfona system wyświetla również kompletne, przejrzyste instrukcje dotyczące bezpiecznego przygotowania sprzętu do drogi, w tym porady dotyczące wylogowania się z kont Google/ICloud oraz przywrócenia ustawień fabrycznych.

Gdy paczka dotrze do partnera technicznego sieci Plus, wyspecjalizowany serwis przeprowadzają dokładną ekspertyzę fizyczną i porównuje rzeczywisty stan telefonu z deklaracjami złożonymi w formularzu. Jeśli rzeczywista kondycja smartfona pokrywa się z opisaną online, zdeklarowana kwota natychmiast nasze konto abonenckie. Te środki możemy z kolei przeznaczyć na spłatę bieżących faktur za usługi telekomunikacyjne lub wykorzystać jako rabat obniżający kwotę zakupu nowego telefonu w Plusie.

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Co w sytuacji, gdy serwis wykryje ukryte wady lub rysy, o których zapomnieliśmy wspomnieć? W takim przypadku przygotowywana jest nowa, skorygowana wycena. Cały czas zachowujemy pełną decyzyjność – możemy zaakceptować nową kwotę lub odrzucić ofertę. W tym drugim przypadku urządzenie po prostu zostanie do nas odesłane.

Plus w ten sposób odpowiada na potrzeby swoich klientów. Większość z nas chce móc załatwiać wszystko online. Skoro można wciąż nową umowę, sprzęt na raty i dokupić usługi przez internet, to naturalnym krokiem było też przeniesienie Plus Odkup do cyfrowego świata. Jest to również zachęcenie nas do bycia bardziej eko. Smartfon leżący w szufladzie staje się jedynie elektrośmieciem, który prędzej czy później skończy w koszu. Tymczasem odsprzedając go, puszczamy go dalej, a przy tym nie musimy się męczyć ze zbędnymi formalnościami.

Źródło: Plus