Najbardziej magiczna edycja limitowana. Oto realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Wiem, że ten wpis jest częścią lokowania produktu, ale mój entuzjazm wobec poczynań realme jest prawdziwy. W świecie, gdzie smartfony różnią się od siebie najczęściej tylko tyłem obudowy, a edycje limitowane to rzadkość, realme potrafi rozpieścić klientów. Prawie rok temu swój smartfon marzeń mogli zobaczyć fani Gry o Tron, a tym razem pora na edycję, która połączy młodszych oraz starszych – tych wychowanych na przygodach młodego czarodzieja oraz tych, którzy już wkrótce będą mogli zobaczyć je po raz pierwszy.

Współpraca realme z Warner Brothers zaowocowała stworzeniem realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition oraz dostępnych osobno słuchawek realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition. To miłe przypomnienie światu o tym, że zbliża się premiera serialu Harry Potter. Teraz nowe pokolenie dostaje szanse poznać te przygody w świeżej odsłonie, z nowymi aktorami do pokochania i opowieścią, której wątki mają szansę zaistnieć na nowo oraz otrzymać więcej czasu antenowego. Widać też, że realme zależało na tym, by ich edycja limitowana smartfonu dopasowała się do wysokich oczekiwań fanów.

Magia realme 16 Pro 5G Harry Potter jest nie do podważenia

Największym fanem uniwersum Harry’ego Pottera nie jestem, ale potrafię docenić starania, by uczynić smartfon naprawdę wyjątkową propozycją. I tym razem czekający na list z Hogwartu właśnie go dostali, a ja jestem zdania, że to jeszcze piękniejsza laurka niż list miłosny do Westeros.

Gwiazdą zestawu jest smartfon, ale kufer, w jaki go zapakowano, to majstersztyk

Limitowana edycja realme 16 Pro 5G Harry Potter przychodzi do nas w kufrze, który jest repliką szkolnego kufra używanego przez uczniów podążających do Hogwartu. Staranność i dbałość o detale jest tu nieprzyzwoita i naprawdę można poczuć się z tym zestawem jak przy pierwszym przekraczaniu murów szkoły czarodziejów.

Wysoki poziom dbałości o detale

Po przeczytaniu wytłoczonego na rączce “Welcome to Hogwarts” (“Witamy w Hogwarcie”) odchylamy zabezpieczenia i zyskujemy wgląd do przedzielonego na dwie części kufra.

Kufer edycji limitowanej realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Telefon będzie najistotniejszym elementem tego zestawu na co dzień, ale myślę, że oczekujący na swój list rekrutacyjny dostarczony przez sowę ucieszą się równie mocno z listu. W środku znajdziemy korespondencję, jaką do swojego schowku pod schodami otrzymał Harry Potter, a także bilet na peron 9 i 3/4.

realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition – listy i bilet na peron 9 i 3/4

Czytaj także: Test realme Buds Air8 Pro. Wyglądają ładnie i grają ślicznie, pomedytować też można. Czego chcieć więcej w tej cenie?

To jednak nie wszystkie z dodatków, które podkreślają charakter serii. Producent pamiętał o tym, że świat z książek Harry’ego Pottera to nie tylko losy Gryffindoru, ale każdego z czterech domów. W zestawie znajdziecie zakładkę do książki, w której swobodnie wymienicie okienko tak, by reprezentowało Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw lub Hufflepuff. W środku znajdziemy też pocztówki z kadrami przedstawiającymi postaci, które ponad dwie dekady temu po raz pierwszy pojawiły się na ekranie.

Zakładka może mieć w sobie jeden z czterech herbów domów

Skoro mówimy o edycji limitowanej realme 16 Pro 5G Harry Potter, to w środku znajdziemy także akcesoria towarzyszące smartfonowi. Tu producent postarał się moim zdaniem jeszcze mocniej niż przed rokiem. Ładowarka o mocy 80W, jak i kabel dostarczono w kolorze ciemnego brązu, by pasowały do etui, telefonu, ale i wyglądu całego kompletu.

Niesamowity poziom detali w zestawie realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Zadbano o wysoką spójność i detale, których nie dostrzeże każdy, jak chociażby wzory wewnątrz etui. Nie każdemu będzie też dane poznać pełne oblicze smartfonu.

Obudowa realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition niczym świstoklik teleportuje w świat nostalgii i robi to ze stylem

Kiedy realme zaprezentowało światu swój smartfon, zastanawiałem się, czy to, co widzimy na grafikach promocyjnych jest całą prawdą o urządzeniu. Okazuje się, że niczym z użyciem peleryny niewidki, producentowi udało się ukryć kilka smaczków, które mogą umknąć na pierwszy rzut oka.

realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Być może zauważyliście już, że obudowa telefonu ma wytłoczony ciekawy wzór. Do wykończenia wykorzystano wegańską skórę. Ta zapewnia pewny, ale przede wszystkim przyjemny chwyt i przez to telefonu aż nie chce się wkładać w równie stylowe etui. Takie rozwiązanie świetnie radzi sobie z zarysowaniami i nawet po mocniejszym dociśnięciu obudowy ta się nie odszktałca. Producent zadbał zresztą o solidność – realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition zachowuje wodo- i pyłoszczelność w skali IP68, IP69 i IP69K, co oznacza, że niestraszne mu zanurzenie i czyszczenie ciepłą wodą.

Niby zwykła wyspa aparatów, ale jednak nie do końca

Tył z wegańskiej skóry rozpoznałby jednak każdy mugol. Są tu jeszcze co najmniej dwa elementy magii. Pierwszy umknął mojemu spojrzeniu (więc może dlatego przez tyle lat list do mnie nie przyszedł…), ale gdy zobaczycie go raz, będzie na was już zawsze miło spoglądał. Mały akcent stylistyczny wokół aparatów i między nimi, a w efekcie patrzą na nas oczy sowy Hedwigi. Sama wyspa aparatów idealnie komponuje się z całością dzięki swojemu złocistemu malowaniu.

Herb z czterema domami to nie tylko dekoracja

Producent pracował nad tą edycją przez kilkanaście miesięcy oraz odrzucił różne projekty, by dopracować połączenie użyteczności z ciekawym designem. Nie zapomniał w tym żmudnym procesie o zachowaniu magii. A jak wiemy, odpowiednio zaawansowana technologia jest nie do odróżnienia od magii i tak można powiedzieć o “Quadra Light-Sensing Color-changing”.

Zmiana kolorów herbu Hogwartu odbywa się dzięki UV

Co kryje się pod tą nazwą? To technika, która wykorzystuje światło UV. Jego najłatwiejszym i najszerzej dostępnym źródłem jest słońce. Wystarczy umieścić obudowę realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition w odpowiednim miejscu, a po kilku chwilach nabierze ona dodatkowych kolorów odpowiadających każdemu z czterech domów. Nieco czytelniejsze stanie się też zapisane łaciną hasło “Nigdy nie drażnij śpiącego smoka”.

Magia na zewnątrz i magia wewnątrz. Producent zadbał nie tylko o wygląd obudowy

Korzystanie z realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition niesie ze sobą kilka niespodzianek, które dopełniają charakter tej edycji limitowanej. Miło jest spojrzeć na telefon, który nie tylko z zewnątrz przypomina o tym, że to wyjątkowa propozycja.

Nakładka realmeUI ze specjalnymi ikonami

W realme 16 Pro 5G czeka was specjalny ekran uruchamiania z logo Harry Potter. Pierwsze, co zobaczycie potem to charakterystyczna tapeta pokazująca mury Hogwartu. Minimalistycznie oświetlona szkoła czarodziejów przywodzi na myśl pierwszy filmowy przyjazd do krainy czarodziejów sprzed 25 lat. Aby nie stracić immersji, producent zadbał też o pakiet ikon, który idealnie dopasowuje się stylistyką.

W systemie kryją się też inne, małe smaczki, jak chociażby animacja trybu GT. To ustawienie, które pozwala przyspieszyć pracę telefonu i wykrzesać jego maksymalny potencjał. Nie powinno zatem nikogo zaskakiwać nawiązanie do Quidditcha i Złotego Znicza, który pędzi tak, jak smartfon napędzany układem MediaTek Dimensity 7300 Max uruchamia kolejne zadania.

W nakładce realmeUI można uczynić swoje zdjęcia wyjątkowymi

Więcej magii realme kryje też w oprogramowaniu już nie tylko w miejscach, gdzie są nawiązania do kultowego uniwersum. Nakładka realmeUI potrafi w jednej chwili zmienić zdjęcie wykonane w słabym oświetleniu na scenę godną okładki Proroka Codziennego. Dzięki AI Light Me nie potrzebujemy już studyjnego oświetlenia i tła, a jednym kliknięciem umieścimy siebie w scenerii dopasowanej do naszego nastroju. Dodatkowo dzięki AI Style Me stworzymy kreskówkową wersję siebie i wyrazimy nasze uczucia w wyjątkowy sposób.

Słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter to nietuzinkowy gadżet

Dzięki współpracy z Warner Brothers otrzymaliśmy jeszcze jeden gadżet dla fanów Harry’ego Pottera. To słuchawki realme Buds T500 Pro w bardzo specjalnej edycji, dostępnej do zakupu osobno. Od pierwszej chwili wiemy, że mamy do czynienia z wyjątkowym rozwiązaniem.

Etui słuchawek realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Czujemy to także w dłoni, gdy weźmiemy etui. To przypomina kufer, a dzięki wykończeniu z ekoskóry trzyma się je niezwykle przyjemnie. Na froncie umieszczono herb Hogwartu, a z tyłu – logo producenta.

To jednak nie wszystko, bo w limitowanej edycji dostaniemy… kuferek. To miły akcent, który dodatkowo zabezpieczy etui na słuchawki, ale i pozwoli nosić je ze sobą w niecodzienny sposób. Dzięki kuferkowi o wiele łatwiej będzie zabrać słuchawki ze sobą zwłaszcza, że do zestawu otrzymujemy dziergany pasek zachowany w spójnej kolorystyce.

Podobne akcenty zobaczymy w konstrukcji słuchawek. Złoty blask doskonale pasuje do magicznego świata Hogwartu, jak i do smartfonu w limitowanej edycji.

realme Buds T500 Pro mają stylowy, złoty akcent

Edycja limitowana realme Buds T500 Pro to jednak nie tylko aspekt wizualny. Podczas parowania słyszymy magiczny dźwięk, który nawet po założeniu słuchawek przypomina nam, że mamy do czynienia z nie byle kolaboracją, a przemyślanym gadżetem dla tych, którzy czują nostalgię na myśl o Harrym Potterze.

Edycja limitowana specjalnie dla fanów Harry’ego Pottera

Same słuchawki potrafią sporo – mogą pracować nawet 56 godzin po wykorzystaniu pełnej mocy etui. Czas ten będzie nieco krótszy z wykorzystaniem aktywnej redukcji hałasu, ale zastosowanie ANC przekłada się na wyeliminowanie zakłóceń o głośności do 50 dB. To zasługa zaawansowanych mikrofonów. Dzięki standardowi Bluetooth 6.1 dźwięk dociera do nas w niezakłóconej formie, więc 12,4-milimetrowe przetworniki mogą zapewnić nieskazitelny dźwięk pełny wysokich i niskich tonów.

Od dziś nowy smartfon realme 16 Pro Harry Potter Edition (12/256) w cenie 2999 zł jest dostępny w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na Allegro i realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Natomiast bezprzewodowe słuchawki realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition za 499 zł są do nabycia w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, a także na Allegro, realmeshop.pl i u operatorów sieci operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.