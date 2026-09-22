Kompaktowy projektor z kinowym zacięciem. XGIMI Z6X Pro (2026) zachwyca jasnością i możliwościami

W nowej wersji urządzania producent nie ograniczył się do powierzchownego liftingu. Odświeżona edycja przynosi prawdziwy skok wydajnościowy w kluczowym dla projektorów obszarze, czyli jasności oraz nasyceniu kolorów.

Potrójny laser i potężna jasność w smukłej obudowie

Najistotniejszą innowacją w XGIMI Z6X Pro (2026) jest wycofanie dotychczasowego źródła światła i zastosowanie nowoczesnego modułu opartego na potrójnym laserze RGB QuaLas 42. Zmiana ta pozwoliła na spektakularny wzrost parametrów użytkowych. Nowy model generuje jasność na poziomie aż 1 500 lumenów CVIA (co odpowiada 1 600 lumenom ISO). Dla porównania – ubiegłoroczna wersja zatrzymywała się na poziomie 910 lumenów CVIA. Zastosowana technologia laserowa charakteryzuje się nie tylko wyższą wydajnością energetyczną, ale również mniejszym wydzielaniem ciepła, co zapobiega spływaniu ostrości i spadkom jasności nawet podczas wielogodzinnych seansów.

Za wyświetlanie natywnego obrazu w rozdzielczości Full HD (1080p) odpowiada sprawdzony chip DMD o rozmiarze 0,23 cala ze standardowym współczynnikiem rzutu 1.2:1. Jeśli chodzi o parametry odwzorowania barw, to te zadowolą nawet najbardziej wymagających kinomanów. Mamy tu pokrycie aż 110% przestrzeni barwnej BT.2020 przy natywnym kontraście 1 600:1. Co więcej, na pokładzie znalazł się system dynamicznej kontroli światła oparty na sztucznej inteligencji, który dostosowuje poziomy czerni i potrafi podbić kontrast dynamiczny do wartości 30 000:1. Sprzęt wspiera również format HDR Vivid, a w trosce o wzrok użytkowników automatycznie przyciemnia wiązkę światła w momencie wykrycia osoby przechodzącej przed obiektywem.

Wiele osób waha się przy kupnie projektora głównie ze względu na konfigurację. Od dawna bowiem słyszy się, że to żmudny i trudny etap. XGIMI od dawna jednak przykłada dużą wagę do tego, by proces konfiguracji przebiegał sprawnie, a w nowym modelu jest w zasadzie bezobsługowy. Mamy tutaj procesor MediaTek MT9660 wspierany przez 1,5 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci masowej oraz system GMUI 6.0. Kluczową rolę gra jednak wbudowana jednostka NPU (Neural Processing Unit), która odpowiada za natychmiastowe ustawianie ostrości, automatyczną korekcję geometrii obrazu, idealne dopasowanie krawędzi do ekranu projekcyjnego oraz sprawne omijanie przeszkód na ścianie, takich jak gniazdka czy obrazy. Płynność w dynamicznych scenach filmowych i sportowych zapewnia z kolei technologia MEMC.

Warto tu również pochylić się nad samą konstrukcją, która przy kupnie tego typu sprzętu też jest ważna. Producent postawił na elegancki, fioletowy odcień i wagę wynoszącą zaledwie 1,28 kg przy grubości 7,5 cm. Zintegrowana podstawa pełni funkcję obrotowego gimbala pozwalającego na odchylenie projektora w pionie aż o 150 stopni. Nie trzeba więc dokupować osobnych statywów i uchwytów, a wyświetlany obraz możemy skierować na sufit tak samo łatwo, jak na ścianę.

O graczach też nie zapomniano

Projektorów nie kupujemy tylko po to, by tworzyć sobie w domu salę kinową, ale też do grania. Dlatego XGIMI pomyślało też o takich funkcjach. Po podłączeniu konsoli – np. Nintendo Switch, PlayStation czy Xbox – projektor automatycznie rozpoznaje źródło sygnału i uruchamia dedykowane menu gamingowe, gdzie znalazł się m.in. tryb ultraszerokokątny do wyświetlania obrazu o proporcjach 21:9, możliwość włączenia wirtualnego celownika na środku ekranu oraz specjalny tryb ułatwiający dostrzeganie przeciwników w ciemnościach.

Za oprawę audio odpowiada pojedynczy, zaawansowany głośnik dostrojony przez inżynierów marki Harman Kardon, wspierający dekodowanie dźwięku przestrzennego Dolby Audio. W kwestii portów do dyspozycji otrzymujemy złącze HDMI z obsługą kanału zwrotnego eARC, gniazdo USB oraz wejście zasilania. Łączność bezprzewodowa bazuje na modułach Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1, ze wsparciem dla protokołów Apple AirPlay, DLNA oraz integracją z ekosystemem Xiaomi Mijia.

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Wszystko to XGIMI Z6X Pro (2026) oferuje w cenie 2399 juanów, czyli jakieś 1360 złotych. Czy doczekamy się szerszej premiery? Tego jak zwykle nie wiadomo, ale na pewno warto czekać, bo to solidny i kompaktowy projektor, który na rzecz mniejszych gabarytów nie zrezygnował ze świetnej specyfikacji.

Źródło: JD