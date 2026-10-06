Są w Polsce od 35 lat. IBM pokazuje, jak ich rozwój pomoże polskim firmom

Obecność IBM w Polsce nie jest dla firmy kolejnym punktem do odhaczenia na korporacyjnej mapie interesów. Firma współpracuje z polskimi uczelniami technologicznymi przy przygotowaniu modelu PLLuM, a do tego rozwija infrastrukturę z NASK. To jednak nie wszystko.

IBM nie testuje na produkcji, tylko u siebie. Strategia IBM Client Zero przynosi owoce

IBM funkcjonuje już od 115 lat i przez lata firma musiała zyskać zdolność do zmiany, by pozostać ważnym graczem na rynku. W świecie rozwijającej się sztucznej inteligencji zmiana jest szczególnym wyzwaniem. Wkład AI w biznes może przyczynić się do optymalizacji na niespotykaną skalę, ale i przyczynić się do problemów i namnożenia kosztów.

W latach 2022-2025 IBM uwolnił dzięki wykorzystaniu AI 4,5 miliarda dolarów w ramach efektu skumulowanego. Udało się lepiej negocjować kontrakty i oszczędzić na tym nawet 1,5 miliarda dolarów oraz oszczędzić 800 milionów dolarów na kosztach infrastruktury dzięki optymalizacji zużycia zasobów. Najwięcej, bo 2 miliardy dolarów, udało się oszczędzić dzięki zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Wyeliminowano złożoność operacji, uproszczono procesy E2E i zautomatyzowano procesy.

O obecności IBM w Polsce opowiadali, od lewej: Piotr Pietrzak, CTO& Technical Sales Leader w IBM; Bartłomiej Wichniarz, dyrektor pionu biznesu NASK S.A. Marcin Gajdziński, Country General Manager for Poland, Baltic Countries and Ukraine, IBM; Filip Łapiński; IBM Consulting Data&AI.

Co ważne, te procesy nie spowodowały obniżenia jakości obsługi czy współpracy. Zautomatyzowanie czynności zmniejszyło liczbę błędów, ale i podniosła satysfakcję użytkownika końcowego. Oczywiście każda transformacja ma swój cykl życia i nie można zadowolić się jednorazowym osiągnięciem wysokiego wskaźnika. Dlatego też IBM w ramach inicjatywy Client Zero ustawia siebie w roli klienta swoich rozwiązań, tak, by dopieścić je nim zaproponuje się je jakiejkolwiek firmie.

Ta transformacja może potem trafić do polskich firm, które mogą zaoszczędzać bez testowania rozwiązań. Polski przemysł, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także logistyka mogą dzięki temu stawać się bardziej konkurencyjne na rynku światowym. Na wydarzeniu padły informacje o oszczędnościach rzędu kilku procent na kluczowych procesach, co zmienia firmę z nie aż tak rentownej do globalnie przyciągającej inwestorów.

Świadome budowanie nie może się odbyć bez suwerenności

Przedstawiciele IBM podkreślali, że w tych czasach utrata kontroli nad danymi jest jeszcze łatwiejsza i może być jeszcze boleśniejsza. Suwerenność cyfrowa jest jednak wspólną odpowiedzialnością, zarówno na szczeblu regulacji unijnych, jak i w działaniach poszczególnych firm, które muszą mieć rozwiązania, przez które nie wpadną w “sidła” jednego dostawcy.

35 lat obecności IBM w Polsce uczy przygotowywania produktów skrojonych pod polskie przedsiębiorstwa

Do tego celu powołano specjalne rozwiązanie. Platforma IBM Sovereign Core jest w 70% open-source, a domyślnie ma stać się rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich. Celem jest stworzenie platformy pozwalającej wdrażanie i operowanie na niezależnych środowiskach cyfrowych.

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IBM rozumie i dba o suwerenność firm na cztery sposoby:

Suwerenność danych;

Suwerenność operacyjna;

Suwerenność techniczna;

Suwerenność AI.

Wszystko to przy zrozumieniu działania jurysdykcji oraz prawodawstwa Unii Europejskiej. IBM udostępnia taką platformę, która spełnia standardy bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala wdrożyć narzędzia podmiotów trzecich wewnątrz pakietu suwerenności IBM.

“Przygotowanie spójnej strategii suwerenności jest oczekiwaniem dla wszystkich współczesnych liderów. Statutową misją jest dostarczanie bezpiecznej przestrzeni dla przedsiębiorstw i organizacji różnego rozmiaru i różnego szczebla” – powiedział Marcin Gajdziński, Country General Manager for Poland and Baltic Countries and Ukraine w IBM – “Klient ma pewność, że jego model, który działa w jego infrastrukturze, jest stworzony na jego danych”.

Incydenty będą zwiększały zainteresowanie masową adopcją AI oraz tworzeniem odporności i suwerenności wobec związanych ze sztuczną inteligencją zagrożeń. IBM wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą eksperymentować z wdrożeniem nowych narzędzi dzięki IBM Bob – zaawansowanemu agentowi AI, który ma wspierać cały cykl życia oprogramowania. Potrafi on łączyć w sobie narzędzia i mniejsze procesy, a do tego modyfikować kod z jednoczesnym poszanowaniem tożsamości firmy.

Duża część rozwiązań jest budowana w laboratorium w Krakowie, co daje polskim firmom wgląd w produkt przed jego wdrożeniem, a także dostrajanie rozwiązań pod swoje potrzeby. A to zawsze o krok bliżej do suwerenności.