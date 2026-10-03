Przepisy zabiły ten legendarny motocykl. Suzuki wskrzesiło go już rok później

SV650 pojawił się w 1999 roku i trudno znaleźć lepszy przykład motocykla, którego producent przez lata po prostu nie chciał zepsuć przesadnym kombinowaniem. Kolejne generacje oczywiście się zmieniały, ale charakterystyczny fundament pozostawał ten sam i obejmował chłodzony cieczą, dwucylindrowy silnik V o kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym 90 stopni oraz pojemności 645 cm³. Problem pojawił się dopiero wtedy, kiedy stara konstrukcja musiała zmierzyć się z Euro5+.

Suzuki SV650 przegrało z przepisami

Motocykl SV650 (klasyczny naked/roadster) wraz z innym wariantem, bo V-Stromem 650 (turystyczno-adventure) zniknęły z europejskiej oferty na 2026 rok modelowy, choć nadal były sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Nie był to więc klasyczny przypadek motocykla, którego nikt już nie chciał i którego producent postanowił po cichu pogrzebać. Europejska wersja zwyczajnie doszła do regulacyjnej ściany, ale Suzuki najwyraźniej nie chciało się poddawać.

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Pierwszą odpowiedź poznaliśmy już podczas EICMA 2025, kiedy Suzuki pokazało SV-7GX. Nowy model dostał silnik o pojemności 645 cm³, którego producent określa jako rozwinięcie jednostki znanej z rodziny SV650. W europejskiej specyfikacji generuje on 54 kW, czyli około 73 KM, oraz 64 Nm przy 6800 obr./min. Średnica cylindra nadal wynosi 81 mm, a skok tłoka 62,6 mm. Dokładnie takie wartości miał pierwotny SV650 z 1999 roku, więc tak oto mija 27 lat, zmieniają się normy emisji, elektronika, oczekiwania klientów oraz cała motoryzacyjna rzeczywistość, a sam geometryczny fundament tej V-dwójki pozostaje ten sam.

Nie oznacza to oczywiście, że Suzuki wyciągnęło stary silnik z magazynu i dołożyło do niego np. nowy wydech. SV-7GX korzysta z elektronicznie sterowanej przepustnicy, trzech map pracy silnika, kontroli trakcji oraz dwukierunkowego quickshiftera. Producent zmienił również elementy odpowiedzialne za kontrolę emisji. Według analizy dokumentacji homologacyjnej nowa konfiguracja korzysta m.in. z dodatkowej sondy lambda oraz zmienionego układu katalitycznego.

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Trochę przypomina to kierunek, o którym pisałem już przy nowych rozwiązaniach Suzuki dla mniejszych silników. Coraz ostrzejsze wymagania nie muszą automatycznie oznaczać końca silnika spalinowego. Częściej zmuszają producentów do wyciągania kolejnych procentów sprawności z czegoś, co wcześniej uznalibyśmy za konstrukcję praktycznie skończoną.

Powrót SV650 zdradzili urzędnicy, a nie Suzuki

W dokumentacji homologacyjnej California Air Resources Board z 8 września pojawiło się oznaczenie SV650RQM7. Końcówka wskazuje na rok modelowy 2027, ale znacznie ważniejszy jest sposób, w jaki motocykl trafił do dokumentów. SV650 zostało dołączone do rodziny emisyjnej obejmującej SV-7GX, a więc właśnie motocykl korzystający ze zmodernizowanego V-twina o pojemności 645-cm³. W praktyce wygląda więc na to, że rozwiązanie problemu Suzuki miało już pod ręką. Silnik SV650 nie musiał zostać zastąpiony nową jednostką. Musiał po prostu przejść modernizację, którą najpierw zobaczyliśmy w SV-7GX.

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Dokumentacja CARB jest bardzo mocnym dowodem na istnienie SV650 na rok modelowy 2027, ale Suzuki nie zaprezentowało jeszcze oficjalnie nowego motocykla i nie potwierdziło jego powrotu do europejskich salonów. Nie wiemy też, jak będzie wyglądał, czy zachowa dotychczasową ramę ani ile elektroniki z SV-7GX rzeczywiście dostanie. Naturalnym miejscem premiery wydaje się listopadowe EICMA, bo właśnie tam rok wcześniej Suzuki pokazało SV-7GX. Na razie jest to jednak przewidywanie, a nie zapowiedź producenta.

Źródła: Visordown, SV-7GX, Autocar