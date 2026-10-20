Amazon Prime Video dla graczy. Luna wyląduje na naszych telewizorach

Czy wiecie, że w ramach subskrypcji Amazon Prime otrzymujecie dostęp nie tylko do bezpłatnej dostawy, treści w Amazon Prime Video i płatnej subskrypcji na Twitchu, ale i usługi strumieniowania gier Amazon Luna? Co być może zaskoczy część użytkowników, od czerwca 2024 roku platforma ta stała się dostępna w Polsce. Pozwala ona na uruchamianie tytułów z poziomu przeglądarki oraz telefonów bez mocnych podzespołów — wystarczy stabilne połączenie z internetem, by grać w część gier.

Co wyróżnia tę usługę na tle niektórych rozwiązań to fakt, że w ramach członkostwa Prime otrzymujemy dostęp do części gier bez potrzeby dodatkowego zakupu. Wśród tytułów dostępnych w ramach Luna Standard otrzymujemy między innymi: STAR WARS: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations i Assassin’s Creed Mirage, Shadow of the Tomb Raider, Alan Wake II, ale także Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Dispatch czy Wobbly Life. Teraz dostęp do tych tytułów będzie łatwiejszy także na telewizorach.

Gry na telewizorach od Amazon. Jeszcze nie dla każdego, ale już wkrótce w Polsce

Jeżeli w ostatnich miesiącach przeglądaliście bibliotekę Netflixa, z pewnością natknęliście się na zakładkę “Gry” w ramach usługi beta. Ja widziałem ją zarówno w aplikacji dla urządzeń opartych o WebOS, jak i Google TV. Amazon nie jest jednak jak Netflix, przynajmniej na razie. W końcu posiada on na niektórych rynkach własne telewizory z systemem Fire TV, a do tego dostarcza przystawki Smart TV do telewizorów, które nie mają własnego systemu smart.

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Dla tych przystawek, jak i telewizorów z systemem Fire TV, Amazon uruchomił w lipcu dostęp do serwisu streamingu gier Luna poprzez Prime Video. Sęk w tym, że wtedy działo się to wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a od dziś w Kanadzie, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Jak informuje agencja Melmak, obsługująca działania Amazon Game Studios i serwisu Luna, już wkrótce do grona krajów z uproszczonym dostępem do serwisu streamingowego gier dołączy Polska, ale też Austria, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Szwecja.

Amazon Prime Video będzie pomostem do usługi Amazon Luna

Od listopada członkowie Prime będą mogli uruchomić aplikację Prime Video na swoim urządzeniu z systemem Fire TV i przejść do zakładki “Gry”. Tam będą czekać na nich tytuły dostępne w ramach standardowej subskrypcji, jak i te wymagające dostępu do planu Luna Premium. Pośród gier są nie tylko tytuły dla pojedynczego gracza, ale i gry imprezowe z kolekcji GameNight. Do rozgrywki nie potrzeba kontrolerów — wystarczą smartfony, które łączą się z usługą po zeskanowaniu kodu QR wyświetlanego na ekranie telewizora.

Czy to przyszłość serwisów streamingowych?

Ułatwienie dostępu do Amazon Luna do dobry krok dla serwisu, by więcej osób skorzystało z serwisu, a w przyszłości być może zapłaciło za subskrypcję planu Premium. W idealnym scenariuszu dostęp do serwisu z grami powinni mieć wszyscy użytkownicy z aplikacją Amazon Prime Video, także ci, którzy korzystają z niej chociażby na Google TV. To zapewne następny krok w ekspansji serwisu, który może być łatwiejszy niż promocja dodatkowej aplikacji.

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Jeśli uruchomienie rozgrywki jest tak proste jak uruchomienie serialu, to dla wielu osób może być to sposób na rozpoczęcie przygody z grą w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku serialu. Ponadto szybki dostęp do wielu gier, także tych z planszówkowym rodowodem, może pomóc w rozkręceniu imprez. Serwisy streamingowe eksperymentują z narzędziami do zwracania na nie uwagi dłużej niż podczas wyboru filmu, jak chociażby podcasty czy pionowe treści w Netflixie czy Disney+. Gaming to po prostu kolejne takie narzędzie.