Firma Apple zaprezentowała szereg aktualizacji ich pakietu Apple Creator Studio, zestawu aplikacji dosłownie do wszystkiego i trudno jest znaleźć słowa adekwatne do podkreślenia naprawdę wszystkiego. Od edycji zdjęć, przez przygotowywanie prezentacji po montowanie filmów i tabelki rodem Excela. A to wszystko w jednej subskrypcji.

Apple dorzuca drwa do ognia. Creator Studio otrzymuje jeszcze więcej funkcji

Prawdopodobnie największą zaletą applowskiego pakietu, jest istnienie całego ekosystemu spinającego urządzenia firmy. Dzięki czemu z jedną chmurą można opracowywać treści zaczęte na Macu w drodze pociągiem na iPadzie lub MacBooku, a jak się jest naprawdę zdesperowanym to i iPhonie. Według nowego ogłoszenia, bez dźwigania ceny, doszyły do programów Apple opcje, które zainteresują wielu, chociaż nie bez kręcenia oczami.

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Wszystko dlatego, że jest to miks przydatnych funkcji oraz pierdół AI, które trzeba teraz wypchnąć, żeby nie było wstydu wśród kolegów z Big Techu. Dlatego miło będzie powitać w Finał Cut Pro treści MotionVFX, które pozwolą mieć pod ręką zestaw wtyczek i efektów przyspieszających pracę i wspierających proces artystyczny. Inną doskonałą wiadomością jest wprowadzenie swoistej synergii pomiędzy Final Cutem a Pixelmatorem, która pozwoli na edycję wybranych kadrów bezpośrednio w programie do obróbki zdjęć.

To najbardziej ekscytująca aktualizacja od czasu premiery Apple Creator Studio. Treści MotionVFX w Final Cut Pro zapewniają subskrybentom szybki dostęp do bogatej oferty profesjonalnych efektów i materiałów wideo, co niezwykle zwiększa wartość całego pakietu – powiedział Brent Chiu-Watson, starszy dyrektor Apple w pionie Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud

Ale znów, jeżeli chodzi o Pixelmatora (tworzonego przez litewskie studio, które Apple wykupiło stosunkowo niedawno), to firma ogłasza “nową erę edycji zdjęć”. Ma ona się wyróżniać dzięki nowej funkcji Wypełnij, a służy ona do edycji fotografii i grafik na podstawie opisu. Użytkownicy mogą po prostu wskazać dany fragment i opisać jakich chcą zmian. Zatem zamiast suwaków i organicznego pracowania z dziełem, mamy pisanie z nim smsków. Pamiętajmy, to właśnie dzięki tak potrzebnym czynnościom mamy teraz kryzys cen dysków twardych, kart, RAM i innych komponentów.

Apple

Ulepszenia AI dotarły także do Logic Pro, opisywane jako łatwiejszy start do tworzenia muzyki, ale najciekawiej brzmi: “Logic Pro na Maca i iPada oferuje nowe, rozbudowane i intuicyjne narzędzia do tworzenia beatów, pisania piosenek, remiksowania i produkcji muzycznej”. Co więcej, wszedł także lifting graficzny, żeby dostosować program do stylu Liquid Glass, który podobno poprawia widoczność ścieżek.

Nowa przeglądarka w Logic Pro daje twórcom muzyki dostęp do większej liczby dźwięków niż kiedykolwiek wcześniej i zachęca do eksperymentów. Zaawansowane narzędzia do wypełniania w Pixelmator Pro pozwalają teraz całkowicie przekształcić dowolny fragment obrazu. A funkcje asystenta w Logic Pro, Keynote, Pages i Numbers zupełnie zmienią sposób pracy z tymi aplikacjami i ich odkrywania – kontynuuje Chiu-Watson

Za to ciekawym może być Voice Memo Studio Sound, Apple daje narzędzie, które może poratować podcasterów w kryzysowej sytuacji albo nieoczekiwanej. Narzędzie do umożliwia wyczyszczenie szumów z notatek głosowych wykonanych na iPhonie, aby wyodrębnić czystość głosu i móc wpleść te dialogi lub monologi do pracy na Logic Pro.

Apple

Nie zapomniano także o pracownikach biurowych, dla których jest przemyślana przede wszystkim część aplikacji odpowiadających pakietowi Office Microsoftu, czyli Pages, Keynote i Numbers, a także Freeform. Apple dodało Content Hub, w którym czekają materiały stożkowe do wykorzystywania w przygotowywanych prezentacjach i innych pracach typowych dla korporacyjnej codzienności.

Apple

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Apple, gdzie wgłębiono się w detale. Niemniej, jak widać, za 49,90 miesięcznie lub 499 złotych rocznie, jest to bardzo kusząca alternatywa. Ma oczywiście na swojej drodze bardzo trudną przeszkodę, czyli nasze przyzwyczajenia i workflow budowany przez lata na innych narzędziach. Jednakże w świecie coraz mniej opłacalnych subskrypcji, ta od Apple wygląda bardzo, bardzo kusząco.

Ceny i dostępność