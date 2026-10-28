Firma Apple zaprezentowała szereg aktualizacji ich pakietu Apple Creator Studio, zestawu aplikacji dosłownie do wszystkiego i trudno jest znaleźć słowa adekwatne do podkreślenia naprawdę wszystkiego. Od edycji zdjęć, przez przygotowywanie prezentacji po montowanie filmów i tabelki rodem Excela. A to wszystko w jednej subskrypcji.
Apple dorzuca drwa do ognia. Creator Studio otrzymuje jeszcze więcej funkcji
Prawdopodobnie największą zaletą applowskiego pakietu, jest istnienie całego ekosystemu spinającego urządzenia firmy. Dzięki czemu z jedną chmurą można opracowywać treści zaczęte na Macu w drodze pociągiem na iPadzie lub MacBooku, a jak się jest naprawdę zdesperowanym to i iPhonie. Według nowego ogłoszenia, bez dźwigania ceny, doszyły do programów Apple opcje, które zainteresują wielu, chociaż nie bez kręcenia oczami.
Wszystko dlatego, że jest to miks przydatnych funkcji oraz pierdół AI, które trzeba teraz wypchnąć, żeby nie było wstydu wśród kolegów z Big Techu. Dlatego miło będzie powitać w Finał Cut Pro treści MotionVFX, które pozwolą mieć pod ręką zestaw wtyczek i efektów przyspieszających pracę i wspierających proces artystyczny. Inną doskonałą wiadomością jest wprowadzenie swoistej synergii pomiędzy Final Cutem a Pixelmatorem, która pozwoli na edycję wybranych kadrów bezpośrednio w programie do obróbki zdjęć.
Ale znów, jeżeli chodzi o Pixelmatora (tworzonego przez litewskie studio, które Apple wykupiło stosunkowo niedawno), to firma ogłasza “nową erę edycji zdjęć”. Ma ona się wyróżniać dzięki nowej funkcji Wypełnij, a służy ona do edycji fotografii i grafik na podstawie opisu. Użytkownicy mogą po prostu wskazać dany fragment i opisać jakich chcą zmian. Zatem zamiast suwaków i organicznego pracowania z dziełem, mamy pisanie z nim smsków. Pamiętajmy, to właśnie dzięki tak potrzebnym czynnościom mamy teraz kryzys cen dysków twardych, kart, RAM i innych komponentów.
Ulepszenia AI dotarły także do Logic Pro, opisywane jako łatwiejszy start do tworzenia muzyki, ale najciekawiej brzmi: “Logic Pro na Maca i iPada oferuje nowe, rozbudowane i intuicyjne narzędzia do tworzenia beatów, pisania piosenek, remiksowania i produkcji muzycznej”. Co więcej, wszedł także lifting graficzny, żeby dostosować program do stylu Liquid Glass, który podobno poprawia widoczność ścieżek.
Za to ciekawym może być Voice Memo Studio Sound, Apple daje narzędzie, które może poratować podcasterów w kryzysowej sytuacji albo nieoczekiwanej. Narzędzie do umożliwia wyczyszczenie szumów z notatek głosowych wykonanych na iPhonie, aby wyodrębnić czystość głosu i móc wpleść te dialogi lub monologi do pracy na Logic Pro.
Nie zapomniano także o pracownikach biurowych, dla których jest przemyślana przede wszystkim część aplikacji odpowiadających pakietowi Office Microsoftu, czyli Pages, Keynote i Numbers, a także Freeform. Apple dodało Content Hub, w którym czekają materiały stożkowe do wykorzystywania w przygotowywanych prezentacjach i innych pracach typowych dla korporacyjnej codzienności.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie Apple, gdzie wgłębiono się w detale. Niemniej, jak widać, za 49,90 miesięcznie lub 499 złotych rocznie, jest to bardzo kusząca alternatywa. Ma oczywiście na swojej drodze bardzo trudną przeszkodę, czyli nasze przyzwyczajenia i workflow budowany przez lata na innych narzędziach. Jednakże w świecie coraz mniej opłacalnych subskrypcji, ta od Apple wygląda bardzo, bardzo kusząco.
Ceny i dostępność
- Aktualizacje pakietu Apple Creator Studio będą dostępne w App Store w listopadzie, bezpłatnie dla obecnych subskrybentów. Nowi subskrybenci płacą 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie. Nowi subskrybenci otrzymują bezpłatną miesięczną wersję próbną Apple Creator Studio, a przy zakupie nowego Maca lub kwalifikującego się iPada klienci mogą skorzystać z trzech miesięcy dostępu gratis,
- Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać ze zniżek dla sektora edukacji i otrzymać dostęp do subskrypcji w cenie 9,99 zł miesięcznie lub 99 zł rocznie,
- Pakiet Apple Creator Studio jest dostępny do pobrania w App Store jako zakup uniwersalny.
- W ramach Chmury rodzinnej nawet sześciu członków rodziny może współdzielić wszystkie aplikacje i treści zawarte w Apple Creator Studio,
- Aplikacje Final Cut Pro (1299,99 zł), Logic Pro (999,99 zł), Pixelmator Pro (229,99 zł), Motion (229,99 zł), Compressor (229,99 zł) oraz MainStage (129,99 zł) są dostępne w Mac App Store w modelu jednorazowego zakupu,
- Bezpłatne wersje Keynote, Pages, Numbers i Freeform są nadal dostępne i znajdują się na każdym nowym iPhonie, Macu i iPadzie.