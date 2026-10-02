Test chłodzenia Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD. To AiO podłączycie do kompatybilnej płyty bez kabli

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD?

Wśród dodatków znajdziemy ekran, dwa rodzaje złączy, instrukcję, zestaw montażowy, naklejki. Dwa rodzaje złączy pozwalają wybrać, czy chcecie podłączyć AiO tradycyjnie do płyty czy przy wykorzystaniu AIO Q-Connector. Poza tym brakuje w zestawie tubki z pastą – AiO najpewniej ma ją już nałożoną (otrzymałem chłodzenie już wcześniej rozpakowane). Uważam jednak, że przy takiej cenie tubką z pastą powinna być dołączona. Gwarancja wynosi 6 lat, co jest bardzo dobrą długością jak na chłodzenie cieczą.

Specyfikacja Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD

Chłodnica ma wymiary 397 x125,8 x 27 mm. Nie jest ona gruba i spokojnie zmieści się na górze większości obudów. Została ona też wykonana z aluminium, ale nie mamy nigdzie portu do uzupełnienia poziomu cieczy. Z chłodnicy wychodzą dwa węże o długości do 250 mm. Są one umieszczone prawie na środku chłodnicy. Wymusza to montaż AiO na górze obudowy, ale też sprawia, że całość znakomicie będzie wyglądała. Węże mają ruchome gwinty z obu stron. Są też dosyć elastyczne, więc łatwo je wygniecie.

Sam blok ma wymiary 123,2 x 99 x 91,7 mm. Jest on naprawdę spory i wysoki. Podstawka jest miedziana. Na blok nakładacie ekran 5,08 cala. Jest to konstrukcja IPS, którą sterujecie przez oprogramowanie producenta (Asus Infohub). Ekran zamontujecie w jednej orientacji, ale węże muszą wychodzić górą, więc tutaj też nie ma pola do zmian. Sama pompka pracuje z maksymalną prędkością 3400 RPM. Asus mówi też, że ma ona premium obudowę PPS. Ma ona zapewniać stabilność konstrukcji i długą żywotność.

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Z boku znajduje się jedna z najlepszych rzeczy – wymienne złącze. Jeśli macie płytę np. Asus ROG Crosshair 2006 (na zdjęciu wyżej) to możecie AiO podłączyć pod płytę bez konieczności podłączania kabli. Montujecie wtedy z boku blokopompki końcówkę AIO Q-Connector i jeśli płyta też ma takie złącze to gotowe – przy przykręcaniu bloku powinny one się połączyć. Jest to świetne rozwiązanie, które eliminuje konieczność podłączania kilku kabli. Aż chciałbym, żeby takie rozwiązanie było szerzej dostępne na rynku.

Jeśli jednak nie macie takiego złącza to jest końcówka ze złączem 4-pin PWM i USB, które musicie podłączyć pod płytę. Wtedy też trzeba podłączyć kabel do wentylatorów i jego też złączem 4-pin PWM podłączyć pod płytę główną. Więc nie jesteście ograniczeni tylko do płyt z AIO Q-Connector.

Trzy 120 mm wentylatory są zamontowane w specjalnym bloku. Ten z jednej strony ma świetnie wyglądające podświetlenie (Aura Fan Edge). Blok z wentylatorami ma z obu stron wyjście na kabel, więc możecie wybrać, z której chcecie go podłączyć. A musi on być, bowiem łączy on śmigła z blokopompką.

Same wentylatory pracują z maksymalną prędkością 2500 RPM. Przepływ powietrza wynosi wtedy 82,57 CFM, ciśnienie 4,36 mmH2O, a głośność 35,78 dBA. Wentylatory mają po 9 łopatek i podświetlenie. Świetnie więc wpasowują się w całość konstrukcji.

Wygląd i montaż Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD

Chłodzenie wygląda świetnie. Mamy ciekawe podświetlenie bloku z wentylatorami, a sam wyświetlacz robi znakomite wrażenie. Dodatkowo AiO otrzymałem w białym kolorze, co znakomicie wpasuje się w komputer o takiej samej kolorystyce.

Montaż jest bardzo prosty. Pod płytę podkładamy backplate, nakładamy dystanse i do całości przykręcamy blokopompkę – pamiętając o paście. Jeśli macie do tego płytę z AIO Q-Connector to nie musicie nawet podpinać dodatkowych kabli. Bez problemów więc każdy sobie z tym poradzi.

Oprogramowanie Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD

DO sterowania ekranem musicie zainstalować Asus Infohub. To w nim łatwo zmienicie ustawienia wyświetlacza, dodacie rzeczy, które ma pokazywać (temperatury, napięcia, prędkość wentylatorów i więcej), czy własne animacje. Obsługa jest prosta i nie napotkałem problemów podczas korzystania z tego programu.

Zebrane najważniejsze parametry Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD

Wymiary chłodnicy: 397 x 123,2 x 99 mm

Długość węży: 250 mm

Dołączone wentylatory: 3x 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 82,57 CFM

Maksymalne ciśnienie: 4,36 mmH2O

Maksymalna głośność: 35,78 dBA

Wymiary bloku: 123,2 x 99 x 91,7 mm

Maksymalna prędkość pompki: 3400 RPM

Kompatybilność z podstawkami: AMD: AM5, AM4; Intel: LGA 1851, 1700

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 1200 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD

Ponieważ nie da się sterować osobno wentylatorami wartość RPM wskazana na wykresie dotyczy zwracanej przez AiO.

Na maksymalnych obrotach Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD jest bardzo głośny, co zresztą widać po porównaniu do konkurencji. Na 1200 RPM jest już całkiem nieźle, a na 800 RPM chłodzenia nie usłyszycie.

Chłodzenie jest wydajną konstrukcją. Na maksymalnych RPM to czołówka, na 1200 RPM również jest świetnie. Przy 800 RPM wyprzedza je więcej chłodzeń, ale nadal to bardzo dobry wynik.

Przy normalizacji do 40 dBA wynik jest ponownie bardzo dobry – jedynie do dwóch pierwszych miejsc trochę brakuje, trzecie jest minimalnie przed.

Po OC w dalszym ciągu mamy znakomite wyniki na maksymalnych obrotach i 1200 RPM. Na 800 Ponownie są troszkę słabsze, ale nadal bardzo dobre.

Przy 45 dBA chłodzenie zajmuje 5 miejsce, co jest nadal dobrym wynikiem, ale trochę mu brakuje do najlepszych.

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Test Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD – podsumowanie

Asus ROG Strix SLC IV 360 ARGB LCD kosztuje ok. 1200 zł. Jest to ciekawe chłodzenie, które w szczególności jeśli macie płytę z AIO Q-Connector, warto rozważyć.

To złącze jest o tyle wyjątkowe, że pozwala na podłączenie AiO bez kabli do kompatybilnej płyty, co jest fajnym pomysłem. Oczywiście możecie też całość podłączyć standardowymi kablami, jeśli musicie. Chłodzenie ma też duży ekran, którym możecie sterować przez oprogramowanie Asusa. Węże znajduję się blisko środka chłodnicy, co wymusza montaż na górze obudowy – pod tym względem nie ma elastyczności. Ale takie rozwiązanie będzie też bardzo dobrze wyglądało w obudowie z oknem. Dodatkowo blok z wentylatorami ma podświetlenie z boku, śmigła też je mają. Całość po prostu wygląda znakomicie.

Do jakości wykonania nie mam uwag, a potwierdza ją 6-letnia gwarancja. Muszę jednak dodać, że wśród dodatków powinna znaleźć się tubka z pastą termoprzewodzącą. Chłodzenie jest wydajne na wszystkich obrotach śmigieł i bez problemów schłodzi nawet najcieplejsze konstrukcje. Niestety jednak na maksymalnych obrotach wentylatorów jest bardzo głośne i zdecydowanie warto je niżej ustawić. Na niższych pod względem głośności jest już dobrze, a sama wydajność nadal jest fajna.

Moim zdaniem testowana konstrukcja zasługuje na dwa odznaczenia.