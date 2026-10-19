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Teleskop Jamesa Webba sfotografował jedną z najzimniejszych znanych planet. Krąży tuż obok naszego układu

Aleksander Kowal
19.10.2026|3 min
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał bezpośrednie zdjęcie niezwykłej planety pozasłonecznej, która znajduje się zaledwie 12 lat świetlnych od Ziemi. Epsilon Indi Ab to gazowy olbrzym o masie kilkukrotnie większej od Jowisza. Choć należy do najzimniejszych egzoplanet sfotografowanych bezpośrednio przez astronomów, jej atmosfera może skrywać złożone procesy, których nie przewidują obecne modele. Właśnie dlatego badacze mają względem niej ogromne oczekiwania.
Teleskop Jamesa Webba sfotografował jedną z najzimniejszych znanych planet. Krąży tuż obok naszego układu
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Epsilon Indi Ab krąży wokół gwiazdy Epsilon Indi A, znajdującej się w gwiazdozbiorze Indianina na południowym niebie. Gwiazda jest nieco chłodniejsza od Słońca i ma zbliżony do niego wiek. Cały układ dzieli od nas dystans wynoszący około 12 lat świetlnych, co w skali astronomicznej jest w zasadzie jak rzut kamieniem. Rzeczona planeta jest gazowym olbrzymem, którego masa wynosi kilka mas Jowisza. Z tego powodu astronomowie zaliczają ją do tak zwanych super-Jowiszów. Szacowana temperatura Epsilon Indi Ab wynosi około 2 stopni Celsjusza, dlatego mówimy o jednym z najchłodniejszych światów pozasłonecznych, jakie udało się bezpośrednio dostrzec.

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Nie oznacza to jednak, że planeta ma warunki podobne do ziemskich. Jest gazowym olbrzymem, a podana temperatura opisuje jej atmosferę, nie powierzchnię, na której można by stanąć. Mimo to mówimy o wyjątkowo interesującym obiekcie, wszak większość wcześniej sfotografowanych egzoplanet to młode, gorące światy, które wciąż wypromieniowują znaczną ilość energii pozostałej po procesie powstawania.

A przecież bezpośrednie fotografowanie egzoplanet należy do najtrudniejszych zadań współczesnej astronomii. Światło gwiazdy macierzystej jest zazwyczaj tak intensywne, iż przyćmiewa znacznie słabszy sygnał pochodzący od krążącej wokół niej planety. W przypadku Epsilon Indi Ab naukowcy wykorzystali instrument MIRI, czyli kamerę i spektrograf działające w średniej podczerwieni, zamontowane na pokładzie teleskopu Webba. Obserwacje odbywały się przy użyciu koronografu, czyli specjalnego układu optycznego, który blokuje światło gwiazdy, umożliwiając wykrycie słabszego obiektu znajdującego się w jej pobliżu.

Zdjęcie kluczowe dla przytoczonych badań – zamieszczonych w Nature – powstało 3 lipca 2023 roku. Obraz przedstawia planetę jako niewielki, jasny punkt. Nie jest to szczegółowy widok jej chmur czy powierzchni, lecz bezpośrednia rejestracja promieniowania pochodzącego z odległego gazowego olbrzyma. Przy okazji astronomowie natknęli się na pewną niespodziankę. Wcześniejsze pomiary ruchu gwiazdy sugerowały, że krąży wokół niej masywna planeta, jednak rzeczywisty obiekt okazał się mniej zgodny z przewidywaniami, niż oczekiwano. Epsilon Indi Ab ma większą masę, znajduje się dalej od swojej gwiazdy i porusza się po innej orbicie, niż sugerowały wcześniejsze modele.

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Równie interesująca jest jej atmosfera. Wstępne pomiary pozwalają sądzić, iż planeta jest słabsza w niektórych krótszych zakresach fal, niż zakładali naukowcy. Jednym z możliwych wyjaśnień jest obecność metanu, tlenku węgla i dwutlenku węgla, które pochłaniają część promieniowania. Z tego względu uczeniu biorą pod uwagę także gęste zachmurzenie. Na razie dane nie pozwalają jednak jednoznacznie określić składu atmosfery. Potrzebne są kolejne obserwacje, w tym pomiary spektroskopowe, które pomogą zidentyfikować substancje obecne w gazowej otoczce planety.

Źródło: Nature

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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