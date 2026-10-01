Curiosity spędził na Marsie już 5000 dni. Z tej okazji wykonał niezwykłe zdjęcie

Curiosity wylądował na Marsie 6 sierpnia 2012 roku w ramach misji Mars Science Laboratory. Jeden marsjański dzień trwa około 24 godzin i 39 minut, dlatego 5000 solów odpowiada ponad 5137 dniom na naszej planecie. W ciągu ponad 14 lat działalności łazik przejechał wiele kilometrów, badając skały, osady i warstwy geologiczne, które pozwalają naukowcom odtwarzać historię Marsa.

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Nowe zdjęcie powstało w miejscu nazwanym Chocolatal, gdzie Curiosity zatrzymał się na piaszczystym grzbiecie. Łazik stworzył dwie panoramy za pomocą swoich czarno-białych kamer nawigacyjnych. Pierwsza powstała 30 sierpnia 2026 roku o godzinie 9:56 czasu lokalnego na Marsie, czyli podczas 5000. dnia misji. Drugą stworzył natomiast 2 września, w trakcie 5003. sola, o godzinie 17:39.

Po przesłaniu materiałów na Ziemię naukowcy połączyli oba ujęcia w jedną panoramę. Następnie dodali do niej kolory w formie artystycznej interpretacji. Niebieskie odcienie odpowiadają porannemu ujęciu, natomiast żółte przedstawiają obraz wykonany po południu. Efekt przypomina pocztówkę z Marsa i nawiązuje do podobnych kompozycji przygotowywanych wcześniej na podstawie zdjęć Curiosity. Na pierwszym planie panoramy można dostrzec sam łazik.

Widoczny jest między innymi charakterystyczny element anteny UHF, za pomocą której pojazd przesyła dane do sond znajdujących się na orbicie Marsa. Z tyłu pojazdu znajduje się natomiast Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator, czyli MMRTG. To radioizotopowe źródło energii dostarcza Curiosity prąd niezbędny do funkcjonowania instrumentów i systemów pojazdu. Za nim ciągną się jego ślady pozostawione na powierzchni planety.

Panorama pokazuje również otoczenie krateru Gale. Curiosity znajduje się obecnie na niższych zboczach Mount Sharp, ogromnej góry wznoszącej się około 5 kilometrów ponad dno krateru. Łazik wspina się po jej zboczach od 2014 roku, analizując kolejne warstwy skał. Ich budowa pozwala naukowcom badać zmiany środowiska Marsa na przestrzeni jego geologicznej historii.

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Pamiętajmy, iż ostatnie miesiące były dla misji wyjątkowo obfite w ważne wydarzenia. W sierpniu Curiosity osiągnął wysokość o kilometr większą niż miejsce, w którym wylądował. W tym samym okresie badał wspomnianą formację Chocolatal, czyli długi, wąski grzbiet uformowany przez wiatr. Naukowcy analizują jego strukturę, aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące obecnie na powierzchni Marsa. I choć Curiosity został zaprojektowany pierwotnie z myślą o znacznie krótszej misji, to po ponad 14 latach nadal prowadzi badania, a na razie nie widać poważnych oznak wskazujących na zakończenie tej działalności.

Źródło: NASA