To świetny moment na przesiadkę. HUAWEI Pura 90s Pro Max to smartfon na lata

A gdyby tak przy okazji wymiany telefonu postawić na coś, co rzeczywiście pozwoli odczuć różnicę? I to nie tylko przez pierwsze kilka dni po wyjęciu urządzenia z pudełka, ale również po kilku latach użytkowania? HUAWEI Pura 90s Pro Max ma pod tym względem sporo do zaoferowania, szczególnie osobom, które lubią fotografować i oczekują od smartfona czegoś więcej niż tylko sprawnego działania. Ale świetne aparaty to dopiero początek, bo do tego dochodzą wytrzymała konstrukcja, duży ekran, pojemna bateria i rozwiązania, dzięki którym przesiadka z dotychczasowego urządzenia nie musi oznaczać żadnej rewolucji w codziennych przyzwyczajeniach. A jeśli dodać do tego atrakcyjną ofertę premierową, trudno nie zastanowić się, czy właśnie teraz nie jest najlepszy moment na zmianę.

Czy to już czas na zmianę smartfona? Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy

Przyzwyczajenie to potężna siła, szczególnie w przypadku urządzenia, z którym praktycznie się nie rozstajemy. Smartfon może mieć już kilka lat, działać wyraźnie wolniej niż kiedyś, a mimo to wciąż wydawać się wystarczająco dobry. Dopóki pozwala zadzwonić, odpisać na wiadomość i zrobić zdjęcie, trudno przecież uzasadnić wydawanie pieniędzy na nowy model. Problem w tym, że pogarszający się komfort korzystania ze sprzętu często zauważamy dopiero po przesiadce na coś nowocześniejszego.

Pierwszym sygnałem zazwyczaj jest bateria. Telefon, który kiedyś bez problemu wytrzymywał cały dzień, po kilku latach potrafi wymagać dodatkowego ładowania już po południu. Z czasem mogą dochodzić problemy z wydajnością, coraz dłuższe uruchamianie aplikacji czy brak wolnego miejsca na kolejne zdjęcia, które przecież robimy praktycznie codziennie. Oczywiście nie zawsze oznacza to konieczność zakupu nowego urządzenia — czasem wystarczy wymiana baterii albo uporządkowanie pamięci. Jeśli jednak ograniczeń przybywa, przesiadka zaczyna być najsensowniejszą opcją.

Warto też zastanowić się, w jaki sposób zmieniły się nasze oczekiwania. Być może kilka lat temu aparat służył głównie do okazjonalnego fotografowania, a dzisiaj chcemy uwieczniać nim podróże, rodzinne uroczystości lub jakiekolwiek inne ważne wydarzenia. Albo coraz częściej też pracujemy na telefonie, korzystamy z nawigacji, oglądamy filmy, a co za tym idzie, potrzebujemy większego ekranu. W takich sytuacjach nowy sprzęt potrafi przynieść znacznie więcej korzyści niż sugerowałoby samo porównanie specyfikacji.

Dlatego wybierając smartfon, z którym zamierzamy spędzić kolejne lata, warto zwracać uwagę przede wszystkim na możliwości, z których rzeczywiście będziemy korzystać. HUAWEI Pura 90s Pro Max ma pod tym względem kilka szczególnie interesujących propozycji.

Dobry aparat nie zestarzeje się tak szybko. Huawei zadbał o fotograficzne możliwości

Fotografia jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak bardzo zmieniły się nasze wymagania wobec smartfonów. Dzisiaj oczekujemy, że telefon zrobi świetne zdjęcie niemal w każdych warunkach — niezależnie od tego, czy fotografujemy krajobraz w pełnym słońcu, portret podczas wieczornego spaceru, czy odległy detal architektoniczny podczas urlopu. A przecież jeszcze kilka lat temu samo uzyskanie ostrego zdjęcia po zmroku potrafiło być sporym wyzwaniem i wyznacznikiem fotograficznej korony w świecie smartfonów.

Huawei od dawna rozwija aparaty swoich flagowców, a HUAWEI Pura 90s Pro Max jest kolejnym przykładem tej strategii. Największą nowością jest teleobiektyw wyposażony w matrycę o rozdzielczości aż 200 Mpix i rozmiarze 1/1,28 cala. Towarzyszy mu optyczna stabilizacja obrazu oraz 4-krotne przybliżenie optyczne, odpowiadające ogniskowej około 89 mm. To zestaw, który otwiera naprawdę ciekawe możliwości, szczególnie podczas fotografowania obiektów znajdujących się w większej odległości.

Wysoka rozdzielczość matrycy pozwala wykorzystywać dodatkowe przybliżenie cyfrowe bez tak gwałtownego spadku szczegółowości, jaki znamy ze starszych smartfonów. Dzięki temu również 10-krotny zoom staje się praktycznym narzędziem do fotografowania, szczególnie przy dobrym oświetleniu. Wyobraźcie sobie spacer po Budapeszcie, gdzie niemal na każdym kroku można zachwycić się piękną architekturą. Od monumentalnego gmachu parlamentu po bogato zdobione fasady zabytkowych kamienic — aż chciałoby się uchwycić każdy detal, nawet ten znajdujący się wysoko nad naszymi głowami. Albo koncert, podczas którego chcemy zrobić zdjęcie artyście, chociaż stoimy daleko od sceny, bo wizja sześciogodzinnego czekania w kolejce pod halą koncertową nie była szczególnie kusząca. Właśnie w takich sytuacjach możliwości teleobiektywu okazują się szczególnie przydatne.

Zoom 4x Zoom 8x Zoom 4x Zoom 10x

No i warto pamiętać, że aparat przybliżający sprawdza się również przy fotografowaniu z bliska. Możliwość wykonywania zdjęć makro pozwala dostrzec drobne detale, które na co dzień łatwo przeoczyć. Z kolei ogniskowa zbliżona do popularnych w fotografii portretowej 85 mm sprawia, że teleobiektyw może być świetnym narzędziem do uwieczniania ludzi. Pozwala uzyskać naturalną perspektywę i atrakcyjne oddzielenie fotografowanej osoby od tła.

Równie interesująco prezentuje się główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, wyposażony w fizycznie regulowaną przysłonę od f/1.4 do f/4.0. Dzięki niej można kontrolować ilość światła wpadającego na matrycę, a także wpływać na głębię ostrości zdjęcia. Przy szeroko otwartej przysłonie łatwiej uzyskać naturalnie rozmyte tło, natomiast jej przymknięcie pozwala zwiększyć obszar, który pozostaje ostry. To funkcja szczególnie przydatna osobom, które lubią eksperymentować z fotografią i chcą mieć większy wpływ na końcowy rezultat. Całość uzupełniają aparat ultraszerokokątny 40 Mpix oraz czujnik True-to-Colour 2.0, pomagający w wiernym odwzorowywaniu kolorów.

Nie oznacza to jednak, że z możliwości HUAWEI Pura 90s Pro Max skorzystają wyłącznie pasjonaci fotografii. Producent zadbał również o osoby, które najczęściej wyciągają telefon z kieszeni, robią zdjęcie i wracają do swoich zajęć. Funkcja Kompozycji AI analizuje fotografowaną scenę i podpowiada, jak ustawić kadr, aby uzyskać ciekawszy rezultat. Do dyspozycji pozostają także tryby nocny, portretowy i profesjonalny. Nie zapomniano również o osobach, dla których smartfon jest podstawowym narzędziem do nagrywania filmów. HUAWEI Pura 90s Pro Max pozwala rejestrować materiały w rozdzielczości 4K, a dzięki teleobiektywowi można korzystać nawet z 20-krotnego przybliżenia podczas filmowania.

To właśnie wszechstronność wydaje się największą zaletą tego zestawu. Dobry aparat powinien radzić sobie w możliwie wielu sytuacjach i pozwalać realizować fotograficzne pomysły, które jeszcze niedawno wymagałyby zabrania ze sobą osobnego sprzętu. A przecież za kilka lat zdjęcia z rodzinnych wakacji czy wyjątkowego wyjazdu będą miały dokładnie taką samą wartość jak dzisiaj. Dobrze więc zadbać o ich jakość już na etapie wybierania telefonu.

Jeśli smartfon ma służyć przez lata, musi być odpowiednio wytrzymały. Huawei doskonale o tym wie

Nawet najlepszy aparat niewiele pomoże, jeśli przypadkowy upadek będzie oznaczał kompletną katastrofę. Szczególnie, że współczesne flagowce są coraz bardziej zaawansowane konstrukcyjnie, a ich wyświetlacze zajmują niemal cały przedni panel. Dlatego przy zakupie telefonu na dłużej warto zwrócić uwagę również na materiały wykorzystane do jego produkcji.

Huawei zastosował w najnowszym modelu szkło Kunlun Glass Crystal Armor, opracowane z myślą o większej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia ono nawet 16-krotnie większą odporność na zarysowania i 25-krotnie większą odporność na upadki w porównaniu z tradycyjnym szkłem wykorzystanym podczas testów laboratoryjnych. Oczywiście nie oznacza to, że urządzenie jest absolutnie niezniszczalne, ale dodatkowe zabezpieczenia zwyczajnie mają ogromne znaczenie w codziennym użytkowaniu.

Ciekawym rozwiązaniem jest również powłoka antyrefleksyjna, ograniczająca odbicia światła nawet o 70 procent. To funkcja, którą trudno docenić na bazie samego opisu — wystarczy jednak spróbować odczytać wiadomość w słoneczny dzień albo zrobić zdjęcie na plaży, żeby przekonać się, jak bardzo refleksy potrafią utrudniać życie. Mniejsza liczba odbić sprawia, że ekran pozostaje bardziej czytelny, nawet gdy otoczenie jest bardzo jasne.

Do tego dochodzi odporność na wodę i pył potwierdzona klasami IP68 oraz IP69. Telefon został więc przygotowany na kontakt z wodą w określonych warunkach testowych, choć oczywiście nie należy traktować go jak urządzenia przeznaczonego do regularnego fotografowania pod wodą. Odporność może również zmniejszać się wraz z upływem czasu.

Na uwagę zasługuje także samo wzornictwo. Charakterystyczna wyspa aparatów, staranne wykończenie i trzy warianty kolorystyczne — czarny, biały oraz pomarańczowo-niebieski — sprawiają, że HUAWEI Pura 90s Pro Max ma własny, niepowtarzalny charakter. Szczególnie ostatnia wersja prezentuje się efektownie i zdecydowanie rzuca się w oczy. Jeśli więc nie chcecie kolejnego telefonu, który ginie w tłumie niemal identycznie wyglądających urządzeń, może to być strzał w dziesiątkę. Zresztą spójrzcie na nasze zdjęcia i oceńcie sami.

Dobry ekran i szybkie ładowanie to coś, co docenia się każdego dnia

Przy wyborze nowego smartfona łatwo skoncentrować się na najbardziej efektownych funkcjach i zapomnieć o tych, które wpływają na wygodę korzystania ze sprzętu każdego dnia. Tymczasem to właśnie płynność działania, jakość wyświetlacza czy czas pracy na baterii często decydują o tym, czy po kilku miesiącach nadal jesteśmy zadowoleni z zakupu.

HUAWEI Pura 90s Pro Max wyposażono w duży, 6,9-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 2880 × 1308 pikseli. Wyświetlacz obsługuje adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz, dzięki czemu może dopasowywać częstotliwość odświeżania obrazu do aktualnie wykonywanej czynności — podczas przewijania stron internetowych czy przeglądania zdjęć zapewnia wysoką płynność, a przy wyświetlaniu statycznych treści może ograniczać zużycie energii. To rozwiązanie, które łączy wygodę z większą efektywnością energetyczną; idealne połączenie.

Duża przekątna przydaje się również podczas pracy. Wspomniane wcześniej odpowiadanie na wiadomości, korzystanie z nawigacji, oglądanie filmów czy edycja fotografii stają się po prostu wygodniejsze, kiedy mamy do dyspozycji odpowiednio dużą powierzchnię roboczą. Trzeba jednak pamiętać, że tak duży wyświetlacz oznacza również spore gabaryty urządzenia. Przy masie wynoszącej około 230 gramów jest to propozycja przede wszystkim dla osób, które cenią przestronny ekran bardziej niż kompaktowe wymiary — ale w tę stronę od dawna zmierza rynek.

Za działanie urządzenia odpowiada ośmiordzeniowy procesor Kirin 9030S, wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Do dyspozycji otrzymujemy także 512 GB miejsca na dane, co jest szczególnie istotne w przypadku telefonu, który ma służyć przez kilka lat. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, filmy 4K, aplikacje i pobrane materiały potrafią błyskawicznie zapełniać pamięć. Tutaj miejsca jest na tyle dużo, że nie trzeba od początku martwić się o konieczność regularnego usuwania plików. Całość uzupełnia obsługa łączności 5G, pozwalająca korzystać z szybkiego internetu mobilnego wszędzie tam, gdzie dostępny jest odpowiedni zasięg.

Równie ważnym elementem jest akumulator o pojemności 5270 mAh, który zapewnia solidną podstawę do całodziennego korzystania z telefonu. Oczywiście rzeczywisty czas pracy będzie zależał od intensywności użytkowania, ale Huawei przygotował również rozwiązanie na sytuacje, w których energii zacznie brakować. HUAWEI Pura 90s Pro Max obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 100 W oraz bezprzewodowe o mocy do 80 W, więc doładowanie urządzenia nie stanowi większego problemu — to kwestia chwili. Osiągnięcie takich wartości wymaga jednak zastosowania odpowiednich akcesoriów SuperCharge, sprzedawanych osobno.

Szybkie ładowanie jest szczególnie wygodne podczas podróży i intensywnych dni, kiedy trudno znaleźć czas na pozostawienie telefonu podłączonego do gniazdka przez kilka godzin. Możliwość uzupełnienia dużej części energii podczas krótkiej przerwy potrafi naprawdę zmienić sposób korzystania ze smartfona.

Przesiadka na Huawei jest dzisiaj łatwiejsza, niż mogłoby się wydawać. Co z aplikacjami i płatnościami?

Jednym z najczęstszych powodów odkładania wymiany telefonu jest obawa przed utratą dostępu do ulubionych aplikacji i koniecznością ponownej konfiguracji całego urządzenia. W przypadku Huawei dochodzi jeszcze kwestia usług Google, których brak natywnej obsługi wciąż budzi wątpliwości części użytkowników. Na szczęście istnieją rozwiązania pozwalające korzystać z dużej części popularnych programów.

HUAWEI Pura 90s Pro Max działa pod kontrolą EMUI 16, a podstawowym źródłem aplikacji jest sklep AppGallery. Możliwości instalowania oprogramowania są jednak znacznie szersze dzięki rozwiązaniom microG Services oraz GBox. Pierwsze z nich zapewnia środowisko umożliwiające działanie wielu aplikacji korzystających z usług Google, natomiast drugie pozwala uzyskać dostęp do sklepu Google Play. Dzięki temu można korzystać między innymi z Map Google, Gmaila, YouTube’a czy Dysku Google, a także logować się do wielu programów za pomocą konta Google właśnie.

Co istotne, konfiguracja nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Odpowiednie komponenty można zainstalować z poziomu AppGallery, a następnie zalogować się do potrzebnych usług. Trzeba jednak pamiętać, że microG i GBox nie zapewniają pełnej zgodności ze wszystkimi aplikacjami. Problemy mogą dotyczyć między innymi programów wymagających określonych mechanizmów bezpieczeństwa, dlatego przed przesiadką warto sprawdzić kompatybilność najważniejszych dla siebie rozwiązań. W praktyce okazuje się jednak, że zdecydowana większość popularnych aplikacji działa bez większych przeszkód, a korzystanie z usług Google na smartfonie Huawei jest dzisiaj znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu.

A co z płatnościami zbliżeniowymi? Huawei obsługuje NFC, a jedną z możliwości płacenia telefonem jest Curve Pay. Usługa pozwala dodać obsługiwane karty płatnicze do cyfrowego portfela, a następnie korzystać z nich podczas zakupów. Wymaga to założenia konta i przeprowadzenia krótkiej konfiguracji, ale później płatności można realizować bez konieczności wyciągania fizycznej karty. Nie jest to wprawdzie Google Pay, którego standardowa obsługa pozostaje niedostępna, ale stanowi praktyczną alternatywę dla osób przyzwyczajonych do płacenia smartfonem. Ja sam na przykład nie wyobrażam sobie już bez tego życia.

Pozostaje jeszcze przeniesienie danych. W tym przypadku przydatna okazuje się aplikacja Phone Clone, którą można zainstalować zarówno na telefonach z Androidem, jak i na iPhone’ach. Po połączeniu starego i nowego urządzenia wystarczy wybrać dane, które chcemy przenieść — kontakty, zdjęcia, filmy, wiadomości i inne obsługiwane pliki mogą trafić na nowy smartfon bez konieczności ręcznego kopiowania ich pojedynczo. Zakres transferu zależy od systemu operacyjnego i konkretnych aplikacji, ale samo rozwiązanie znacząco ułatwia rozpoczęcie korzystania z nowego sprzętu.

To ważne, ponieważ przesiadka na inny telefon powinna kojarzyć się przede wszystkim z odkrywaniem nowych możliwości, a nie wielogodzinnym odtwarzaniem dotychczasowego środowiska pracy. Huawei zadbał o narzędzia, które mogą ten proces wyraźnie uprościć.

Teraz można zapłacić znacznie mniej. Oferta premierowa jest dodatkowym argumentem za przesiadką na HUAWEI Pura 90s Pro Max

W przypadku smartfonów z najwyższej półki cena często stanowi największą przeszkodę przy podejmowaniu decyzji o zakupie, dlatego warto patrzeć na nią również z perspektywy planowanego okresu użytkowania. Jeśli telefon ma służyć przez kilka lat, inwestycja w dobry aparat, odpowiednio dużą pamięć czy wytrzymałą konstrukcję może okazać się bardziej uzasadniona niż wybór tańszego urządzenia, którego możliwości szybciej przestaną odpowiadać naszym potrzebom.

Szczególnie że HUAWEI Pura 90s Pro Max objęty jest obecnie atrakcyjną ofertą premierową. Do 15 listopada 2026 roku smartfon można kupić w rekomendowanej cenie 5499 zł, czyli o 1500 zł mniej od regularnej ceny, wynoszącej 6999 zł. Warto również sprawdzić możliwość skorzystania z programu odkupu starego urządzenia — uczestniczący w nim sprzedawcy oferują wycenę dotychczasowego sprzętu oraz dodatkowy bonus w wysokości 600 zł, zgodnie z warunkami konkretnej promocji.

Ciekawym dodatkiem jest także roczny pakiet HUAWEI Care+, zapewniający między innymi jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę ekranu po przypadkowym uszkodzeniu. Obejmuje również możliwość bezpłatnej wymiany akumulatora, jeśli w okresie obowiązywania usługi jego maksymalna pojemność spadnie poniżej 85 procent pierwotnej wartości. To rozwiązanie, które może zapewnić większy spokój, szczególnie osobom planującym korzystać ze smartfona przez dłuższy czas.

Czy to zatem dobry moment na zmianę telefonu? Jeśli obecne urządzenie wciąż działa bez zarzutu i odpowiada na wszystkie potrzeby, nie ma powodu, żeby wymieniać je wyłącznie dla samej nowości. Jeżeli jednak od pewnego czasu zaczynamy zauważać jego ograniczenia, warto rozważyć przesiadkę na sprzęt, który zaoferuje zauważalny krok naprzód. HUAWEI Pura 90s Pro Max ma ku temu solidne podstawy, a największym argumentem przemawiającym za jego wyborem pozostają imponujące możliwości fotograficzne. W połączeniu z wytrzymałą konstrukcją, dobrymi podzespołami i rozwiązaniami ułatwiającymi codzienne korzystanie otrzymujemy urządzenie, z którym można związać się na dłużej. Zwłaszcza teraz, kiedy oferta premierowa pozwala zaoszczędzić naprawdę sporą kwotę.