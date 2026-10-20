Mu-so Utopia zaczaruje dźwiękiem. Jeden sprzęt i ani głośnika więcej

Naim Audio specjalizuje się w produkcji sprzętów audio wysokiej jakości, takich jak wzmacniacze strumieniowe, głośniki, jak i rozwiązania elektryczne. Takie kolumny głośnikowe jak Diva Utopia, czy wzmacniacze pokroju CI-NAP 108 są znane tworzącym domowe systemy audio w domach. Do tego zintegrowane wzmacniacze jak NAP 350 pozwalają na odsłuch muzyki wysokiej jakości bez zakłóceń dźwięku powiązanych z chłodzeniem.

Producent miał jednak w swojej ofercie urządzenia tak wielofunkcyjne jak Mu-so Utopia, które jednocześnie są głośnikami, wzmacniaczami i odtwarzaczami multimedialnymi. Jednocześnie żadne z nich nie dostało prestiżowego oznaczenia “Utopia” zarezerwowanego dla najlepszego sprzętu. Ten sprzęt zasłużył na to ze względu na nakład pracy, jaki Naim włożyło w niego do spółki z francuskim producentem Focal. Jedno rozwiązanie ma dostarczać dźwięk dla całego pomieszczenia.

Mu-so Utopia to wysoka klasa sprzętów Hi-Fi

Pierwsze spojrzenie na Mu-so Utopia może sugerować, że to soundbar, ale to nie cała prawda o sprzęcie. Wykorzystuje on wzmacniacz klasy AB (dla głośników wysokotonowych) oraz klasy D, co wiąże się z łącznym poborem mocy do 720 watów. System ten zasila 15 głośników, w tym głośniki membranowe serii W ze strukturą z włókna szklanego oraz głośniki wysokotonowe PRISM. To wszystko zamknięto w minimalistycznym opakowaniu głębokim na 29,5 cm, długim na metr i mającym 11,8 cm wysokości. Konstrukcja waży 14,5 kilograma.

Mu-So Utopia – głośniki

Z Naim Mu-so Utopia połączymy się przewodowo, chociażby przez złącze HDMI eARC z obsługą CEC, ale też przez dwa złącza RCA, co pozwoli na podłączenie aktywnego subwoofera. Domyślnie sprzęt ma zapewnić dźwięk 7.1.2 bez dodatkowych akcesoriów i ma pełną certyfikację Dolby Atmos, jak i Dolby TrueHD oraz Dolby Digital Plus. Sprzęt zapełnia cały pokój dźwiękiem dzięki korekcji akustyki w ramach ADAPT — zestawu ustawień do precyzyjnej kalibracji. 7 głośników umieszczono na froncie, 2 na bokach, a cztery w górnej części.

Mu-so Utopia — konstrukcja

Kluczem do odtwarzania treści bezprzewodowo w bezstratnej jakości ma być nie tylko kompatybilność z TIDAL Connect, Qobuz czy Google Cast (oraz Spotify), ale i własna platforma streamingowa Naim Pulse, z poziomu której możemy dostosować ustawienia dźwięku. Dolby Movie, Dolby Music, Sphere Music, Sphere Movie, Sphere Gaming i Sphere Podcast to tylko część przygotowanych i dostrojonych ustawień. Znajdziemy tu także tryb nocny, który ma jednocześnie zachowywać wyrazistość i subtelność dźwięku, nawet w nocy. Aplikację przygotowano też na zegarki z Android Wear i WatchOS.

Maksymalny poziom SPL to 109 dB, a odpowiedź waha się między 30 Hz a 20 KHz przy zakresie błędu 3DB. Niska częstotliwość cięcia przy -6dB to z kolei 25 Hz. Maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 384 kHz przy 32 bitach. Połączenie sieciowe może odbywać się także za pośrednictwem złącza Ethernet, ale i Wi-Fi 6.

Sprzęt premium dla poszukiwaczy wyjątkowej jakości dźwięku

Mu-so Utopia warto sprawdzić przed zakupem, ale na razie nie jest on dostępny w Polsce. W przedsprzedaży sprzęt kosztuje 20 999 złotych i będzie dostępny dla pierwszych klientów 15 listopada. Zostanie wprowadzony do salonów autoryzowanych partnerów Focal Powered by Naim na ulicy Polnej 30 w Warszawie oraz na ulicy Warszawskiej 37, także w stolicy.

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Mu-so Utopia by Naim

Czy to sprzęt warty przejechania za nim całego kraju? To pokażą testy, ale ambicje Naim w Mu-so Utopia są spore. Podobne rozwiązania potrafią kosztować kilka tysięcy złotych mniej, ale w tym przypadku producent ma aspiracje, by jego rozwiązanie służyło przez lata jako jeden sprzęt dla każdego źródła dźwięku — zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego. Ponadto projekt ze szczotkowanego aluminium z delikatnymi akcentami stylistycznymi nie powinien się zestarzeć w nowoczesnych salonach, jak i dobrze zamaskować w tych odwołujących się do ubiegłych lat.