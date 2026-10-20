Brytyjski styl w nowej odsłonie. Roberts Revere oznaką powrotu płyt CD?

Roberts Radio to firma, która istnieje od 1932 roku. Największe sukcesy osiągała na rynku brytyjskim, gdzie zyskała aprobatę brytyjskiej monarchii. To jedna z nielicznych marek, która posiada królewską gwarancję. Obecnie z odbiorników firmy korzysta Król Karol III, a królowa Elżbieta II była często fotografowana z urządzeniami marki w Pałacu Buckingham lub na zamku Balmoral.

Urządzenia Roberts Radio utrzymują charakterystyczny styl, który wykształcił się przy modelu RT1 w roku 1958. To wtedy firma stworzyła przenośne radio tranzystorowe, które otrzymało uchwyt i zaokrąglone krawędzie. Do dziś głośniki wielu firm (np. Marshall) czerpią z tej formy i materiału (rexine), by nadać sprzętom elegancji. Producent przeszedł od tego czasu długą drogę, a kolejny jej krok pokazuje, że nie tylko serwisy streamingowe liczą się we współczesnym świecie odtwarzaczy audio.

Pionierzy cyfrowego radia dają drugie życie płytom CD w serii Roberts Revere

W 1999 roku firma Roberts Radio zaprezentowała model Classic 2000, który był przenośnym odbiornikiem radia cyfrowego DAB. Później producent nie przecierał już szlaków technologicznych, a raczej skupiał się na kolaboracjach, np. z domem mody Paul Smith czy domem towarowym Harrods. Roberts Revere nie będzie rewolucją technologiczną, ale odświeża portfolio firmy.

Roberts Revere 100

W ofercie producenta znalazły się trzy modele: Roberts Revere 100, Roberts Revere 300 oraz Roberts Revere 500. To rozwiązania do odtwarzania dźwięku na wiele sposobów. Tym razem postawiono na klasyczne wykończenie, bez charakterystycznych, wyraźnych kolorów przewodnich. Każdy z modeli otrzymuje za to prosty wyświetlacz, antenę FM i zestaw portów z tyłu, zarówno USB do podpinania własnych nośników z muzyką, jak i gniazdo słuchawkowe i AUX.

Roberts Revere 300

Na pierwszy rzut oka modele Roberts Revere 100 i 300 są dość podobne. Łączy je system pokręteł i przycisków u góry. Nieco większe są głośniki: model 300 ma dwa 3-calowe przetworniki szerokopasmowe z portem basowym zamiast 2,25-calowych przetworników szerokopasmowych z modelu 100 i 5,25-calowego pasywnego radiatora. Dostaje też dodatkowe źródło dźwięku — odtwarzacz płyt CD.

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Roberts Revere 500

Wyższy model, Roberts Revere 500, oferuje radio internetowe z podcastami, Spotify Connect i Deezer, a także dostęp do aplikacji mobilnej i możliwość ładowania telefonu. System głośników składa się z dwóch szerokopasmowych przetworników w rozmiarze 2,5 cala oraz dwóch basowych wooferów w rozmiarze 3,5 cala. W modelu 500 zachowano odtwarzacz płyt CD. Motywacją za tym kierunkiem rozwoju dla firmy był wzrost wyszukiwań odtwarzaczy CD o 96 procent w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Ceny Roberts Revere pozostają w zgodzie ze standardem firmy

Nie będzie tanio. Za najtańszy odtwarzacz Roberts Revere 100 przyjdzie zapłacić 199,99 funtów (około 1040 złotych bez cła). Model 300 to koszt 399,99 funtów (około 2080 złotych). Najdroższy Roberts Revere 500 to koszt 599,99 funtów (około 3120 złotych). Biorąc pod uwagę koszt innych urządzeń tej marki w Polsce, jeśli w ogóle będziemy mówić o oficjalnej dystrybucji, to będzie trzeba doliczyć jeszcze kilkaset złotych.

Czy to koszt, który warto ponieść za dostęp do muzyki z płyt CD? Jeśli poszukujecie tylko odtwarzacza CD, powstaje coraz więcej rozwiązań, także tych z nietypowym stylem, jak Syitren R400 od ORGDOT. Ta firma ma zresztą sporo odtwarzaczy, które mogą znaleźć się w nowoczesnych domach, choć już bez funkcji pokroju Spotify Connect. Roberts Radio postawiło swoimi produktami na trafienie w gusta tych, którzy chcą wygodnie korzystać z licznych udogodnień i stawiają na sprzęt na lata.