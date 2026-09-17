Odtwarzacz CD dla Gen Z? ORGDOT Syitren R400 może się podobać

ORGDOT to firma, która działa trochę jak Teenage Engineering. Celem, a nie jedynie efektem ubocznym tworzenia przez nią produktów jest design. Stawiają na formę, która podąża za funkcją, czego efektem jest już kilka głośników i odtwarzaczy płyt CD, które cieszą się popularnością w Chinach. Wśród nich przenośny odtwarzacz płyt premium – Syitren R300 CD Player czy Paron CD, który jednocześnie jest eleganckim głośnikiem. W swoich projektach stawiają na transparentność, wyraziste kolory i industrialny design, ale i potrafią zaskoczyć, jak w przypadku Syitren RM1.

Głośnik Bluetooth N100 ORGDOT R200 ORGDOT R300 ORGDOT Paron CD

Wszystkie te projekty mają jednak pewną masę i nie do końca wypadają dobrze jako mobilne sprzęty do zabrania ze sobą. Inaczej ma być w przypadku Syitren R400, który od początku jest przedstawiany jako mobilne rozwiązanie do zabrania ze sobą w dowolne miejsce niczym discman. Inaczej niż w przypadku większości dostępnych na rynku urządzeń, tu mamy zyskać pewien stopień personalizacji, a design urządzenia może spodobać się m.in. fanom smartfonów Nothing.

Syitren R400 stawia na wygląd, który przyciąga wzrok

Kompaktowy odtwarzacz Syitren R400 inaczej niż większość dostępnych na rynku rozwiązań stawia na kwadratowy, acz zaoblony kształt. Taki kierunek został doceniony nagrodą Silver A’Design w kategorii wyposażenia audio. Przyciski przeniesiono na górną krawędź, co akurat nie powinno dziwić w obliczu tego, że przynajmniej w teorii sprzęt będziemy mogli przenosić i podczepić go do paska. Miłym dodatkiem jest suwak pozwalający przełączać się między zapętlaniem utworu bądź całej płyty.

ORGDOT Syitren R400 CD Player

Kluczowym elementem personalizacji Syitren R400 CD może okazać się osłona napędu. Ta może być w każdej chwili zdjęta i wymieniona na coś innego. Odtwarzacz działa także bez niej, choć oczywiście istnieje wtedy większe ryzyko uszkodzenia konstrukcji z powodu dostawania się elementów do napędu CD. To rozwiązanie może spodobać się młodym, którzy dzięki naklejkom albo wydrukowanym w 3D osłonom nadadzą urządzeniu nowy wygląd. Pomogło to także obniżyć koszty.

Syitren R400 nie jest sprzętem audiofilskim, co zdradza priorytet nadany łączności Bluetooth 5.3. To z pomocą tego standardu przeniesiemy naszą ulubioną muzykę do współczesnych słuchawek lub głośników. Nie zabrakło możliwości połączenia się ze sprzętem przewodowo, przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. SNR w tym przypadku wynosi 70 dB, więc większość osób nie odnotuje większości zakłóceń, ale nie jest to sprzęt audiofilski.

Design ORGDOT Syitren R400

Bateria ma wystarczyć na ponad 4 godziny ciągłego odtwarzania. Inaczej niż w niektórych projektach ORGDOT, zrezygnowano z głośnika na rzecz kompaktowych wymiarów konstrukcji. Urządzenie podłączymy do ładowania przez złącze USB-C umieszczone z tyłu konstrukcji. Tam znajdziemy także dwa gwinty, z pomocą których przymocujemy osłonę albo zamontujemy Syitren R400 na ścianie.

Syitren R400 CD nie straszy ceną

Sprzęt dla młodszych pokoleń nie powinien być przesadnie drogi, jeśli ma stać się hitem. Na razie Syitren R400 ma nieco ograniczoną dystrybucję, ale jeśli ktoś chce go kupić, to znajdzie go z dostawą do Polski za mniej niż 500 złotych. To w dalszym ciągu dwukrotnie drożej niż w przypadku współczesnych przenośnych odtwarzaczy CD, ale te często nie wyglądają w połowie tak dobrze.

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Wydaje się, że w obliczu rosnącej popularności przewodowych słuchawek, jak i fizycznych nośników (na zakupie których artyści zarabiają więcej niż przy odsłuchaniu ich albumu w serwisie streamingowym), zwiększy się także pojemność rynku na urządzenia stworzone z myślą o odtwarzaniu dźwięków. Winyle mają już od kilku lat swój moment, a płyty przybierają różne kolory, przez co odtwarzacze stają się elementem designu. Syitren R400 też ma aspiracje, by być czymś więcej niż odtwarzaczem płyt CD.