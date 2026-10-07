Masz panele słoneczne? Tego nie możesz pominąć, bo miliard złotych od rządu jest na tacy

Panel słoneczny jest kompletnie obojętny na to, czy produkowany przez niego prąd jest akurat komuś potrzebny. Świeci słońce? Produkuje. Zachodzi? Koniec zabawy. Prawdziwa zmiana zaczyna się dopiero wtedy, gdy między dachem, domem oraz siecią pojawia się magazyn energii i system, który potrafi zdecydować, co zrobić z każdą kolejną kilowatogodziną. Polska właśnie zamierza wydać miliard złotych, żeby takich domów było znacznie więcej.

Nawet 19000 na magazyn energii, ale nie dla każdego

20 października 2026 roku ruszy kolejny nabór w ramach programu “Przydomowe Magazyny Energii”. Do rozdysponowania będzie miliard złotych pochodzący z Funduszu Modernizacyjnego, a wnioski będzie można składać do 1 października 2027 roku lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

Największą uwagę przyciąga oczywiście maksymalna kwota dotacji. Prosument rozliczający się w systemie net-billing może otrzymać do 16000 zł na magazyn energii elektrycznej, natomiast w przypadku starszego net-meteringu limit wynosi 8000 zł. Dofinansowanie pokryje maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym dla magazynów energii wprowadzono dodatkowy limit 800 zł na każdą 1 kWh pojemności.

Do tego można otrzymać wsparcie na magazyn ciepła oraz dodatkowy bonus związany z urządzeniami wyprodukowanymi w Unii Europejskiej. Łącznie maksymalna pomoc na jeden punkt poboru energii może sięgnąć 19000 zł. Nie będzie można jednak kupić za te pieniądze byle niewielkiego akumulatora. Magazyn energii elektrycznej musi mieć przynajmniej 10 kWh pojemności, a jednocześnie na każdy 1 kWp instalacji OZE powinny przypadać co najmniej 2 kWh magazynu. Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kWp mówimy więc o akumulatorze mającym minimum 16 kWh.

Co ciekawe, kwalifikowane mogą być również inwestycje rozpoczęte wcześniej, bo od 1 listopada 2025 roku. Program nie jest więc skierowany wyłącznie do osób, które dopiero teraz zaczną kompletować instalację.

Najciekawszy nie jest sam akumulator

Gdybym miał wskazać jeden element programu, który najbardziej mnie zainteresował, to byłyby to wymagania dotyczące tego, co ma sterować całym systemem. Dotowany magazyn musi współpracować z systemem zarządzania energią EMS oraz umożliwiać zasilanie awaryjne podczas problemów z siecią. Co więcej, według dokumentacji programu zwykły sterownik czy aplikacja wyświetlająca wykres produkcji i zużycia energii nie wystarczy, aby urządzenie można było uznać za prawdziwy EMS. System musi faktycznie podejmować decyzje dotyczące zarządzania energią, sterować ładowaniem oraz rozładowywaniem magazynu i działać według określonych profili.

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Właśnie tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo państwo nie chce już dopłacać wyłącznie do “dużego akumulatora przy fotowoltaice”. Celem zaczyna być stworzenie małego domowego systemu energetycznego, który nie tylko przechowuje prąd, ale również potrafi nim rozsądnie zarządzać.

Jeszcze bardziej przyszłościowo wyglądają wymagania dotyczące bezpieczeństwa takich urządzeń. Dokumentacja programu porusza kwestie cyberbezpieczeństwa oraz zgodności z europejskimi regulacjami i normami. Trudno się temu dziwić, bo jeśli za kilka lat nasze domy mają być pełne podłączonych do sieci falowników, magazynów i systemów podejmujących automatyczne decyzje dotyczące przepływu energii, to bezpieczeństwo ich oprogramowania jest jedną z podstaw.

Fotowoltaika bez magazynu coraz częściej pokazuje swoje ograniczenia

Cała zmiana nie bierze się znikąd. Pisałem już o tym przy okazji ujemnych cen energii w Polsce, kiedy doszliśmy do sytuacji brzmiącej jeszcze kilkanaście lat temu absurdalnie – prądu może być chwilami zwyczajnie za dużo. Problem szczególnie dobrze widać właśnie przy fotowoltaice. Tysiące instalacji zaczynają produkować najwięcej energii w podobnych godzinach, więc wraz ze wzrostem generacji słonecznej maleje wartość kolejnej kilowatogodziny wrzucanej do systemu. Jednocześnie wieczorem, kiedy zapotrzebowanie gospodarstw domowych rośnie, produkcja z paneli praktycznie zanika.

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Magazyn przesuwa część tej energii w czasie. Zamiast wysyłać nadwyżkę do sieci w południe, można wykorzystać ją kilka godzin później na zasilenie domu. W net-billingu ma to dodatkowe znaczenie ekonomiczne, bo wartość energii oddawanej do sieci zależy od sytuacji na rynku. Właśnie dlatego rozwój odnawialnych źródeł energii bez odpowiedniej elastyczności całego systemu nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów energetyki. Kolejny panel słoneczny zwiększa produkcję. Magazyn daje możliwość wykorzystania jej wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebna.

150 tysięcy magazynów to dopiero początek

Skala zmian w Polsce robi już spore wrażenie. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska w pierwszym kwartale 2024 roku działało w naszym kraju nieco ponad 10000 przydomowych magazynów energii. W czerwcu 2026 roku liczba ta miała wynosić około 150000 a celem jest przekroczenie 200000 instalacji do końca 2027 roku. Nie jest to również wyłącznie polski eksperyment. Australia uruchomiła ogromny program dopłat do domowych akumulatorów, dzięki któremu setki tysięcy gospodarstw zaczęły instalować własne magazyny energii. Różna jest skala i konstrukcja programu, ale kierunek pozostaje podobny – coraz większa część energii ma być nie tylko produkowana lokalnie, ale również lokalnie przechowywana.

Dla mnie właśnie tutaj kryje się najciekawsza część całej historii. Przez dekady dom był wyłącznie końcem przewodu energetycznego. Pobierał prąd i płacił rachunek. Fotowoltaika zrobiła z niego małą elektrownię, ale dopiero magazyn energii, EMS oraz możliwość działania poza siecią zaczynają tworzyć coś przypominającego prawdziwy mikrosystem energetyczny. Podobny kierunek widać nawet przy samochodach elektrycznych, które mogą zmieniać się w ogromne magazyny energii dla domu. W tej akurat kwestii granica między samochodem, domem i siecią energetyczną zaczyna się więc powoli zacierać.

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Dziś ciągle brzmi to jak technologia dla entuzjastów. Jednak za kilka lat dom, który sam produkuje energię, magazynuje ją, decyduje o najlepszym momencie jej wykorzystania, steruje urządzeniami i potrafi zasilać najważniejsze odbiorniki podczas awarii sieci, może stać się czymś zupełnie normalnym. Fotowoltaika była więc dopiero początkiem. Teraz domowa energetyka ma nauczyć się myśleć.

Źródła: NFOŚiGW