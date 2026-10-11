Śniegowe kule nie tylko na święta. Halloween też ma własną i to z klocków LEGO

Z takiego założenia wyszedł twórca znany jako The Brick Artist. Jego projekt, Halloween Snow Globe, zaprezentowany w ramach platformy LEGO Ideas, wkłada w kule skrzypiący cmentarz, w dodatku wprawiany w ruch za pomocą korbki.

Korbka, która serwuje mały, salonowy „jump scare”

Wewnątrz przezroczystej kopuły umieszczono wszystko, co kojarzy się ze świętem strachów, mamy więc poskręcane, czarne drzewo, unoszącego się w powietrzu ducha, stracha na wróble z dyniową głową, nagrobki z gargulcem oraz pełnię księżyca wyzierająca zza burzowych chmur. Przedniego wejścia na czarnej, eleganckiej podstawie strzeże minifigurka Wampira z rozłożonymi rękami – wygląda niczym bramkarz przed najmniejszym nawiedzonym klubem nocnym na świecie.

Wystarczy przekręcić korbkę z tyłu obudowy, a ukryty mechanizm zębaty obraca całą scenkę o pełne 360 stopni, ujawniając szkielet oraz pająka ukrytych za nagrobkami. The Brick Artist ewidentnie lubi ten zabieg, bo w zeszłym roku zaserwował nam bożonarodzeniową, również obracaną wersję. To ta sama przemyślana konstrukcja, ale ubrana w jesienne barwy i trzeba szczerze przyznać, że w czerni prezentuje się o niebo lepiej.

Wystająca z tyłu obudowy korbka, która wszystko wprawia w ruch, pochodzi z serii Technic i przywodzi na myśl stare pozytywki, klimatycznie więc bardzo pasuje. Gdy zaczynamy nią kręcić, ukryte wewnątrz czarnej podstawy zębatki obracają całą mroczną makietę. Autor nie zdradza dokładnego układu kół zębatych, więc wnętrze pozostaje słodką tajemnicą, ale trójwymiarowe renderowania pokazują czysty, napędzany ręcznie mechanizm – bez zbędnych silniczków czy baterii, które psułyby estetykę. Trochę szkoda, że nie ma tu wirujących listków, ale z racji, że zostało zbudowane to z klocków, to potrząsanie mogłoby jedynie poluzować elementy.

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Podoba mi się też ten detal ze szkieletem i pająkiem, bo daje to nam taki mini jump scare rodem z parków rozrywki czy domów grozy. Zwykle obrotowe kule pokazują tą samą scenerię, tu mamy ukryty detal po drugiej stronie, którego w ogóle się nie spodziewamy.

Dostaniemy jesienną kulę od LEGO?

LEGO w przeszłości już aprobowało podobne pomysły. Kiedy fanowski projekt Simona Scotta zmienił się w potężny, liczący 2193 elementy zestaw Miasteczko Halloween (Nightmare Before Christmas), platforma LEGO Ideas zorganizowała konkurs na przekształcenie bożonarodzeniowych klasyków w ich mroczne wersje. Kula od The Brick Artist idealnie wpisuje się w ten nurt. Sam Wampir stojący na przedzie przypomina kultową figurkę z 2. serii Collectible Minifigures z 2010 roku, której design zainspirował później postać Lorda Vampyre’a w serii Monster Fighters z 2012 roku.

Projekt Halloween Snow Globe został oficjalnie zgłoszony na platformę LEGO Ideas w październiku 2026 roku i błyskawicznie zbiera kolejne głosy społeczności na drodze do zdobycia wymaganych 10 tysięcy wspierających. Jeśli zestaw uzbiera odpowiednią liczbę głosów, trafi do oficjalnego przeglądu projektantów duńskiej marki i ma szansę zamienić się w prawdziwy, pudełkowy zestaw, który kupimy w sklepach. Nie wiem, jak wy, ale ja bardzo na to czekam.

Źródło: LEGO Ideas