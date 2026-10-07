LEGO idzie w obłęd. Kultowa, psychotyczna okładka z Jokerem trafia na ściany jako trójwymiarowy obraz

Nowy zestaw The Joker Wall Art Comic Cover wyłamuje się z dotychczasowych schematów. Zamiast płaskiego obrazka ułożonego z drobnych, okrągłych kafelków, projektanci zbudowali tę grafikę w głąb i w przestrzeń, nadając twarzy Księcia Zbrodni wręcz rzeźbiarski charakter.

Efekt głębi, który wyciąga psychopatę z ramy

To, co natychmiast przyciąga wzrok i robi największe wrażenie, to niesamowita warstwowość całej konstrukcji. Oczy Jokera, jego wydłużony nos, potężne, przerysowane wargi oraz ostre kontury twarzy zostały ułożone w kilku płaszczyznach. W efekcie poszczególne elementy dosłownie wychodzą ze ściany w stronę patrzącego. Gdy spoglądamy na ukończony obraz pod kątem, nie widzimy płaskiej mozaiki, ale trójwymiarową płaszczyznę, co zdecydowanie podkreśla cały efekt.

Podoba mi się też, że LEGO nie próbowało ugrzecznić tej postaci ani dopasować jej do bardziej family-friendly standardów. Wyrazista, psychotyczna aura oryginału została zachowana w 100%. Blada cera, rozczochrane zielone włosy i niepokojący uśmiech idealnie przełożyły się na język klocków.

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Najlepsze smaczki skrywają się jednak pod spodem i nie widać ich na pierwszy rzut oka z drugiego końca pokoju. Gdy przyjrzymy się konstrukcji z bliska, w głębszych warstwach tła i twarzy odnajdziemy ukryte detale, takie jak miniaturowe Batarangi, miecze, rekwizytowe kwiatki oraz gęsto rozsiane, charakterystyczne napisy „Ha, ha, ha, ha”. To genialny zabieg, dzięki któremu po skończeniu budowania wciąż mamy co odkrywać.

Całość składa się z 1 849 elementów i została oficjalnie przeznaczona dla dorosłych konstruktorów (kategoria 18+). Po złożeniu obraz mierzy około 51 cm wysokości, 38 cm szerokości oraz aż 5 cm głębokości. Wykończone dzieło możemy bez problemu powiesić na ścianie dzięki specjalnym zaczepom lub postawić na komodzie czy regale, tu już wszystko zależy od naszej inwencji.

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W zestawie nie znajdziemy żadnych miniaturowych minifigurek i dobrze, bo byłyby one tutaj całkowicie zbędne. To nie jest zestaw do zabawy, tylko element wystroju wnętrza dla dorosłego fana. To idealna propozycja dla kogoś, kto chce wyrazić swoją miłość do popkultury i komiksów DC, nie zagracając przy tym pokoju.

Ile przyjdzie nam zapłacić za ten kawałek komiksowej historii?

Oficjalną cenę zestawu LEGO The Joker Wall Art Comic Cover ustalono na poziomie 749,99 zł. Co ważne, można już składać zamówienia w ramach przedsprzedaży, ale wysyłka ruszy dopiero 1 stycznia 2027 roku, więc trzeba o tym pamiętać. Jeśli wpadnie wam do głowy, żeby kupić go komuś na prezent pod choinkę, to lepiej poszukajcie czegoś innego.

Źródło: LEGO