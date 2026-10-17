W efekcie dostajemy niezwykle różnorodny zestaw – od klasycznych zegarków na nadgarstek, po zaskakująco szczegółowy, kieszonkowy model, który wygląda jak wyjęty z gabinetu Albusa Dumbledore’a.

Potrójna magia Zmieniacza Czasu – od chronografu po kieszonkowy skarb

Sercem nowej kolekcji są trzy modele odwołujące się do kultowego Zmieniacza Czasu, o co aż się tutaj prosiło. Jeśli cokolwiek w sadze o młodym czarodzieju nawiązuje do czasu, to właśnie ten przedmiot.

Na pierwszy ogień wysuwa się zegarek Q Timex Time Turner Chronograph (wyceniony na 349 dolarów) z kopertą o średnicy 40 mm, wykonaną ze stali nierdzewnej. Wyposażono go w srebrzystą tarczę z wyciętymi motywami gwiazd oraz czarne sub-tarcze ułożone pionowo w taki sposób, by wizualnie imitowały klasyczną klepsydrę. Całość dopełnia nieruchomy pierścień w złotym odcieniu, na którym wygrawerowano cytat z książek J.K. Rowling. Zegarek napędzany jest precyzyjnym mechanizmem kwarcowym.

Dla osób poszukujących nieco drobniejszego akcesorium przygotowano wariant Q Timex Time Turner o średnicy 36 mm (w cenie 249 dolarów). W tym przypadku rezygnowano ze stoperów na rzecz… miniaturowej, fizycznej klepsydry wypełnionej srebrnym brokatem, usytuowanej w samym centrum czarno-złotej tarczy. Zegarek zamontowano na czarnym, skórzanym pasku pochodzącym z renomowanej garbarni S.B. Foot Tanning Company i zwieńczono obrotowym bezelem.

Kolekcję Zmieniaczy Czasu domyka potężny, 48,5-milimetrowy zegarek kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej w odcieniu złota (również w cenie 349 dolarów). To masywny, wyrazisty rekwizyt ze rzeźbioną pokrywą, która po otwarciu odsłania białą tarczę wzorowaną na zegarze z Wieży Zegarowej w Hogwarcie. Do zestawu dołączono tradycyjny łańcuszek typu Albert, a wnętrze obudowy wykończono eleganckim szlifem perłowym.

Kamień Filozoficzny na nadgarstku. Błyskawica też jest

Dwa pozostałe modele kierują się w stronę całkowicie odmiennej stylistyki. Q Timex Sorcerer’s Stone (279 dolarów) stawia na mroczną elegancję. Jego 38-milimetrowa koperta oraz bransoleta zostały pokryte czarną powłoką IP, co tworzy kapitalny kontrast ze strukturalną, głęboko czerwoną tarczą. Oprócz klasycznych cech serii Q – takich jak datownik z dniem tygodnia czy wypukłe szkiełko akrylowe – zegarek otrzymał sekundnik w kształcie magicznej różdżki oraz przeszklony dekiel eksponujący nazwę kultowego Kamienia Filozoficznego.

Z kolei najbardziej stonowaną prospozycją w całym zestawieniu jest Harry Potter x Timex Bolt Expedition Scout (40 mm). To klasyczny zegarek terenowy z czarną tarczą, w którym tradycyjną wskazówkę sekundową zastąpiono symbolem błyskawicy.

Największa niespodzianka kryje się jednak w opatentowanym systemie podświetlenia Indiglo. Po naciśnięciu koronki tarcza zegarka rozświetla się, ujawniając ukrytą grafikę przedstawiającą ikoniczne, okrągłe okulary Harry’ego.

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Wszystkie zaprezentowane modele napędzane są niezawodnymi, bateryjnymi mechanizmami kwarcowymi. Producent zadbał również o wodoszczelność – od klasy 30 metrów (3 ATM) w przypadku zegarka kieszonkowego, po 50 metrów (5 ATM) we wszystkich wariantach naręcznych, co spokojnie zabezpiecza je przed przypadkowym zachlapaniem w codziennym użytkowaniu. Choć model Expedition Bolt pojawił się w pierwszej kolejności na indyjskiej stronie producenta, cała kolekcja oficjalnie debiutuje na rynku globalnym, stanowiąc niesamowitą gratkę zarówno dla kolekcjonerów zegarków, jak i dojrzałych fanów uniwersum czarodziejów.

Źródło: Timex 1,2,3,4