Warsaw Tech Week 2026 za nami. Ponad 10500 odwiedzających na pierwszej edycji

Warsaw Tech Week odbywał się od 22 do 24 września 2026 roku i połączył cztery obszary, które dziś coraz mocniej przenikają się w biznesie, bo sztuczną inteligencję i Big Data, cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę centrów danych oraz technologie wspierające HR. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia przyglądaliśmy się temu, czego można spodziewać się po pierwszej edycji Warsaw Tech Week. Teraz znamy już konkretne wyniki.

Ponad 10500 odwiedzających i 329 wystawców

Łącznie Warsaw Tech Week 2026 odwiedziło 10556 osób. Wydarzenie zgromadziło 329 wystawców, a ekspozycja zajęła 48000 m². Całość została podzielona na cztery wyspecjalizowane części, bo World of AI & Big Data Expo, Cyber Security, Data Center Expo Poland oraz HR Tech World.

Największym zainteresowaniem cieszyła się część poświęcona sztucznej inteligencji i Big Data. World of AI & Big Data Expo przyciągnęło 4233 uczestników oraz 69 wystawców. W centrum uwagi znalazły się między innymi generatywna sztuczna inteligencja, modele językowe, uczenie maszynowe, automatyzacja, robotyka oraz rozwiązania wspierające cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Dużą część wydarzenia stanowiło również cyberbezpieczeństwo. Segment Cyber Security odwiedziły 2903 osoby, a swoje rozwiązania prezentowało 110 wystawców. Tematy obejmowały bezpieczeństwo sieci oraz infrastruktury IT, ochronę danych, zarządzanie tożsamością, systemy SOC i SIEM, bezpieczeństwo chmury oraz reagowanie na incydenty.

Od sztucznej inteligencji po centra danych i technologie HR

Warsaw Tech Week nie ograniczał się jednak do AI i cyberbezpieczeństwa. Data Center Expo Poland zgromadziło 1892 odwiedzających i 52 wystawców. Na miejscu można było zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi projektowania i budowy centrów danych, zasilania, chłodzenia, infrastruktury serwerowej, łączności oraz bezpieczeństwa fizycznego.

Czwarty filar wydarzenia, czyli HR Tech World, odwiedziło 1528 osób, a swoją ofertę w tej sferze pokazało 98 wystawców. W tej części pojawiły się technologie związane między innymi z systemami HR i HRIS, rekrutacją, automatyzacją procesów kadrowych, analityką danych, Employee Experience, benefitami oraz wellbeingiem.

Tak szeroki zakres tematyczny okazał się jednym z największych atutów Warsaw Tech Week. W jednym miejscu spotkały się bowiem technologie, które jeszcze kilka lat temu często funkcjonowały jako oddzielne światy, a dziś coraz częściej tworzą wspólny ekosystem. Sztuczna inteligencja trafia do rekrutacji i analityki biznesowej, rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową napędza rozwój centrów danych, a wraz z cyfryzacją kolejnych procesów rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa.

Technologia nie tylko na stoiskach

Istotną częścią Warsaw Tech Week był również program konferencyjny. Jednym z głównych tematów pozostawała oczywiście sztuczna inteligencja, ale przedstawiana zarówno od strony technologicznej, jak i biznesowej.

Andrzej Dragan podczas wystąpienia “Czy maszyny mogą myśleć?” mówił o możliwościach sztucznej inteligencji oraz granicach ludzkiego i maszynowego myślenia. Maciej Kawecki w prelekcji “AI to nadal nierozwiązywalny problem” poruszał natomiast kwestie bezpieczeństwa danych, zaufania do modeli AI oraz ryzyka związanego z coraz szerszym wykorzystaniem tej technologii.

Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji były również tematem konferencji “AI w firmie”, organizowanej przez Poznaj AI, oraz wydarzenia “AI DAY – Zrozumieć algorytmy”, przygotowanego przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Łukasiewicz – AI. W programie znalazły się także wystąpienia dotyczące transformacji cyfrowej przygotowywane między innymi ze Związkiem Cyfrowa Polska i Krajową Izbą Gospodarki Cyfrowej.

Osobny blok stanowiło cyberbezpieczeństwo. Kongres Cyberbezpieczeństwa i Odporności Cyfrowej koncentrował się na ochronie danych, zarządzaniu ryzykiem, bezpieczeństwie infrastruktury oraz reagowaniu na zagrożenia, a program uzupełniała konferencja “Cyberbezpieczeństwo 360°” organizowana przez Women Go Cyber.

Pierwsza edycja za nami, kolejna już zaplanowana

Warsaw Tech Week przyciągnął przedstawicieli firm technologicznych, przemysłu, sektora IT i usług, a także osoby odpowiedzialne za rozwój, bezpieczeństwo i cyfrową transformację organizacji. Wśród uczestników wymieniani byli przedstawiciele między innymi Tietoevry, DXC Technology, DataArt, NetApp, SII, Equinix, OVHcloud, Schneider Electric, Rittal, Bitdefender, WALLIX, ADP, Adecco, Hays, ASTOR, NTT DATA, Corning oraz EXEA.

Według danych organizatora uczestnicy przyjeżdżali przede wszystkim po to, aby poznać nowe technologie, znaleźć dostawców i partnerów biznesowych, porównać dostępne rozwiązania oraz zdobyć praktyczną wiedzę. W połączeniu z liczbą ponad 10500 odwiedzających pokazuje to, że pierwsza edycja Warsaw Tech Week zdołała zgromadzić wokół siebie szerokie grono osób zainteresowanych cyfrową transformacją oraz technologiami, które będą kształtowały kolejne lata.

Na tym historia wydarzenia się jednak nie kończy. Organizatorzy już zapowiedzieli drugą edycję Warsaw Tech Week, która odbędzie się w dniach 28-30 września 2027 roku.

Źródła: Materiały prasowe