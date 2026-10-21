Xiaomi ma coś specjalnego na irytujące problemy alergików

Xiaomi po cichu właśnie otworzyło możliwość przedpremierowego zamówienia urządzenia, które może się dla wielu alergików okazać hitem. Jest to bowiem niewielkie urządzenie Mijia Mite Remover 3, czyli odkurzacz pomagający w utrzymywaniu czystości materacy, kanap, foteli i innych. Nowy numer to nie tylko ozdoba, lecz i istotne zmiany.

Mijia Mite Remover 3 nadchodzi do oferty Xiaomi. To kompaktowy odkurzacz mogący wprowadzić duże zmiany

Najnowsza odsłona odkurzacza do radzenia sobie z roztoczami nadeszła cicho do oferty Xiaomi, lecz to nie oznacza, że nie zasługuje na uwagę. To już będzie kolejny model tej serii, lecz tym razem znacząco zwiększono jego moc ssania. Dzięki temu, zamiast poprzednich 12 kPa w Mijia Mite Remover 2, wersja 3 oferuje już 16 kPa.

Xiaomi

Większa moc, to oczywiście i większa skuteczność, dlatego teraz odkurzacz będzie mógł skuteczniej penetrować warstwy materiału tapczanów czy materacy. Oznacza to, że z większą łatwością oraz skutecznością będzie wyciągał kurz i inne drobne odpadki, a wraz z nimi oczywiście i irytujące każdego alergika roztocza. Dzięki czemu rzadziej będzie męczyć to irytujące podrażnienie śluzówek nosa oraz opuchniętych oczu.

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Wraz z rozwojem tego elementu, Xiaomi postawiło na znaczne ulepszenie samego systemu zbierania odpadków. Wynikiem tego przeprojektowania jest wprowadzenie systemu podwójnego pojemnika, dzięki któremu jest zwiększona szansa na utrzymanie ssania na wysokim poziomie. Polega on rozdzielaniu dużych elementów od drobnych, co ma pomóc w zachowaniu odpowiednio mocnego przepływu wciąganego powietrza.

Xiaomi najwyraźniej zdecydowało, że jak już rusza jeden element ssania, to może od razu przebudować każdy jego element. Wszystko dlatego, że to jeszcze nie koniec, po silniku i podwójnym pojemniku, przychodzi pora także na system filtrów. W Mijia Mite Remover 3 będzie on zbudowany z aż 6 stopni oczyszczania, które mają jeszcze bardziej wspierać drożność systemu zasysania.

Xiaomi

Co za tym idzie, mają oczywiście jeszcze za zadanie zatrzymywać owe wciągane powietrze z kurzem wewnątrz, bez oddawania drobin z powrotem na zewnątrz. Żeby tego dokonać, opracowano funkcję wibracji. Odkurzacz wprawia filtr w drganie wykonujące 15 tysięcy uderzeń na minutę przy pomocy trzystrefowego systemu rezonującego. Wibracje mają być prostą i jednocześnie skuteczną metodą oczyszczania filtra z drobin, żeby powietrze mogło spokojnie przechodzić i zostawiać brud.

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Poza odkurzaniem, użytkownicy mogą liczyć na znane z poprzedniego modelu dodatkowe metody oczyszczania przestrzeni. LEDowe oświetlenie UV sterylizuje tkaniny czyszczonych materacy, a funkcja osuszania gorącym powietrzem (65 stopni Celsjusza, czyli o 15 więcej niż poprzednio) ma za zadanie, według Xiaomi, niszczyć środowisko roztoczy i sprawiać, że będą się wolniej rozwijały.

Cena i dostępność

Ponadto ten odkurzacz Xiaomi nadal zachowuje swoją kompaktową formę, która pozwala na przechowywanie go nawet ta, gdzie już nie ma za wiele miejsca. Kurz to jest niestety utrapienie każdego mieszkańca dowolnej przestrzeni, a rozwijające się w nim roztocza narażają alergików na duże nieprzyjemności, więc dobrze się patrzy na urządzenia ułatwiające ograniczanie ich obecności.

Xiaomi

Szkoda zatem, że na tę chwilę nie ma jeszcze ani słowa o dostępności Mijia Mite Remover 3 w Polsce. Na razie urządzenie pojawiło się w ramach przedpremierowych zamówień na rodzimym rynku producenta. Pociesza natomiast, że skoro już teraz jest w Chinach tak tanie, to i do Polski dotrze w rozsądnej kwocie, która wynosi około 145 złotych.

Źródło: gizmochina