Chemicy zamknęli cenny pierwiastek w molekularnej klatce. Teraz chcą pójść o krok dalej

Jak się okazuje, do sukcesu doprowadziło wykorzystanie struktury przypominającej molekularną klatkę. W praktyce taki krok powinien pozwolić na rozdzielanie metali ziem rzadkich i zapewnić nowe możliwości dla technologii kwantowych oraz zaawansowanych czujników.

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Zacznijmy jednak od podstaw. Terb to srebrzystoszary metal należący do lantanowców, grupy pierwiastków wykorzystywanych w wielu nowoczesnych urządzeniach. Odgrywa istotną rolę między innymi w produkcji zielonych luminoforów stosowanych w ekranach, oświetleniu LED i świetlówkach. Znajduje również zastosowanie w urządzeniach elektronicznych i technologiach medycznych. Mimo jego znaczenia praktyczne wykorzystanie terbu jest dość ograniczone, choćby przez trudności związane z oddzielaniem go od innych metali o podobnych właściwościach.

Zespół chemików z University of Iowa postanowił uporać się z tym problemem. Jego członkowie opracowali sposób na uzyskanie i szczegółowe scharakteryzowanie terbu na stopniu utlenienia +IV, który jest znacznie mniej typowy niż jego stabilniejsza forma +III. Wyniki eksperymentów ukazały się na łamach Nature Communications.

Kluczowym aspektem eksperymentu była specjalnie zaprojektowana struktura molekularna zbudowana przede wszystkim z atomów wolframu i tlenu. Tego rodzaju układy, nazywane polianionami wielometalotlenkowymi, mogą tworzyć złożone struktury zdolne do wiązania innych atomów. Naukowcy zastosowali również ligandy, czyli cząsteczki lub grupy chemiczne pomagające wiązać i stabilizować metal.

W tak przygotowanej strukturze umieścili atom terbu. Następnie dodali nadsiarczan potasu, który zainicjował reakcję utleniania. W jej wyniku atom terbu utracił jeden elektron, przechodząc ze stopnia utlenienia +III na +IV. Zmiana ta może nie brzmi powalająco, lecz ma duże znaczenie chemiczne. Terb zazwyczaj występuje w stabilniejszej formie +III, natomiast uzyskanie formy +IV jest energetycznie mniej korzystne i wymaga odpowiednich warunków. Molekularna klatka pomogła ustabilizować nietypową postać pierwiastka, dzięki czemu można było ją wyizolować i dokładniej zbadać.

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Wcześniej naukowcom udawało się uzyskiwać terb na stopniu utlenienia +IV, jednak wymagało to rygorystycznej kontroli środowiska, w tym wyeliminowania powietrza. Przedstawiciele University of Iowa przeprowadzili cały proces w warunkach otoczenia, bez konieczności specjalnego kontrolowania temperatury, wilgotności czy ciśnienia. To istotny krok w kierunku uproszczenia badań nad lantanowcami. Pierwiastki te mają bardzo zbliżone właściwości chemiczne, co utrudnia ich selektywne rozdzielanie. Zmiana stopnia utlenienia jednego z nich może pomóc odróżnić go od pozostałych i ułatwić jego izolację.

Lepsze poznanie nietypowych właściwości terbu może mieć znaczenie dla rozwoju technologii kwantowych, obliczeń nowej generacji i precyzyjnych czujników stosowanych chociażby w nawigacji czy obrazowaniu medycznym. Odkrycie może również pomóc w opracowaniu skuteczniejszych metod rozdzielania innych metali ziem rzadkich. Jeśli zaś chodzi o dalsze działania autorów dotychczasowego przełomu, to chcieliby oni sprawdzić, czy podobne podejście można zastosować do aktynowców, czyli grupy pierwiastków obejmującej między innymi metale promieniotwórcze wykorzystywane w wybranych zastosowaniach medycznych i technicznych.

Źródło: Nature Communications