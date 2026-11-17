Przez ostatnie lata producenci skupiali się na innowacjach z zakresu konstrukcji. Wymienianie padów mopujących na rolki przełożyło się na ich większy nacisk. Wysuwane ramiona pozwalają dotrzeć do krawędzi mebli i ścian, gdzie dotychczas roboty nie dojeżdżały. Dodatkowe nóżki pozwalają pokonywać przeszkody, a nawet przemieszczać się po schodach. Do tego niektóre konstrukcje dodają robotyczne ramiona pozwalające pozbierać skarpety i kapcie.

Tym razem innowacje zaprezentowane przez Anker skupiają się przede wszystkim na sprzątaniu podłóg w jak najdokładniejszy sposób, przy czym nacisk położono na czyszczenie tego, czego nie widać.

Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro to jedyny taki robot na rynku

Już w poprzedniej generacji, w modelu Eufy Omni S2, Anker korzystał z wody elektrolizowanej. To rozwiązanie pamięta zresztą jeszcze początek XX wieku, gdy w Japonii dokonano elektrolizy wodnego roztworu soli kuchennej. Wystarczy 1-2% roztworu NaCL, by w komorze elektrolitycznej wytworzyć wodę alkaliczną (z wysokim pH) oraz wodę kwasową (z niskim pH). Do reakcji niezbędny jest metalowy cylinder z naładowaną elektrodą oraz membrana do podziału wody.

Kwasowa woda ma silne właściwości biobójcze i pozwala zabijać drobnoustroje chorobotwórcze oraz te odpowiedzialne za psucie się produktów spożywczych. Powstały kwas podchlorawy stanowi silny środek dezynfekujący. Minusem takiego rozwiązania jest zwiększona podatność na korozję niektórych metali, ale to raczej nie jest problem podłóg. Taka woda musi być też wytwarzana bezpośrednio przed myciem.

Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro wytwarza taką wodę w stacji dokującej. Najnowszy robot dokłada do tego sześć diód LED UV-C i jako pierwszy na świecie łączy te dwie technologie. Zdaniem producenta daje to skuteczność dezynfekcji podłóg na poziomie 99,99% w starciu z domowymi patogenami. Po wymyciu podłogi powstanie warstwa zabezpieczająca przed bakteriami nawet na 5 dni.

Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro czyści podłogi światłem UV-C

Za obsługę mycia odpowiada mop HydroJet 3.0 o długości 29 cm, którego docisk do podłogi ma siłę 16N. Ściągaczki wewnątrz robota czyszczą rolkę 8 razy na sekundę, by usunąć pył i włosy oraz zapewnić wykorzystanie czystej wody. Na podłogę trafia woda o temperaturze 55°C.

Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro ma też spore ciśnienie robocze. Potrafi osiągnąć do 40 000 Pa mocy ssącej, co stawia go pośród najlepszych robotów sprzątających na rynku. Jego ruchy nadzoruje system CleanMind AI, który wykorzystuje mapy 3D oraz laser do wykrywania ponad 360 rodzajów przeszkód, także tych o rozmiarze 1 cm. Sięga przy tym do krawędzi bocznych dzięki wysuwaniu rolki oraz ramienia ze szczotką.

Po wszystkim robot zjeżdża do stacji UniClean, która opróżnia, czyści i suszy robota oraz uzupełnia go o czystą wodę. Robot może też rozpylać zapachy neutralizujące. Nie powstrzymają go przy tym progi — pojedynczy może mieć do 3,5 cm wysokości, a podwójne schody do 7 cm.

Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro nie jest tani, nawet jak na flagowca

Producent sprzedaje już Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro na wybranych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tam za robota przyjdzie zapłacić 1599 funtów lub 1699 dolarów. Biorąc pod uwagę, że za Omni S2 (bez Pro) obecnie trzeba zapłacić blisko 6500 złotych, należy spodziewać się ceny bliższej 7000 złotych.

Biorąc pod uwagę możliwości robota, jego cena może stać się drugorzędna. Promieniowanie UV-C zabija mikroorganizmy poprzez uszkadzanie ich struktur DNA/RNA, co znamy z urządzeń do filtrowania wody. Rozwiązanie to wykorzystuje się w szpitalach i miejscach, gdzie ważna jest dogłębna czystość. Jeśli Anker Eufy Vacuum Omni S2 Pro dowiezie choć część obietnic, ma szansę na zyskanie uznania i wyznaczenie trendów dla reszty branży.