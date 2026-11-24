AuctionMate to wtyczka do przeglądarki, która pokazuje historię zmian ceny bez opuszczania strony sklepu. Dzięki temu przed zakupem można sprawdzić, czy aktualna promocja jest korzystna także na tle wcześniejszych cen produktu. Przed Black Friday taki dodatkowy punkt odniesienia pomaga spokojniej podjąć decyzję zakupową.

Najniższa cena z 30 dni to jeden punkt odniesienia

Zacznijmy od informacji, którą znamy już z kart produktów: najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Obowiązek jej podawania, wynikający z przepisów wdrażających dyrektywę Omnibus, pozwala ocenić promocję w konkretnym okresie. Przy większym zakupie przyda się jednak szersza perspektywa.

Wyobraźmy sobie monitor, który sześć tygodni przed Black Friday kosztował 1 199 zł, a następnie przez ponad miesiąc 1 499 zł. Jeśli teraz jego cenę obniżono do 1 299 zł, kupujący zobaczy kwotę niższą od minimum z 30 dni przed promocją. Wcześniejsza oferta była jednak jeszcze o 100 zł korzystniejsza. To przykład hipotetyczny, ale dobrze pokazuje, dlaczego prawidłowo podana informacja o obniżce nie odpowiada na każde zakupowe pytanie. Nie mówi, ile sprzęt kosztował poza wskazanym okresem, ani czy u innego sprzedawcy można kupić go taniej.

Przy kilkuset złotych rabatu łatwo skupić uwagę na oszczędności obliczonej względem podanej ceny odniesienia. Tymczasem własny budżet obciąży konkretna kwota z koszyka. Warto więc zestawić ją z wcześniejszymi cenami oraz z tym, ile rzeczywiście chcemy wydać na wybrany model.

Na wykresie widać więcej niż na etykiecie z rabatem

AuctionMate pokazuje historię zmian ceny sięgającą nawet 60 dni wstecz. Na wykresie można sprawdzić, czy aktualna kwota jest niższa od wcześniej odnotowanych, czy wraca do poziomu znanego sprzed kilku tygodni. Widać również, czy cena zmieniała się wielokrotnie.

Zamiast próbować przypomnieć sobie, ile kosztowały słuchawki podczas poprzedniego przeglądania sklepu, można sięgnąć do zapisanych danych. Rozszerzenie działa bezpośrednio na obsługiwanych stronach, a do otwarcia wykresu potrzebne jest zalogowanie.

Przykładowa karta produktu z bocznym paskiem AuctionMate. Materiały AuctionMate.

Ważne jest przy tym słowo nawet: dostępność pełnych 60 dni zależy od danych zgromadzonych dla konkretnej oferty. Historia powstaje dzięki wspólnym danym użytkowników wtyczki, więc nowa albo wcześniej niesprawdzana oferta może mieć krótszy wykres. Warto zwrócić uwagę także na daty odnotowanych zmian.

Podczas porównywania wyników trzeba upewnić się, że sprawdzamy ten sam wariant urządzenia, wyposażenie zestawu i sprzedawcę. Tańszy monitor o podobnej nazwie może mieć inną matrycę, a oferta ekspresu obejmować inny komplet akcesoriów. Wykres pomaga ocenić konkretną ofertę; wraz ze specyfikacją produktu i warunkami zakupu daje solidniejszą podstawę do decyzji niż sama etykieta promocyjna.

Wykres pokazuje wcześniej odnotowane ceny. Dostępny zakres historii zależy od danych zebranych dla oferty. Materiały AuctionMate.

Obserwuj ofertę i wróć do niej po zmianie ceny

Przygotowania do Black Friday można zacząć od kilku produktów, które rzeczywiście planujemy kupić. AuctionMate pozwala obserwować interesujące oferty i informuje o zmianach ich cen, również dzięki sprawdzaniu w tle. Ogranicza to potrzebę regularnego otwierania tych samych kart. Powiadomienie jest dobrym momentem, żeby wrócić do wykresu, sprawdzić nową kwotę i porównać ją z własnym limitem wydatków. Zmiana może oznaczać zarówno spadek, jak i wzrost ceny, dlatego sam alert warto potraktować jako informację do sprawdzenia.

Obserwowane oferty w jednym panelu. Widoczne dodatkowe filtry i sortowanie są oznaczone jako funkcje PRO. Materiały AuctionMate.

W przypadku elektroniki narzędzie obsługuje między innymi Morele, Media Expert, MediaMarkt i Komputronik. Na liście są również x-kom, RTV Euro AGD oraz Proshop, a poza sklepami ze sprzętem także popularne platformy zakupowe i ogłoszeniowe. Łącznie narzędzie obsługuje kilkadziesiąt popularnych serwisów i sklepów. Przed instalacją można sprawdzić aktualną listę na stronie projektu.

Przy polowaniu na konkretny model przydatne będzie obserwowanie jego ofert w kilku obsługiwanych miejscach. Pozwala to śledzić ich zmiany bez polegania na pamięci albo ręcznie zapisanych kwotach. Przed zakupem pozostaje jeszcze porównać koszt dostawy, dostępność oraz warunki danej oferty.

Przykładowy alert z poprzednią i nową ceną obserwowanej oferty. Materiały AuctionMate.

Co można sprawdzić w planie Free i co daje PRO

Do rozpoczęcia prywatnych zakupów z AuctionMate wystarczy plan Free. Obejmuje śledzenie trendów i powiadomienia, a można w nim wyświetlić do pięciu szczegółowych wykresów dziennie. Jeśli lista sprawdzanych produktów jest dłuższa, PRO znosi dzienny limit wykresów i zapewnia częstsze sprawdzanie cen w tle. Zgodnie z aktualnym porównaniem planów w wersji bezpłatnej odbywa się ono co dwie godziny, a w PRO co 15 minut.

Rozszerzenie otrzymało też oznaczenie Polecane w Chrome Web Store. To informacja przydatna przy wyborze dodatku do przeglądarki; ocenę konkretnej promocji nadal opieramy na dostępnych danych i warunkach zakupu.

W okresie Black Friday rozsądnie jest ustalić wcześniej cenę, przy której zakup będzie dla nas opłacalny, i wracać do obserwowanych ofert wtedy, gdy coś się zmieni. Nawet wyraźny spadek ceny nie sprawi przecież, że niepotrzebny sprzęt stanie się potrzebny.

Możliwości rozszerzenia, obsługiwane sklepy i aktualne plany można sprawdzić na stronie AuctionMate. Warto zajrzeć tam przed rozpoczęciem wyprzedaży, wybrać interesujące oferty i sprawdzić ich historię, zanim o decyzji przesądzi odliczanie na stronie sklepu.