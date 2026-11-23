Wreszcie nadszedł ten dzień roku, kiedy w sklepach zaczynają się promocje, dzięki którym można znaleźć okazję na zrobienie sobie długo odkładanej przyjemności i kupić coś wyjątkowego. W tym roku szczególnie interesująco wygląda ciekawa selekcja słuchawek oraz odtwarzaczy marki Energy Sistem oraz oszczędzające czas na hobby AGD JONR. Dzięki nim można nie tylko zadbać o porządek we własnym mieszkaniu, ale także zaoszczędzić czas na relaks z ulubioną muzyką.

Kompaktowy odtwarzacz MP4 Energy Sistem Handy

Energy Sistem idzie z duchem czasów, czyli stawia na stylowy dobór urządzeń retro! Coraz więcej osób przypomina sobie, że posiadanie muzyki na osobnym urządzeniu miało w sobie to coś. W dzisiejszych czasach jest nawet jeszcze lepiej niż dawniej, bo wszystko to, co kiedyś było, powraca ulepszone. Z odtwarzaczem MP4 Sistem Handy nie trzeba się przejmować ograniczeniami początku lat 2000. Od razu po wyjęciu z pudełka ma się aż 16 GB pamięci wewnętrznej na ulubione piosenki (z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD).

Jest jednak jeszcze lepiej niż było “za starych czasów”. Bowiem o wiele większy niż dawniej ekran, pozwoli z łatwością nawigować po zapisanych albumach i playlistach, a co najważniejsze użytkownicy mogą wybrać czy wolą słuchać muzyki przy użyciu słuchawek przewodowych (jack 3,5 mm), a może jednak wygodniejsze będą bezprzewodowe Bluetooth ze wsparciem technologii BT 5.3? A jeżeli żadna z tych opcji do użytkownika nie przemawia, to można także włączyć muzykę na głośnikach zewnętrznych.

Poza MP3, Energy Sistem Handy 16GB pozwala słuchać muzyki w formatach bezstratnych, a nawet oglądać materiały wideo AMV. Jeżeli jednak potrzeba by było odskoczni w innym stylu, to zawsze można włączyć i ulubioną stację radia. Poza tym, jest to urządzenie, które warto nosić na co dzień, bo jest lekkie i niewielkie, a nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie chęć na ulubione hity bez subskrypcji.

Odtwarzacz MP4 Energy Sistem Handy z okazji Black Friday, jest już teraz dostępny ze zniżką aż -36% w sklepach sieci Media Markt. Promocja potrwa aż do 6.grudnia, więc jest to świetna okazja na wyjątkowy prezent.

Najważniejsze cechy:

Łączność Bluetooth 5.3,

Pamięć wbudowana 16 GB,

Czytnik kart pamięci MicroSD (do 128 GB),

Obsługiwane formaty audio: FLAC / MP3 / WAV / WMA,

Radio FM,

Wbudowana bateria,

Czas odtwarzania wynosi do 15 godzin,

Ładowanie portem USB-C,

Zmieści się wszędzie: 90 x 43 x 9 mm,

Waży zaledwie 29 gramów.

Przenośny odtwarzacz kaset Energy Sistem Cassette Player Walkman

Jeżeli klasyczna “empetrójka” była za mało retro, to ten producent ma inną propozycję, prawdopodobnie jeszcze bardziej kultową. W 2026 roku, można na Black Friday zakupić odtwarzacz kaset magnetofonowych Energy Sistem Cassette Player! Dzięki niemu, wierzcie lub nie, możecie posiadać gadżet, który się robi coraz popularniejszy i trenduje w internetowych treściach.

W przypadku odtwarzacza Energy Sistem Cassette Player, retro nabiera współczesnego charakteru. Pozwala na używanie słuchawek bezprzewodowych Bluetooth, wysyłając w niepamięć dni przeszkadzających kabli, a także dzięki złączu USB-C i wbudowanej baterii, można zapomnieć o czasach, gdy potrzebne były baterie paluszki. Co ciekawe, ten “walkman” ma i wbudowany głośnik, co rozszerza funkcje bezprzewodowe nie tylko do przesyłania muzyki z kaset, ale i przyjmowania tej, ze smartfona.

Energy Sistem Cassette Player Walkman z okazji Black Friday, jest już teraz dostępny ze zniżką aż -20% w sklepach sieci Media Markt. A to oznacza, że nie trzeba czekać do piątku, a promocja potrwa aż do 6. grudnia.

Najważniejsze cechy:

Akumulator USB-C,

Wbudowany głośnik,

Bluetooth In,

Bluetooth Out,

Słuchawki w stylu retro.

Słuchawki bezprzewodowe nauszne Energy Sistem Pineapple Pro liliowie

Nawet jeżeli odtwarzacz ma wbudowany głośnik albo funkcję przesyłania muzyki do zewnętrznych odbiorników, to i tak wiemy, że nic nie zapewnia takiego komfortu, jak używanie słuchawek bezprzewodowych, dzięki którym można usłyszeć każdą nutę.

Energy Sistem ma do zaoferowania szereg słuchawek pod każdy gust. Na przykład Energy Sistem Pineapple Pro w niezwykle subtelnym, ale oryginalnym lawendowym kolorze, to nauszne słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth 5.4, które wygodnie się ułożą na każdej głowie i szyi dzięki obrotowym nausznikom.

Komfort słuchania jest wpisany w DNA słuchawek Pineapple Pro, co osiągają nie tylko konstrukcją, ale i dzięki technologii aktywnej redukcji szumów (-30 dB), pozwalającej na radość z czystego dźwięku. Słuchawki są ponadto wyposażone w oddychającą tkaninę i piankę z możliwością pamięci o kształcie, więc prędko staną się symbolem pełnego komfortu.

Kropkę nad i stawia długość pracy baterii, zapewniająca 40 godzin słuchania treści z na przykład “walkmana” Energy Sistem Cassette Player, a jeżeli przypadkiem się zapomni naładować akumulatora, to spokojnie, bo nie ma żadnego powodu do obaw. Wystarczy znaleźć wolne gniazdko elektryczne lub nawet użyć własnego smartfona, żeby w ciągu 15 minut podładować baterie na kolejnych 12 godzin użytkowania.

Energy Sistem Pineapple Pro liliowie z okazji Black Friday, są dostępne ze zniżką aż -32% w sklepach sieci Media Markt. Warto się pospieszyć, bo promocja potrwa przez ograniczony czas do 6. grudnia.

Najważniejsze cechy:

40 godzin pracy na baterii,

Aktywna redukcja szumów,

Oddychające nauszniki,

Połączenie z wieloma urządzeniami,

Szybkie ładowanie (15 min/12 godz.),

Połączenia głosowe wysokiej jakości,

Brak opóźnień wideo-audio.

Słuchawki bezprzewodowe nauszne Energy Sistem Style space

Czasami jednak nie jest potrzebny zupełnie nowy design, tylko taki, który jest ponadczasowy i ze smakiem zmieniony gdzie potrzeba. Energy Sistem Style, to słuchawki nauszne wspierane technologią Bluetooth 5.4, w których zachowano elegancki klasyczny pałąk zaś odmianie poddano część otulającą wygodnie uszy. To wybór elegancki, na czasie i pasujący do każdego stylu. Dopracowane elementy pozwalają użytkownikowi na komfort noszenia produktu zapewniającego miłe poczucie izolacji oraz bezpieczeństwa o jego trwałość.

Wbudowana bateria (ładowania przy pomocy portu USB-C), pozwala cieszyć się multimediami przez 12 godzin, zaś technologia Deep Bass sprawi, że z każdej piosenki uda się wyciągnąć jej całą głębię. Z Energy Sistem Style znika potrzeba regularnego sięgania po telefon, bowiem utwory oraz ich głośność można zmienić wygodnie przy pomocy przycisków na nauszniku, a i posłużą one także do odbierania połączeń. To wszystko skutecznie pozwala skupić się na tym co najważniejsze, bez ryzykowania na wciągnięcie się pokusom czekającym w smartfonie.

Tym bardziej, że te słuchawki mają do zaoferowania coś jeszcze szczególnego. Otóż Energy Sistem Styl pozwalają na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z nich samych! Są zaopatrzone w gniazdko na karty SD do 128 GB, co pozwala na przeniesienie setek ulubionych utworów i to wszystko bez potrzeby używania smartfona. Jest to idealny wybór dla osób, które kochają słuchać muzykę bez rozpraszaczy.

Energy Sistem Style space z okazji Black Friday, można kupić w najlepsze cenie w sklepach sieci Media Markt z atrakcyjną zniżką aż -36%. Może to być idealny prezent na najbliższe mikołajki, nawet na ostatnią chwilę, promocja potrwa do 6. grudnia.

Najważniejsze cechy:

12 godzin pracy baterii,

Głęboki i mocny bas dzięki technologii Deep Bass,

Bluetooth i gniazdko jack 3.5 mm,

Możliwość odtwarzania muzyki bezpośrednio ze słuchawek,

Ponadczasowy design.

Słuchawki bezprzewodowe Energy Sistem ChicPods Open Sound białe

Czy modny design i bezpieczeństwo mogą iść w parze? Jak najbardziej! Energy Sistem ChicPods Open Sound w ponadczasowej bieli, to przykład coraz popularniejszego stylu słuchawek otwartych, który pozwala użytkownikowi się wyróżnić w tłumie, ale też nie izolują nikogo od otaczającego świata. Jest to szczególnie ważne na ruchliwych drogach, żeby móc słyszeć co się dzieje wokół i uniknąć nieprzyjemnych kolizji z innymi pieszymi.

Energy Sistem ChicPods technologią Open Sound, pomimo swojej formy, wciąż pozwalają na wysokiej jakości wrażenia dźwiękowe, których źródło dociera ze smartfona i innych urządzeń dzięki Bluetooth 5.4. Producent zadbał o zachowanie najwyższych standardów komfortu, więc można słuchać muzyki bezprzewodowo nawet 23 godziny. Słuchawki są wodoodporne z certyfikatem IPX4 i posiadają system Curved-Fit dla wygodnego dopasowania.

Energy Sistem ChicPods Open Sound z okazji Black Friday, są już teraz dostępne ze zniżką aż -30% i warto się pospieszyć, gdyż promocja kończy się już na początku grudnia i potrwa do 6. grudnia.

Najważniejsze cechy:

Technologia Open Sound,

23 godziny pracy na baterii,

Połączenia głosowe ENC,

Certyfikat IPX4,

100% tworzywo sztuczne z recyklingu (GRS).

Robot sprzątający JONR X9 Pro ze zautomatyzowaną stacją dokującą

Z okazji tegorocznego Black Friday, nie czekaj i spraw sobie prezent w postaci czasu na hobby oraz relaks. Jest to możliwe dzięki pomocy robota sprzątającego ze stacją dokującą JONR X9 Pro. To połączenie gwarantuje zupełnie nowy wymiar komfortu i szczerze mówiąc, to za mało powiedziane! Najlepiej na własnej skórze się przekonać jak wiele w codzienności zmienia, kiedy stacja dokująca zaczyna wykonywać za nas kluczowe czynności.

To właśnie po powrocie do tego punktu, rozpoczyna się proces czyszczenia robota. Jego wałek jest myty gorącą wodą i oczywiście także jest natychmiast osuszany, żeby zapobiec nieprzyjemnym zapachom. JONR X9 Pro ma także w tym miejscu opróżniany zbiornik z kurzem, a także uzupełniany ten z wodą. Na długi czas zdejmuje to z użytkownika obowiązek przejmowania się kurzem.

Siła ssania 20 000 Pa oraz funkcja mopowania pozwalają usuwać zarówno kurz, jak i mokre zabrudzenia. Robot sprzątający JONR X9 Pro, to komfort pod każdym względem, bo pozwala także zapomnieć o przejmowaniu się wciąganymi włosami, gdyż potrójny system szczotek je zbiera i przecina, ograniczając ich zaplątywanie (oczywiście dotyczy to i sierści zwierząt).



Robot sprzątający JONR X9 Pro z okazji Black Friday, jest już teraz dostępny ze zniżką aż -22% i czeka na swoich przyszłych nabywców w sklepach sieci Media Expert. Z zakupami nie trzeba czekać do piątku, bo promocja trwa już teraz aż do końca listopada.

Najważniejsze cechy:

Automatyczne opróżnianie pojemnika,

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie,

Można tworzyć idealnie dopasowane harmonogramy pracy,

Pokonywanie przeszkód do 50 mm,

System LiDAR tworzy dokładną mapę domu,

Funkcja mopowania.

Odkurzacz pionowy JONR H2 Pro z samoczyszczeniem i suszeniem

Wspomniane powyżej słuchawki i odtwarzacze, doskonale się sprawdzą także podczas sprzątania. I tak samo jak w ich przypadku, tak tutaj również każdy zasługuje na najwyższy poziom komfortu. Jest to możliwe dzięki odkurzaczowi pionowemu JONR H2 Pro, z którym można pożegnać konieczność używania osobnego sprzętu do odkurzania oraz mycia podłóg. Zatem wystarczy włączyć ulubioną muzykę, uruchomić aktywną redukcję szumu i w spokoju się zając obowiązkami.

Odkurzacz pionowy JONR H2 Pro pozwala na kompleksowe sprzątanie domu i mieszkania, dzięki połączeniu obydwu światów – mycia na mokro i sucho – w jeden oraz sprytnym rozwiązaniom pozwalającym na szybsze wykonanie domowych zadań. Dzięki pracy w pozycji 180 stopni, nie będzie już trzeba się męczyć w niewygodnej pozycji. Technologia ssania o mocy 20000 Pa odkurzacza JONR H2 Pro zapobiega utracie swojej skuteczności niezależnie od kąta trzymania urządzenia. Dzięki temu z łatwością pozwoli dotrzeć pod łóżka, kanapy i szafy.

Szczotka została także zaprojektowana w taki sposób, żeby dokładnie przylegała do ścian i listew, zapewniając domownikom spokój, że zakamarków przy krawędziach, żadne kłęby kurzu nie zaskoczą tuż po zakończeniu sprzątania. Z tym rozwiązaniem, szybko się także zapomni o okropnym obowiązku wyciskania mopa i odbierania sobie czasu na czynności, które faktycznie sprawiają przyjemność. Pojemny zbiornik na wodę (150 ml) pozwoli na ciągłe sprzątanie przez 45 minut albo 300 m2.

Odkurzacz pionowy JONR H2 Pro z okazji Black Friday, jest już teraz dostępny ze zniżką aż -36%. Nie czekaj, bo promocja trwa tylko do końca listopada w sklepach sieci Media Expert.

Najważniejsze cechy:

Wyświetlacz,

Praca na mokro,

Idealny wybór dla posiadaczy zwierząt,

Lekka i wygodna obsługa,

Niska wysokość 10,8 cm ułatwia sprzątanie pod niskimi meblami.

Nie ma co zwlekać z odkładaniem zakupów, Black Friday jest tylko raz w roku i najlepiej wykorzystać ten czas do sprawdzenia okazji Energy Sistem i Jonr, szczególnie jeżeli się poszukuje szerokiego portfolio, które pozwoli dopasować nowe akcesorium pod własny gust i to w wyjątkowej cenie.