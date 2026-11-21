Chiny od lat należą do najważniejszych graczy na światowym rynku złota. Państwo Środka jest zarówno największym producentem, jak i jednym z największych konsumentów tego metalu. Rosnące zapotrzebowanie na kruszec, wykorzystywany między innymi w jubilerstwie, elektronice i rezerwach banków centralnych, sprawia, że kraj intensyfikuje poszukiwania nowych zasobów.

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Ostatnie doniesienia jasno pokazują, iż tamtejsi geolodzy zidentyfikowali kilka dużych złóż, które mogą należeć do najważniejszych odkryć geologicznych XXI wieku. Największe zainteresowanie wzbudza Wangu, położone w prowincji Hunan. Pierwsze informacje o odkryciu pojawiły się w 2024 roku, kiedy to badacze zidentyfikowali ponad 40 żył złotonośnych znajdujących się na głębokości do około 2000 metrów. Wstępne rozpoznanie wykazało zasoby szacowane na około 300 ton złota. Wykorzystanie modelowania geologicznego 3D pozwoliło naukowcom przewidzieć, że mineralizacja może rozciągać się znacznie głębiej, nawet do 3000 metrów. W takim przypadku całkowita ilość złota w złożu mogłaby przekroczyć 1000 ton.

Szczególną uwagę zwracają wyniki analiz próbek skalnych. W niektórych z nich naukowcy wykryli koncentrację dochodzącą do 138 gramów złota na tonę urobku. To wyjątkowo wysoka wartość, zwłaszcza że w wielu podziemnych kopalniach eksploatuje się złoża o zawartości zaledwie kilku gramów złota na tonę skały. Kwestią sporną pozostaje to, jaka część złoża będzie nadawała się do wydobycia.

Jeśli zaś chodzi o wspomniany półwysep Jiaodong, to tam w grę wchodzi złoże Taishan-Shuiwanzhuang, którego zasoby opiewają na ponad 700 ton złota. Kolejne odkrycie, złoże Dadonggou w prowincji Gansu, obejmuje ponad 40 ton kruszcu. Łączna wartość tych zasobów, przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych, może przekraczać 80 miliardów dolarów. A przecież chińskie przedsiębiorstwa coraz intensywniej inwestują w zaawansowane technologie poszukiwawcze. Stawiają między innymi na wiercenia na głębokość do trzech kilometrów, modelowanie geologiczne 3D oraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Tym sposobem można dokładniej przewidywać przebieg żył mineralnych i identyfikować obszary, które wcześniej pozostawały słabo rozpoznane.

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Mimo ogromnej skali odkryć ich wpływ na światowy rynek prawdopodobnie nie będzie natychmiastowy. Eksploatacja głębokich złóż wymaga nakładów finansowych i rozbudowy infrastruktury, nie wspominając o zaawansowanych technologiach wydobywczych. Rozwój takich projektów może zajmować od pięciu do dziesięciu lat, a dodatkowym ograniczeniem będzie to, jaką część zasobów uda się faktycznie wydobyć. Pewne jest natomiast to, że zwiększenie krajowego wydobycia pozwoliłoby Chinom ograniczyć zależność od importu i wzmocnić bezpieczeństwo surowcowe.

Źródło: GeoConversation