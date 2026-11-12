Claude w biurze. Odpowiedź na potrzeby klientów czy próba podbicia wartości?

Gdy nadeszła pandemia, kluczowe okazały się narzędzia biurowe. Swój moment popularności miał Zoom, który szturmem przebił się do mas pomiędzy rozwiązaniami Google czy Microsoftu, a także zyskał swoje miejsce w korporacjach, wygrywając chociażby z narzędziami Cisco.

Na swój sposób podibnie sytuacja wygląda w przypadku narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Firmy takie jak Anthropic czy OpenAI ieszcze 5 lat temu nie istniały w świadomości mas, a dziś walczą o to miejsce i dzięki swoim narzędziom zyskują coraz lepszą pozycję i zaufanie. To z kolei pozwala im na rozwój w kierunkach, które dotychczas były dla nich niedostępne.

Pakiet biurowy od Anthropic. Claude powalczy z arkuszami kalkulacyjnymi i nie tylko

Firma zaprezentowała światu trzy nowe narzędzia wbudowane w asystenta Claude i działające we wspólnym oknie kontekstowym modelu. Są to Claude Sheets, Claude Whiteboards oraz Claude Data. Każde z nich ma inny zakres obowiązków, ale wszystkie mogą korzystać z zawartości dotychczasowych rozmów i wgranych do asystenta danych.

Claude zyska nowe możliwości

Claude Sheets to program do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych z wbudowanymi narzędziami śledzącymi (np. do monitorowania budżetów czy tworzenia tabeli porównawczych). Do stworzenia takiej tabeli wystarczy instrukcja w postaci tekstu, podobnie jak do nanoszenia edycji.

Claude Whiteboards pozwala uczynić z burzy mózgów interaktywną tablicę wizualną. Wystarczy wrzucić parę pomysłów, by asystent przetworzył je i zaprezentował w interaktywny sposób jako jedną mapę myśli. W ten sposób powstaje też oś czasu z zadaniami, terminami i podziałem zadań. Asystent dopytuje przy tym o szczegóły i pozwala wielu osobom edytować tablicę na żywo.

Claude Data było już rozwijane wcześniej jako Dashboards. To narzędzie analityczne, które bezpośrednio łączy się z bazami danych oraz aplikacjami biznesowymi. Następnie na ich podstawie oraz w oparciu o komendy pisane przez nas może stworzyć interaktywne wykresy, podsumowania w formie raportów i materiały wideo.

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Whiteboards oraz Spreadsheets działają w ramach planów Pro oraz Team. Aby z nich skorzystać, należy zajrzeć do zakładki poświęconej artefaktom i sprawdzić, czy narzędzia są już aktywne. Claude Data wymaga skorzystania z konektora (opartego o MCP) do zewnętrznych baz danych. Rozwiązanie to działa w planach Team i Enterprise (w tych drugich od 19 listopada).

Claude Meetings w przygotowaniu. Firma szuka pomysłu na siebie

Agenci AI mają nie tylko pomagać nam w pracy z danymi, ale i pomagać w organizowaniu spotkań. Claude Meetings ma nie tylko pozwolić na odbywanie rozmów i tworzenie z nich notatek, ale i może zastąpić pracę osób nadzorujących czat. Jeszcze w trakcie rozmowy asystent ma odpowiadać na pytania, także poprzez pobieranie informacji z połączonych aplikacji roboczych. Może nawet tworzyć aplikacje na bazie pomysłów, które padają podczas rozmowy.

Claude Meetings nie ma ambicji, by zastąpić Teams czy Zoom, przynajmniej na teraz. Zamiast tego ma integrować się z dostępnymi narzędziami, choć obecnie obsługuje wyłącznie platformę Google Meet. Z czasem narzędzie zyska większą liczbę platform, do których możemy je podpiąć, a także większą proaktywność.

Anthropic szuka wartości przed debiutem na giełdzie, do którego może dojść już w przyszłym tygodniu. Turbulencje związane z niestabilną sytuacją na rynku i problemami z wykazaniem uzasadnienia wartości firmy sprawiły, że wycena spółki miałaby wynieść 1,4 biliona dolarów, a więc mniej niż deklarowane 1,5 do 2 bilionów dolarów.

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W ostatniej prywatnej rundzie finansowania dobito do 965 miliardów dolarów. Czy w obliczu kryzysu Nvidii związanego z potencjalnie podwójnym romansem Jensena Huanga jest szansa, by firma z branży AI zyskała tak wysoką wycenę? Dowiemy się już za parę dni.