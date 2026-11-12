Sztuczna inteligencja ma wiele twarzy. Idealnie to ukazuje ten gadżet inspirowany Nothing

To dość niesamowite jak wystarczyło wziąć kontrastujące ze sobą barwy, dorzucić do tego przezroczyste materiały oraz pikselowe grafiki, żeby stworzyć język designu, który każdy od razu rozpozna i powiąże z konkretna firmą. Tego dokonała firma Nothing, która nie tylko sama tworzy urządzenia w tym stylu, ale też pobudza wyobraźnię innych projektantów.

Asystent sztucznej inteligencji, który łączy w sobie technologiczne nowości z fizyczną frajdą i czarem Nothing

Podczas gdy rynek zalewają kolejne pomysły na asystentów AI, którzy wtapiają się w otoczenie, projektant Adam Miklosi, chce dokonać czegoś zupełnie odwrotnego. Jego kostka Glyph (1) ma wręcz zachęcać do interakcji, a zabawa nią ma stać się fragmentem codziennej rutyny. Design jest bardzo inspirowany Nothing Phone (1), do czego nawiązuje również nazwą, ale nie jest w żaden sposób powiązany z firmą.

Adam Miklosi

Glyph (1), jak zresztą widać, ma sześć ścian, co nie jest specjalną niespodzianką w przypadku kostki. Ta została pokryta warstwą przezroczystego plastiku, przez którą skutecznie widać ekrany zajmujące większość powierzchni każdej ze stron. Nie są one tylko sposobem na ładny wygląd, lecz niezbędną częścią dialogu z sześcianem.

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Jest to bowiem asystent AI, a wyboru funkcji nie dokonuje się przy pomocy aplikacji, tylko fizyczny kontakt. Należy sięgnąć po kostkę i obrócić ją w stronę wymaganej funkcji. Każda ścianka może być zaprogramowana pod indywidualne potrzeby użytkownika, więc rozpiętość możliwości jest w zasadzie nieograniczona i zależna od wyobraźni użytkownika.

Można zatem na jednej stronie mieć licznik techniki Pomodoro do nauki lub pracy, na innej bieżącą pogodę, na następnej pikselową grafikę, a jeszcze kolejna ścianka będzie zawierała notyfikację. Najważniejsze jest jednak to, że wszystko można samodzielnie ustawić i nie przejmować się ograniczeniami narzuconymi przez producenta. Taka jest idea tego konceptu

Adam Miklosi

Oznacza to również, że kiedy poczuje użytkownik taką potrzebę, to może również aktywować głosowego asystenta sztucznej inteligencji. Miałoby to być możliwe, dzięki wbudowanym w kostkę czujnikom. To one miałyby rozpoznawać, która ze ścianek jest obecnie tą na szczycie i natychmiast byłaby aktywowana zakodowana w niej funkcja. Żadnego mówienia, żadnego stukania w ekran, nawet nie trzeba na kostkę patrzeć – wystarczy ją odwrócić.

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Obecność Nothing jest tutaj nieprzypadkowa, ten producent jak żaden inny, w czasach minimalistycznych urządzeń elektronicznych, pokazał, że standardowe przedmioty również mogą mieć charakter. Dzięki temu płaskie smartfony o nijakiej formie, stały się obiektem, na który się przyjemnie patrzy i chce eksponować.

Co jednak najważniejsze w przypadku projektu kostki Glyph (1), to chęć obcowania z taką technologią i zabawy nią dla czystej frajdy korzystania z fajnego urządzenia. Jest to kluczowe uczucie w parze z koniecznością obracania w celu wywołania dowolnej funkcji. Inaczej byłoby to czymś irytującym, a tak jest po prostu przyjemnym oraz innym na tle wynalazków zajmujących się połączeniem ze sztuczną inteligencją.

Adam Miklosi

Wymowna prostota designu Nothing jest rzeczą radosną i trochę smutną. Bowiem z jednej strony jest to projekt przemyślany i cieszący oko, ale nie jest to nic odkrywczego, to odgrzanie stylu ubiegłej epoki. Dlatego żal trochę bierze, że obecny minimalizm technologiczny jest tak powszechny i mdły, że drobnostki cieszą nieproporcjonalnie bardzo.

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Imitowanie Nothing to też ciekawa rzecz i taka, która nie umknęła uwadze samej firmy. Zespół zajmujący się mediami społecznościowymi i promocją, dość regularnie nagrywa na TikToka wideo z CEO Carlem Peiem, którego prosi o komentarz dotyczący dzieł przybierających ich styl i czy zgadza się z taką interpretacją.

Źródło: t3