Nawet zwykła wizyta w sklepie może wiązać się z zagrożeniem w cyberprzestrzeni. Urządzenia, które zazwyczaj mijamy, nie zwracając na nie większej uwagi, także są połączone z siecią. W jednym z polskich sklepów doszło do cyberataku na lodówkę. Choć zdarzenie nie spowodowało strat materialnych, utrudniło pracę sklepu.

Jak wynika z danych CERT Polska, w naszym kraju zidentyfikowano 140 urządzeń podatnych na tego typu ataki. Podobne zdarzenia miały znacznie większą skalę we Francji, gdzie atak dotknął ponad 700 supermarketów, zakłócając pracę całych instalacji chłodniczych. Straty finansowe związane z zepsutą żywnością to jedno, ale niepokój i niepewność, jaką zasiało to w głowach francuskich obywateli może być jednym z elementów wojny hybrydowej.

Najzwyklejsze czynności także mogą zostać zakłócone przez cyberataki

Coraz częściej słyszymy o cyberatakach na infrastrukturę krytyczną. Wraz z rozwojem technologii i podłączaniem kolejnych urządzeń sterujących do sieci rośnie liczba potencjalnych punktów, które mogą stać się celem ataku. Pokazał to incydent z końca grudnia 2025 roku, gdy ponad 30 farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz duża elektrociepłownia zostało zaatakowanych. W tym przypadku cyberprzestępcy wykorzystali lukę w urządzeniach na brzegu infrastruktury, gdzie nie stosowano uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz postawiono na powtarzalne hasła. To kolejny przykład na to, jak ważne są metody zabezpieczania się przed takimi okolicznościami.

Jeśli myślisz, że ciebie to nie dotyczy, to jesteś w błędzie

Często z tyłu głowy pojawia się myśl: Dlaczego akurat ktoś miałby interesować się danymi „zwykłego Kowalskiego”? Tymczasem skala zagrożeń pokazuje, że zwykli użytkownicy również są na celowniku. W 2025 roku doszło do 260 tysięcy incydentów nakierowanych głównie na obywateli. To o 152% więcej niż w roku 2024. Na wzrost zagrożeń wpływa m.in. rozwój sztucznej inteligencji, która stała się narzędziem wykorzystywanym zarówno przez cyberprzestępców, jak i specjalistów zajmujących się ochroną sieci. Dzięki dostępnym rozwiązaniom przygotowanie fałszywej strony internetowej, przypominającą oryginalną witrynę, nie wymaga już zaawansowanej wiedzy programistycznej.

Niepozornie wyglądająca strona może być źródłem problemów

W takich sytuacjach wiele zależy od naszej czujności. Powtarzalne hasła, brak dwuskładnikowej weryfikacji i ogólna łatwowierność mogą ułatwić przestępcom dostęp do naszych danych i pieniędzy. W większości przypadków cyberatak wymaga bowiem jakiejś naszej interakcji – na przykład kliknięcia w link lub otwarcia zainfekowanego załącznika. Istnieją jednak również ataki zero-click, które nie wymagają żadnego działania użytkownika. Nie są aż tak częste, ale rozwój narzędzi AI może to zmienić.

Dobre praktyki, by nie dać się nabrać

O bezpieczeństwo naszych danych możemy zadbać na wiele sposobów. Warto korzystać z różnych metod ochrony i wybierać takie, na których możemy polegać. Nie ma jednego rozwiązania, które uchroni nas przed wszystkimi zagrożeniami, ale połączenie kilku może znacząco zwiększyć nasze bezpieczeństwo na co dzień.

Wykorzystanie fizycznych kluczy bezpieczeństwa

Jedną z metod jest korzystanie z menedżerów haseł. Choć tego typu narzędzia także są celami ataków, to projektowane są z myślą o skutecznej ochronie przechowywanych danych. Narzędzie do zarządzania naszymi hasłami może być przydatne również gdy będziemy potrzebowali unikalnych, długich haseł, które różnią się pomiędzy poszczególnymi serwisami. Dzięki temu wyciek hasła z jednego serwisu nie oznacza automatycznie utraty dostępu do pozostałych kont. Jeśli dojdzie do wycieku, należy jak najszybciej zmienić hasło w danym serwisie.

Wyjątkowo istotna jest również weryfikacja wieloskładnikowa. Wykorzystanie potwierdzenia w postaci kodu wysłanego na numer telefonu czy adres e-mail daje dodatkową warstwę osłony dla naszych danych.

Świadome korzystanie ze smartfonu może ograniczyć nasze problemy z cyberbezpieczeństwem

Możemy mieć solidne hasła, ale co w sytuacji, gdy trzeba podać wrażliwe dane? Tu przede wszystkim warto weryfikować kontekst. Sprawdzajmy, z jakiego dokładnie adresu przyszła wiadomość. Jeżeli adres wysłany SMS-em wydaje się podejrzany, nie otwierajmy go. Czasem część nazwy domeny nawiązuje do popularnego serwisu, ale warto przyjrzeć się uważnie całemu linkowi przed podjęciem decyzji o kliknięciu.

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Warto też zachować ostrożność również wtedy, gdy korzystamy z sieci, której bezpieczeństwa nie jesteśmy pewni. Darmowa sieć Wi-Fi bywa wygodna, ale nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem i może wiązać się z ryzykiem przechwycenia przesyłanych danych. Jeśli musimy skorzystać z takiego połączenia, dodatkową ochronę może zapewnić VPN (Virtual Private Network). To rozwiązanie, dostępne m.in. w formie aplikacji na telefon lub rozszerzenia w przeglądarce, szyfruje ruch internetowy i utrudnia osobom trzecim kradzież danych.

Nie musisz chronić się w sieci w pojedynkę. Jak technologia pomaga zadbać o bezpieczeństwo?

Nasza ostrożność i dobre nawyki to podstawa bezpieczeństwa w internecie. Nie oznacza to jednak, że cała odpowiedzialność spoczywa na nas. Dodatkową ochronę zapewniają rozwiązania technologiczne dostarczane przez operatorów telekomunikacyjnych. Play dba o bezpieczeństwo swojej infrastruktury, a także udostępnia klientom narzędzia, które pomagają chronić ich podczas codziennego korzystania z internetu.

Jednym z nich jest Bezpieczny Internet w Play. Usługa działa w tle i nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji. Automatycznie blokuje podejrzane strony, które mogą służyć do wyłudzania danych logowania do bankowości czy mediów społecznościowych. Pomaga również chronić przed oprogramowaniem śledzącym, takim jak wirusy czy trojany. To jednak nie wszystko.

Usługa Bezpieczny Internet w Play to także ochrona przed fałszywymi wiadomościami SMS. Powstrzymywanie takich SMS-ów czy e-maili jest kluczowe, by nie zostać przypadkowo oszukanym. Usługę Bezpieczny Internet w Play możemy aktywować zarówno podczas podpisywania umowy, jak i w trakcie korzystania z usług Play, a informacje jakie zagrożenia zostały wykryte i zablokowane znajdziemy w raportach dostępnych w aplikacji Play24.

Jeśli jednak potrzebne jest dodatkowe wsparcie, dostępna jest również usługa Pakiet bezpieczeństwa. Oprócz ochrony zapewnianej przez Bezpieczny Internet zyskujemy możliwość czatu z Cyber Ekspertem, który wyjaśni jak dbać o bezpieczeństwo, a także pomoże w razie problemów.

Dodatkową warstwę zabezpieczeń może stanowić Ochrona Internetu w Play. To szeroki pakiet ochronny, który weryfikuje sklepy internetowe, sprawdza bankowość i pomaga chronić tożsamość. W tym rozwiązaniu nie chodzi tylko o ochronę przed zagrożeniami na poczcie e-mail czy w SMS-ach.

Dostajemy pakiet chroniący tożsamość, także wtedy, gdy jesteśmy w podróży i łączymy się z publicznymi sieciami Wi-Fi. Do tego rodzice docenią możliwości kontroli dla najmłodszych, dzięki czemu ci nie zobaczą niepożądanych treści online. W razie zmiany urządzenia z łatwością możemy przenieść licencję, by dalej zabezpieczać się przed zagrożeniami. To rozwiązanie pozwala chronić maksymalnie 5 urządzeń.

Nie ma rozwiązań w stu procentach idealnych i chroniących nas przed tym, co dzieje się w sieci i poza nią. Możemy jednak znacząco ograniczyć ryzyko, łącząc dobre nawyki z odpowiednimi narzędziami. Gdy świat pędzi dookoła nas i zmienia się w szybkim tempie, warto korzystać z dostępnych rozwiązań i korzystać z cyfrowego świata z większym spokojem.