Dwa nieznane obiekty kryją się w pobliżu Drogi Mlecznej. Dlaczego dowiadujemy się o nich dopiero teraz?

Zespół zajmujący się analizą danych pochodzących ze wspomnianego instrumentu rozpoznał dwa niezwykle słabe obiekty związane grawitacyjnie z naszą galaktyką. Są nimi galaktyka karłowata Aquarius IV oraz obiekt oznaczony jako Rubin-GC1, będący gromadą gwiazd.

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Aquarius IV znajduje się na obrzeżach Drogi Mlecznej, w odległości około 355 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. To wyjątkowo słaba galaktyka karłowata, której światło jest trudne do odróżnienia od tła kosmicznego. Drugi obiekt, Rubin-GC1, leży po przeciwnej stronie naszej galaktyki, w obszarze silnie przesłoniętym przez pył międzygwiazdowy. To właśnie obecność pyłu sprawiała, że jego dostrzeżenie było szczególnie trudne.

Samo powiększenie katalogu obiektów należących do naszego galaktycznego sąsiedztwa to jedno, ale przy okazji widzimy, że ich liczba może być potężnie niedoszacowana. Astronomowie wiedzą o około 65 galaktykach satelitarnych rozmieszczonych wokół Drogi Mlecznej, jednak rzeczywista liczba podobnych struktur może być znacznie większa. Według przewidywań teoretycznych setki kolejnych mogą pozostawać w ukryciu.

Najwięcej emocji wzbudzają ultrajasne galaktyki karłowate, takie jak Aquarius IV. Zawierają one stosunkowo niewiele gwiazd, a znaczną część ich masy stanowi ciemna materia. Ta niewidzialna substancja nie emituje światła, ale jej oddziaływanie grawitacyjne wpływa na ruch gwiazd i kształtowanie się galaktyk. Dokładniejsze badanie takich obiektów może więc pomóc naukowcom lepiej zrozumieć naturę ciemnej materii oraz mechanizmy powstawania struktur we wszechświecie.

Obserwatorium Very C. Rubin wymiernie w tym pomaga. Wyposażone w teleskop Simonyi o średnicy zwierciadła 8,4 metra oraz największy na świecie aparat cyfrowy o rozdzielczości 3,2 gigapiksela, może wykonywać szczegółowe zdjęcia południowego nieba, tworząc niezwykle rozbudowany, wielokrotnie aktualizowany obraz wszechświata. Astronomowie przeanalizowali dane testowe zebrane między kwietniem 2025 a styczniem 2026 roku. Obejmowały one zaledwie około 7 procent całego obszaru nieba, który ma zostać objęty planowanymi obserwacjami. A przecież mimo tak ograniczonego zakresu udało się znaleźć dwa nowe obiekty.

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Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie obserwacji spektroskopowych gwiazd należących do obu odkrytych struktur. Pozwoli to określić ich prędkości, oszacować całkowitą masę oraz lepiej poznać ich oddziaływanie z Drogą Mleczną. Odkrycie Aquarius IV i Rubin-GC1 może być zatem dopiero początkiem nowego etapu badań naszej galaktyki. Jeśli obserwatorium potwierdzi swoje możliwości podczas pełnego przeglądu nieba, astronomowie mogą w najbliższych latach znacząco zmienić dotychczasowy obraz galaktycznego sąsiedztwa i lepiej zrozumieć, jak powstawały galaktyki, które obserwujemy dzisiaj.

Źródło: arXiv