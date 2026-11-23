Badania trafił na łamy The Astrophysical Journal, a ich autorzy skupili się na zjawisku określanym jako dynamiczne włókna plazmy. Są to przypominające niewielkie strumienie wyrzuty materii, które pojawiają się w otoczeniu plam słonecznych. Choć pojedyncze zjawiska trwają zaledwie kilka minut, mogą odgrywać istotną rolę w przekazywaniu energii do wyższych warstw atmosfery gwiazdy.

Czytaj też: Naukowcy zbadali kosmiczny pył i odkryli niezwykłe ślady na krańcach Układu Słonecznego

Ekspertyzy przeprowadzili Guotang Wu i Xiaoli Yan z Obserwatoriów Yunnan Chińskiej Akademii Nauk. Wykorzystali dane z naziemnego teleskopu New Vacuum Solar Telescope, obserwującego aktywny obszar Słońca oznaczony jako NOAA 13182. Obserwacje miały miejsce 10 stycznia 2023 roku i trwały one nieco ponad godzinę. Naukowcy śledzili wtedy chromosferę, czyli warstwę atmosfery znajdującą się pomiędzy fotosferą a koroną słoneczną. Zdjęcia powstawały co 45 sekund. Następnie można było porównać je z danymi pochodzącymi z chińskiego satelity CHASE oraz amerykańskiego obserwatorium Solar Dynamics Observatory (SDO).

W trakcie obserwacji naukowcy zidentyfikowali 176 pojedynczych wyrzutów plazmy. Ich średnia prędkość wynosiła około 16 kilometrów na sekundę, a więc przekraczała prędkość dźwięku w otaczającej plazmie chromosfery. Strumienie osiągały przeciętnie długość około 1130 kilometrów. Nie utrzymywały się jednak długo: ich średni czas życia wynosił zaledwie 4,5 minuty. Po tym czasie materia zwalniała i opadała z powrotem w kierunku powierzchni Słońca.

Kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego procesu miało powiązanie wyrzutów plazmy z falami obserwowanymi wokół plam słonecznych. Badacze zauważyli, że rytm pojawiania się dynamicznych włókien jest zbliżony do pięciominutowego cyklu fal przemieszczających się przez półcień plamy słonecznej. Stąd wskazanie na udział fal magnetoakustycznych. Powstają one w wyniku ruchów gorącej plazmy pod powierzchnią Słońca, które wprawiają w drgania struktury związane z polem magnetycznym. Wytworzone w ten sposób fale przemieszczają się ku górze, docierając do chromosfery.

Wraz ze wzrostem wysokości otaczający je gaz staje się coraz rzadszy. W konsekwencji fale ulegają wzmocnieniu i stają się bardziej strome, aż dochodzi do powstania fal uderzeniowych. Można to porównać do załamywania się fal na plaży, choć w tym przypadku zamiast wody przemieszczają się zaburzenia w plazmie. Powstające w ten sposób miniaturowe wstrząsy magnetoakustyczne wypychają materię ku górze, tworząc obserwowane strumienie.

Czytaj też: Ten układ trzech gwiazd nie powinien istnieć. Astronomowie odkryli zagadkę położoną blisko naszej planety

Badanie ujawniło również, że istotny wpływ na zachowanie wyrzutów ma orientacja lokalnego pola magnetycznego. Kiedy linie pola są skierowane bardziej pionowo, strumienie plazmy wyraźniej wyhamowują i pojawiają się w krótszych odstępach czasu. Przy bardziej poziomym ułożeniu pola ich wyhamowywanie przebiega łagodniej, a odstępy pomiędzy kolejnymi impulsami są dłuższe. Co więcej, dane z obserwatorium SDO ujawniły sygnały związane z gazem ogrzanym do temperatur sięgających setek tysięcy, a nawet milionów stopni. Sugeruje to, że wyrzuty plazmy mogą rzeczywiście przekazywać energię do korony słonecznej.

Ogromna różnica temperatur pomiędzy widoczną powierzchnią Słońca a zewnętrzną atmosferą pozostaje wielką zagadką. Fotosfera osiąga temperaturę około 5500 stopni Celsjusza, podczas gdy korona może rozgrzewać się do ponad miliona stopni. Nowe badania dostarczają kolejnych dowodów na to, że fale magnetoakustyczne i związane z nimi wyrzuty plazmy mogą uczestniczyć w dostarczaniu energii do korony. Wciąż nie mamy jednak ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy.

Źródło: The Astrophysical Journal