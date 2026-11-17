Karty dźwiękowe przyjmują różne rozmiary i kształty, jednak zazwyczaj są dość spore i przez to mają miejsce na biurku. W ostatnich latach także i tę kategorię dotknął trend miniaturyzacji, a to wszystko po to, by tego typu urządzenia zadziałały nie tylko z komputerami, ale i ze smartfonami. Nie było jednak urządzenia, które tak sprytnie łączyłoby stylistykę nawiązującą do starych gier oraz nowoczesną technologię stworzoną dla najlepszej jakości dźwięku.

Na co dzień FiiO para się raczej poważnymi sprzętami. Dostarcza niewielkie transmitery Bluetooth poprawiające jakość dźwięku, stacjonarne odbiorniki do wysyłania bezstratnie bezprzewodowego dźwięku czy przenośne DAC-i oraz amplitunery. Tym razem stworzyło sprzęt dla graczy, który odwołuje się do kontrolerów z ery Game Boya, ale jest od nich o wiele bardziej zaawansowany i docenią go zarówno korzystający ze smartfonów, jak i z komputerów.

FiiO MAGE zapewni wirtualny dźwięk 7.1 i odszumi mikrofon

FiiO MAGE to niewielki sprzęt o masie zaledwie 15 gramów i wymiarach 55x30x13 mm. Bez problemu zabierzemy go w trasę, zwłaszcza, że korzysta z dwóch portów USB-C, z czego jeden z nich pozwala nie tylko na przesyłanie danych, ale i ładowanie w ramach Power Delivery z maksymalną moca 60W. Urządzenie przygotowano w trzech wersjach: półprzezroczystej czarnej i półprzezroczystej zielonej, a także szarej, nawiązującej akcentami do kontrolera z ery Game Boya Classic.

Trzy warianty kolorystyczne FiiO MAGE

Sercem FiiO MAGE jest układ obliczeniowy o taktowaniu 400 MHz. Obsługuje on zarówno dostarczanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości (384 KHz/ 32 bit oraz natywne DSD256. Do tego wirtualizuje dźwięk przestrzenny do 7.1, choć może też obsłużyć 8-kanałowy sprzęt audio. W przypadku grania na słuchawkach na korzyść użytkownika działa też algorytm Head-Related Transfer Function, który dostarcza dźwięk skrojony pod specyfikę pracy ludzkiego ucha.

Porty USB-C posłużą do dostarczania energii z mocą do 60W

Rozwiązanie wykorzystuje układ TI OPA330, aby dostarczać klarowne wypowiedzi przez mikrofon, a także dostarcza aktywną redukcję szumu dla naszych wypowiedzi dzięki pracy algorytmu AI. FiiO MAGE może stworzyć dla nas przestrzenną scenę, w której głos naszych współtowarzyszy w rozgrywce dociera do naszej słuchawki niczym na polu bitwy.

Przyciski pozwalają na sterowanie głośnością, ale także i trybami dźwiękowymi

Czytaj także: Oppo pokazuje, że styl nie musi być drogi. Nowy smartwatch prezentuje swoje kształty

Wewnątrz wbudowano cztery gotowe ustawienia efektów dla FPS-ów, MOBY, gier akcji i gier rytmicznych. Aktywujemy je przyciskiem M, obok którego umieszczono włącznik mikrofonu. W każdej chwili możemy też włączyć tryb Hi-Fi lub tryb gry, w zależności od tego, jakiego ustawienia używamy. Wszystkim tym możemy sterować z poziomu aplikacji mobilnej FiiO na urządzeniach z Androidem, gdzie znajdziemy też kontrolę korektora dźwięku.

Uroczy sprzęt za nieduże pieniądze. FiiO MAGE może być świątecznym hitem

FiiO MAGE to niedrogi sprzęt, który wymiernie może poprawić jakość rozgrywki czy nawet słuchania muzyki. Pomijając sprytny sposób na przeniesienie przycisków kontrolnych na front i uczynienie z nich nawiązania do starych kontrolerów, to po prostu ciekawy gadżet obiecujący dużo. To wszystko w niewielkiej cenie, bo na Aliexpress aktualnie kosztuje 124 złote. Biorąc pod uwagę wycenę innych produktów tej firmy, nie należy się spodziewać, by ta cena diametralnie wzrosła, nawet pomimo dużej wartości, jaką ma MAGE.

Możemy wpiąć słuchawki z mikrofonem lub postawić na dwa osobne rozwiązania

FiiO Snowsky MAGE umiejętnie gra na nostalgii, by zwrócić uwagę na sprzęt, który w innym przypadku mógłby przejść bez echa. Jak na niewielki sprzęt ma w sobie sporo możliwości, którym można się przyjrzeć za niedużą cenę.