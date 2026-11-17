Podczas przeprowadzonego w Chinach wydarzenia na żywo, Oppo zaprezentowało szereg nowych urządzeń. Co prawda w Europie dopiero łapiemy oddech po premierach Find X10 Pro czy Bubble, a tutaj już informacje o tym, co czeka nas zapewne na przestrzeni kilku następnych miesięcy. Oko szczególnie przykuwa nowy smartwatch.

Oppo Watch 5 został zaprezentowany i pokazuje, że styl wcale nie musi być zarezerwowany dla obłędnie drogich pozycji

Wśród zaprezentowanych urządzeń były nowe smartfony linii Reno 17, a także tablet Pad Air 6, lecz szczególnie interesująco było zobaczyć najnowszy smartwatch, który nazwano po prostu Oppo Watch 5. A to dlatego, że zdążył on narobić trochę hałasu jeszcze przed premierą samego urządzenia.

I-DLE via Gizmochina

Około dwa tygodnie przed zaplanowanym pokazem, trwał koncert południowkoreańskiego zespołu I-DLE. I na nadgarstku jednej z artystek wypatrzono zegarek, który wyraźnie nie był Apple Watchem, a także różnił się formą od poprzednich urządzeń Oppo. Fani szybko połączyli kropki i słusznie oceniono, że to najpewniej najnowszy smart watch, który jeszcze nie miał premiery.

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Dzisiaj już wiemy, że w istocie Oppo Watch 5 jest smuklejszy niż dawniej, a jego kwadratowa koperta jest mile obła przy krawędziach i ścięta na bokach. Ma ona około 9 mm grubości, a bez opaski waży 25 gramów. Producent przygotował dla przyszłych użytkowników aż 5 kolorów do wyboru i jak zawsze mają one bardzo urozmaicone nazwy: Adventure Purple, Moonlight White, Fairyland Green, Wish Orange oraz Starry Black.

Jeżeli chodzi o ekran, to jest on chroniony wytrzymałym szkłem Gorilla Glass 5, ma 1,85″ oferując rozdzielczość 390 x 450 AMOLED. Zaś zakres oświetlenia wynosi od 600 do nawet 1500 nitów w pełnym słońcu. Co ciekawe, to wciąż o połowę mniej niż Oppo oferuje w swoich zegarkach sportowych.

Oppo

W kwestii systemu mamy ujednolicenie z najnowszymi urządzeniami, chociaż oczywiście wszystko dostosowano pod smartwatcha. Jest to flagowy system ColorOS Watch 17 z procesorem BES2710IBP, ale zaledwie Bluetooth 5.2, chociaż pewnie nie potrzeba więcej, żeby się cieszyć pełnią sprawności zegarka. Szkoda jednak, że pożałowano i edycji współpracującej z kartą eSIM.

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Oppo jednak zadbało o inny aspekt, często liczący się dla klientów bardziej, czyli pracę na jednym ładowaniu. Zastosowana bateria 351 mAh ma zagwarantować od 7-10 dni pracy, co w porównaniu z wieloma flagowcami jest wynikiem świetnym. Czas drastycznie się skraca z trybem always-on display, do 3 dni. Niemniej, naładowanie to wyłącznie 90 minut, więc trudno powiedzieć, czy jest to rzeczywiście problem wart uwagi.

Nie zabrakło miejsca dla funkcji już oczekiwanych w standardzie od każdego smartwatcha. Oppo Watch 5 oferuje kontrolę częstotliwości uderzeń serca, poziomu tlenu, temperatury skóry, poziomu stresu, snu, a także kalendarz do przewidywania fazy okresu. Są także czujniki wspierające tryby sportowe oraz ochrona IP69K, żeby móc komfortowo korzystać z basenu.

Cena i dostępność

Na tę chwilę Oppo Watch 5 został zaprezentowany jedynie w Chinach i to właśnie tam jest do kupienia. Cena wynosi około 600 złotych, nawet dla wariantów odrobinę droższych (czarny i fioletowy), lecz nie ma wyjaśnienia skąd ta wyższa kwota. Czy dotrą one do Europy? Tego na razie nie wiadomo, ale na pewno poinformujemy, jeżeli takie wieści dotrą.

Źródło: gizmochina