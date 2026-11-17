Specyfikacja G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36

Pamięci zapakowane są standardowo dla firmy. W środku znajdziemy tak naprawdę pamięci, niczego więcej nie ma. Mają one gwarancję dożywotnią, co jest również standardem dla pamięci RAM.

Pamięci działają z taktowaniem 6000 MT/s, co jest oczywiście optymalną wartością dla procesorów AM5. Opóźnienia wynoszą CL36-36-36-96 w przypadku zwykłego profilu EXPO oraz CL 36-36-36-76 w przypadku EXPO ULL (Ultra Low Latency). RAM ma wgrane właśnie dwa profile i EXPO 1 to ULL, a EXPO 2 to zwykły profil. Aby ULL zadziałało, musicie mieć wgrany na płytę BIOS, który wprowadza wsparcie dla tej technologii. Samo EXPO ULL to nie tylko zmiany w jednym parametrze, ale również w opóźnieniach dalszego rzędu. Dokładne różnice możecie zobaczyć porównując screeny dla obu profili z programu ZenTimings.

EXPO EXPO ULL

G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36 pracują z napięciem 1,35 V na obu profilach. Zastosowane kości to Samsung B-Die single rank. Na testowanej platformie, przy najnowszym BIOSie, oba profile EXPO uruchomiły się bez żadnych problemów. Warto też pamiętać, że w sprzedaży znajdziecie znacznie więcej pamięci z serii Z5 NeoX RGB. Wszystkie mają 2x 16 GB i 6000 MT/s, ale są nawet z opóźnieniami CL 26-36-36-32 dla EXPO ULL. Możecie więc wybrać zestaw, który Wam odpowiada.

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Do testów otrzymałem też zestaw czarny, ale w sprzedaży są też białe czy szare. Wszystkie mają na samej górze podświetlenie, które znakomicie wygląda w obudowie. Możecie nim sterować poprzez oprogramowanie płyty głównej lub autorski program G.Skill. Za chłodzenie odpowiadają aluminiowe radiatory, które dobrze powinny poradzić sobie z odprowadzaniem ciepła. Wysokość modułów to ok. 43 mm, więc pomimo obecności podświetlenia, nie należą one do wysokich.

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Testy G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36 w programach

7-Zip

7-Zip to darmowy program do kompresji plików, który jest często wykorzystywany przez użytkowników komputerów. W testach wykorzystałem wbudowany benchmark, który zwraca wyniki dla kompresji i dekompresji.

AIDA64

AIDA64 to jeden z najpopularniejszych programów służących do diagnostyki komputera. W programie przeprowadzone zostały testy odczytu z pamięci, zapisu do pamięci, kopii pamięci oraz czasu oczekiwania pamięci.

Blender

Ten program każdy z Was powinien kojarzyć. Służy on do modelowania i renderowania obrazów czy animacji trójwymiarowych. Wykorzystałem benchmark udostępniony przez twórców, który sprawdza wydajność w 3 scenach: Monster, Junkshop oraz Classroom.

Cinebench 2026

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2026 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Geekbench

Geekbench 6 Pro to wieloplatformowy benchmark, który łatwo mierzy wydajność różnych systemów. Bardzo często pojawia się też w pierwszych przeciekach dotyczących procesorów czy kart graficznych. Test CPU mierzy wydajność jedno i wielowątkową przy różnych zastosowaniach, co pozwala na ocenę całości systemu.

Geekbench AI

Geekbench AI Pro o pakiet testów porównawczych z metodologią testowania uczenia maszynowego, głębokiego uczenia się i obciążeń skupionych na sztucznej inteligencji. Wszystko to w celu oceny wydajności zestawu w zastosowaniach AI. Wykorzystałem test ONNX CPU. Benchmark daje nam trzy wyniki: Single Precision, Half Precision oraz Quantanized.

Speedometer

Speedometer 3.1 mierzy responsywność aplikacji internetowych. Jego plusem jest symulowanie działań wykonywanych przez użytkownika, co pozwoli na ocenienie wydajności różnych procesorów. Tutaj w testach wykorzystałem przeglądarkę Google Chrome.

V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Y-Cruncher

Y-Cruncher to benchmark pozwalający na zmierzenie wydajności liczenia liczby Pi przy wykorzystaniu wszystkich wątków procesora. Pozwala to dobrze na porównanie wielowątkowej wydajności różnych konstrukcji. Tutaj wykorzystałem próbkę 2,5 miliarda.

Testy G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36 w grach

Anno 117: Pax Romana

Jest to ósma odsłona słynnej serii gier typu city builder. Tym razem akcja dzieje się w antycznym Rzymie. Nowa odsłona wprowadza kilka ciekawych rozwiązań, których nie było w poprzednich częściach. Do testów wykorzystałem wbudowany benchmark, wybrałem też ustawienia ultrawysokie, bez ray tracingu.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 to trzecia część jednej z najbardziej kultowych serii gier. Tytuł odniósł ogromny sukces wśród graczy i jest jedną z najlepszych gier 2023 roku. Testy przeprowadziłem w lokacji Dolne miasto (mur centralny), przy ustawieniach Ultra, bez ray tracingu.

Counter-Strike 2

To jeden z najpopularniejszych tytułów e-sportowych w gatunku FPP, który jest de facto masywną aktualizacją swojej znanej poprzedniczki – CS:GO. Główne różnice to przejście na silnik Source 2 oraz całkowicie odświeżona grafika. Pomimo licznych zmian technicznych, ten wydany dwa lata temu tytuł nieprzerwanie cieszy się ogromną popularnością. Do testów wybrałem ustawienia bardzo wysokie oraz wykonałem je wykorzystując benchmark Dust 2.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, który zachwyca grafiką. Testy wykonałem w dzielnicy Little China, na rynku. Wybrałem ustawienia graficzne Ultra, bez ray tracingu.

Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystałem wbudowany w grę benchmark oraz ustawienia Ultra bez ray tracingu.

Kingdom Come: Deliverance II

Kolejna gra to tytuł, który zachwyci historyków-amatorów oraz graczy spragnionych prawdziwego wyzwania. Ten realistyczny RPG z otwartym światem, osadzony w realiach piętnastowiecznych Czech, spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. W kontynuacji śledzimy dalsze losy Henryka, syna kowala, którego średniowieczne życie pełne było trudów, nawet w porównaniu do ówczesnych srogich standardów. Testy przeprowadziłem przy ustawieniach doświadczalnych w mieście Kuttenberg.

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 to kontynuacja dobrze przyjętej gry autorstwa Insomniac Games. Pomimo że gra została stworzona z myślą o konsolach, świetnie sprawdza się również w wersji na PC. W tej pełnej akcji produkcji wcielimy się w Petera Parkera i Milesa Moralesa, którzy przemierzają pajęczym lotem ulice Nowego Jorku, walcząc ze znanymi wrogami z komiksowego świata. Testy wykonałem przy ustawieniach bardzo wysokich, bez RT. Wybrane miejsce to dzielnica Chinatown.

The Last of Us Part II Remastered

Ten tytuł to najpopularniejsza seria gier stworzona przez studio Naughty Dog, któa kontynuuje historię pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Akcja rozpoczyna się w spokojnym schronieniu Jackson w stanie Wyoming. Gracze tym razem wcielają się w Ellie, która wyrusza w niszczycielską podróż, krocząc ścieżką zemsty w świecie opanowanym przez zainfekowanych. Testy przeprowadziłem w osadzie Jackson, przy bardzo wysokich ustawieniach gry.

The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Total War: Pharaoh Dynasties

Creative Assembly po raz kolejny serwuje nam rozbudowaną strategię pełną bitew i ciekawych jednostek. Total War: Pharaoh Dynasties osadzona jest w bliżej nieokreślonym wieku, w epoce brązu, w którym to po śmierci Faraona wszystkie frakcje, plemiona i królestwa zaczynają zażarty bój o dominację. Tak jak w poprzednich odsłonach, gra jest podzielona na zaawansowane bitwy w czasie rzeczywistym i mapę polityczno-ekonomiczną, w której ruszamy się co turę. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku battle, który zwraca minimalne i średnie fps. Ustawienia nie są predefiniowanymi ustawieniami ultra – zmieniliśmy wszystkie opcje na maksymalne. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

Podkręcanie G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36

W przypadku tych pamięci zdecydowałem się na zejście w dół z opóźnieniami pierwszorzędowymi przy włączonym profilu EXPO ULL. Po podniesieniu napięcia do 1,45V udało się ustabilizować kości na CL 30-34-34-32. Komputer przy takich ustawieniach bez problemów przeszedł wszystkie testy, w tym MemTest.

Cinebench 2026

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2026 oraz testy jedno i wielowątkowe.

AIDA64

AIDA64 to jeden z najpopularniejszych programów służących do diagnostyki komputera. W programie przeprowadzone zostały testy odczytu z pamięci, zapisu do pamięci, kopii pamięci oraz czasu oczekiwania pamięci.

Kingdom Come: Deliverance II

Kolejna gra to tytuł, który zachwyci historyków-amatorów oraz graczy spragnionych prawdziwego wyzwania. Ten realistyczny RPG z otwartym światem, osadzony w realiach piętnastowiecznych Czech, spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. W kontynuacji śledzimy dalsze losy Henryka, syna kowala, którego średniowieczne życie pełne było trudów, nawet w porównaniu do ówczesnych srogich standardów. Testy przeprowadziłem przy ustawieniach doświadczalnych w mieście Kuttenberg.

Total War: Pharaoh Dynasties

Creative Assembly po raz kolejny serwuje nam rozbudowaną strategię pełną bitew i ciekawych jednostek. Total War: Pharaoh Dynasties osadzona jest w bliżej nieokreślonym wieku, w epoce brązu, w którym to po śmierci Faraona wszystkie frakcje, plemiona i królestwa zaczynają zażarty bój o dominację. Tak jak w poprzednich odsłonach, gra jest podzielona na zaawansowane bitwy w czasie rzeczywistym i mapę polityczno-ekonomiczną, w której ruszamy się co turę. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku battle, który zwraca minimalne i średnie fps. Ustawienia nie są predefiniowanymi ustawieniami ultra – zmieniliśmy wszystkie opcje na maksymalne. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

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Test G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36 – podsumowanie

W programach mamy średnio ładną przewagę profilu z ULL. Warto jednak przyjrzeć się dokładnym wynikom. Najwyższa przewaga była w Y-Cruncher, AIDA64 czy kompresja 7-zip. Z drugiej strony małe różnice zanotowałem w Geekbench AI, jednowątkowym Geekbench, Coronie czy Blenderze. Zysk zależy więc od programu, ale średnio przewaga jest widoczna.

W przypadku gier wiele zależy od rozdzielczości – w 1920 x 1080 i 2560 x 1440 przewaga wynosi średnio 2,8% i 2,5%, w 3840 x 2160 spada to 1,6%. Natomiast warto zauważyć, że w każdej rozdzielczości ona występuje. Tutaj również wiele zależy od gry i np. w 1920 x 1080 największe różnice były w Kingdom Come: Deliverence II, Baldur’s Gate 3 czy Marvel’s Spider-Man 2. Najniższe zaś w Anno 117 czy Counter Strike 2. Ogólnie rzecz biorąc rewolucji nie ma, a ULL dodaje po prostu trochę wydajności.

Pamięci G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 2x 16 GB 6000 MT/s CL36 aktualnie znalazłem najtaniej za ok. 3040 zł. Cena jest ogromna, ale jesteśmy w czasach, w których ceny wszystkich pamięci są po prostu okropnie wysokie.

Same kości są z pewnością dobrze wykonane i świetnie wyglądają. Plus należy się za aluminiowy radiator oraz podświetlenie, które będzie fajnie prezentowało się w obudowie z oknem. Pamięci mimo podświetlenia nie należą też do wysokich. Mamy dwa profile EXPO, a różnice pomiędzy nimi widzicie na wykresach. Kości też fajnie się podkręcają i możecie jeszcze trochę ugrać na pierwszorzędowych opóźnieniach. Ogólnie rzecz biorąc sama jakość wykonania pamięci jest bardzo dobra i choćby za to trzeba trochę dopłacić względem najtańszych modeli konkurencji. Z tego też względu pamięci bez wątpienia zasługują na rekomendację.

Czy warto dopłacać do pamięci z profilem EXPO ULL? To tylko zależy od cen w sklepach i różnic względem tańszych modułów. Musicie więc sami w danym momencie zdecydować, czy różnica w cenie względem modułów bez EXPO ULL, w momencie dokonywania przez Was zakupów, jest rzeczywiście warta dopłaty.