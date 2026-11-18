Gracze zgłaszają problemy z uruchamianiem gier

W środę 18 listopada wieczorem polski Downdetector sygnalizuje problemy z PlayStation Network. Podczas sprawdzania strony około godziny 19 wykres z ostatnich 24 godzin pokazywał w szczycie około 1950 zgłoszeń. Wśród wskazywanych trudności są połączenie z serwerem, logowanie oraz uruchamianie gier. To liczba zgłoszeń w serwisie, z której nie da się wyliczyć wszystkich poszkodowanych użytkowników, ale trudno już mówić, że jestem odosobnionym przypadkiem.

Na Reddicie pojawiają się kolejne relacje osób, które nie mogą zalogować się do PSN, potwierdzić licencji albo dostać się do biblioteki PlayStation Plus. Są też wpisy graczy próbujących kupić lub pobrać GTA VI. Jednocześnie oficjalna strona statusu Sony przy sprawdzeniu około godziny 19.37 pokazywała prawidłowe działanie usług. Taki komunikat niewiele jednak pomaga osobie, której konsola właśnie odmawia uruchomienia gry.

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U mnie problem dotyczył gier pobranych ze sklepu i już zainstalowanych na konsoli. Nie chodziło więc o oczekiwanie na zakończenie pobierania. Pliki były na miejscu, a grać się nie dało. Właśnie przy takich sytuacjach cyfrowa biblioteka zaczyna irytować najbardziej. Z perspektywy osoby siedzącej przed telewizorem wszystko jest przecież gotowe.

Cyberpunk 2077 prosił o płytę, która była w napędzie

Co gorsza, nie udało mi się uruchomić także Cyberpunka 2077, zainstalowanego na konsoli i używanego z fizyczną płytą. System wyświetlał prośbę o włożenie dysku, choć ten znajdował się w napędzie. Trudno o bardziej frustrujący komunikat niż polecenie wykonania czynności, którą już się wykonało.

Komunikat nie wyjaśniał, co właściwie się stało. Nie mogę przesądzić, że za zachowanie Cyberpunka odpowiadała awaria PSN, choć w tym samym czasie miałam kłopoty z grami cyfrowymi. Z tej próby nie wynika również, że przestały działać wszystkie wydania płytowe. U mnie jednak posiadanie fizycznego nośnika nie wystarczyło, żeby uruchomić zainstalowaną grę.

Pobrana gra może nadal potrzebować potwierdzenia dostępu

Przy grach cyfrowych obecność plików na dysku jest tylko częścią sprawy. Konsola musi jeszcze rozpoznać uprawnienia do ich uruchomienia. Znaczenie mogą mieć konto właściciela, rodzaj licencji oraz ustawienia urządzenia. Gry kupione w sklepie i tytuły dostępne w ramach abonamentu nie zawsze mają takie same warunki dostępu.

Na PS5 służy do tego między innymi funkcja „Udostępnianie konsoli i granie offline”. Sony opisuje ją jako sposób na korzystanie na wybranej konsoli z zakupionych i pobranych gier również bez połączenia z internetem. Można ją włączyć na jednej PS5 przypisanej w ten sposób do danego konta. Oczywiście sama funkcja nie usuwa wymogu połączenia w grze, która go potrzebuje.

Co to oznacza dla osób czekających na GTA VI?

Według harmonogramu Rockstara GTA VI zadebiutuje 19 listopada o północy czasu lokalnego na PS5 oraz Xbox Series X i S. Dla polskich graczy oznacza to start w nocy ze środy na czwartek. Wcześniejsze pobieranie cyfrowej wersji na PlayStation 5 rozpoczęło się 10 listopada, więc część osób ma już przygotowane pliki i czeka wyłącznie na odblokowanie gry.

Dzisiejsze zgłoszenia nie są dowodem na to, że to GTA VI spowodowało problemy PSN. Nie pozwalają też stwierdzić, że uruchomienie gry będzie wymagało stałego połączenia z siecią. Wpływ na pierwsze godziny grania zależy od tego, które usługi pozostaną niedostępne, jak długo potrwają utrudnienia oraz jakiego dostępu potrzebuje konkretna wersja gry.

Jeśli jednak ktoś dopiero kupuje GTA VI, pobiera je albo musi rozwiązać problem z kontem czy licencją, niedziałający sklep i usługi sieciowe mogą opóźnić jego własny start. Data premiery w takim przypadku pozostaje bez zmian, lecz gracz i tak spędza pierwsze minuty na sprawdzaniu komunikatów zamiast w grze. To wystarczy, żeby popsuć oczekiwanie, nawet gdy sam tytuł jest już dostępny.

Przy błędzie pokroju „włóż dysk” najbardziej przeszkadza mi to, że nie wiem nawet, czy powinnam szukać problemu w instalacji, napędzie czy usługach Sony. Chciałabym włączyć konsolę i wybrać grę. Przed premierą GTA VI wolę zastanawiać się nad tym, co znajdę w grze, niż nad tym, czy konsola pozwoli mi ją uruchomić. Dzisiejszy wieczór skutecznie przestawił mi kolejność tych pytań.