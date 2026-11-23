Serwis odpalił bowiem promocję z okazji Black Friday i trzeba przyznać, że takiej oferty nie widziałam od dawna. Podczas gdy zwykle jest to rabat na miesiąc lub na trzy, HBO Max obniżyło ceny wszystkich swoich planów o połowę i to na cały rok.

Cały rok oglądania za połowę ceny

W ramach oferty promocyjnej co miesiąc przez pierwszy rok z podpiętej karty pobierana będzie dokładnie połowa standardowej opłaty. Wybierając plan Podstawowy (z reklamami), zapłacimy zaledwie 14,99 złotych miesięcznie zamiast regularnych 29,99 złotych. Plan Standardowy kosztuje teraz 19,99 złotych (zamiast 39,99 złotych), natomiast najwyższy wariant Premium wyceniono na 24,99 złotych miesięcznie zamiast standardowych 49,99 złotych.

Polecam jednak się pospieszyć, bo z okazji można skorzystać jedynie do 30 listopada 2026 roku włącznie. Dodatkowo trzeba pamiętać o jeszcze jednym haczyku, bo oferta jest skierowana wyłącznie do nowych subskrybentów. Jeśli więc chcieliście wrócić do swojego starego konta, to nie uda się pogodzić tego z promocją. Jednak dla takiej zniżki zdecydowanie warto utworzyć nowe konto.

Standardowo, po zakończeniu promocji, czyli od trzynastego miesiąca, zapłacimy już pełną kwotę, chyba że wcześniej zrezygnujemy z odnawiania subskrypcji.

Ostatni dzwonek na tańszy Disney+ i roczne zniżki w SkyShowtime

Jeśli w Twojej kolejce do obejrzenia czekają produkcje z katalogu Marvela, Gwiezdnych Wojen czy klasyczne animacje, warto pospieszyć się z decyzją w sprawie Disney+. Na tej platformie też można skorzystać z atrakcyjnej oferty, choć do tego, co przygotowało HBO Max zdecydowanie jej daleko. W dodatku, potrwa tylko do jutra, czyli do 24 listopada 2026 roku.

W jej ramach platforma obniża opłatę za pierwsze trzy miesiące korzystania z serwisu. Plan Standard z reklamami kosztuje w niej 16,99 złotych miesięcznie (później 24,99 złotych), plan Standard bez reklam to wydatek 23,99 złotych miesięcznie (po okresie promocyjnym 34,99 złotych), a wariant Premium spada z 59,99 złotych do 39,99 złotych miesięcznie. Choć serwis niezmiennie oferuje pakiety roczne płatne z góry (349,90 złotych za Standard i 599,90 złotych za Premium), przy obecnej obniżce znacznie bardziej opłaca się najpierw skorzystać z trzymiesięcznej promocji.

Ciekawą alternatywę na najbliższy rok przygotował także SkyShowtime (który ma zniknąć z europejskiego rynku pod koniec 2027 roku). W ramach rocznego zobowiązania rozliczanego co miesiąc plan Standard bez reklam kosztuje obecnie 25,99 złotych miesięcznie zamiast standardowych 34,99 złotych, natomiast za pakiet Premium zapłacimy 37,49 złotych miesięcznie (zamiast 49,99 złotych). Jeśli komuś nie przeszkadzają przerwy reklamowe i woli zapłacić za cały rok z góry, plan Standard z reklamami dostępny jest w cenie 199,99 złotych za 12 miesięcy, co też jest bardzo atrakcyjną opcją, bo normalnie za miesiąc takiego dostępu płacimy 25 zł bez jednego grosza.

Chociaż era taniego streamingu już dawno minęła, takie promocje pozwalają trochę poczuć się jak dawniej, a przede wszystkim – sporo oszczędzić. Kiedy wszyscy mamy przynajmniej po kilka subskrypcji, to zdecydowanie opcja, którą szkoda zignorować.

Źródło: HBO Max, Disney+, SkyShowtime