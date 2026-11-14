Hisense UR9S ma nowy sposób na lepszy obraz. Wszystko za sprawą RGB MiniLED

To flagowy model z segmentu premium, który wykorzystuje technologię RGB MiniLED, oferującą zupełnie nowe możliwości sterowania podświetleniem. W 75-calowej wersji dostajemy również odświeżanie do 180 Hz, zaawansowane funkcje gamingowe i rozbudowany system audio. Największe ambicje producenta dotyczą jednak kolorów, jasności i kontrastu — warto więc przyjrzeć się temu, co właściwie zmienia RGB MiniLED i dlaczego może mieć znaczenie również dla kogoś, kto nie spędza wieczorów na analizowaniu parametrów telewizorów.

Pełne RGB Hisense. Trzy kolory zmieniające znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać

Żeby zrozumieć, na czym polega pomysł Hisense, trzeba najpierw przypomnieć sobie, jak działają klasyczne telewizory MiniLED. W dużym uproszczeniu: za matrycą LCD znajduje się rozbudowany system podświetlenia złożony z wielu niewielkich diod. Telewizor może regulować ich jasność w poszczególnych strefach, rozświetlając fragmenty obrazu, które tego wymagają, i przyciemniając pozostałe. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiego kontrastu oraz znacznie lepszej kontroli nad światłem niż w prostszych konstrukcjach LCD.

Hisense UR9S rozwija ten pomysł, wykorzystując podświetlenie z osobnymi czerwonymi, zielonymi i niebieskimi diodami. To właśnie pełne RGB Hisense, czyli technologia RGB MiniLED. Zamiast sterować wyłącznie intensywnością światła, elektronika zyskuje również możliwość kontrolowania jego składowych kolorystycznych — nadal mamy więc do czynienia z telewizorem LCD, ale sposób zarządzania światłem staje się zdecydowanie bardziej zaawansowany.

Istotną rolę odgrywa tutaj serce telewizora w postaci procesora Hi-View AI Engine RGB, który analizuje wyświetlane treści i odpowiednio zarządza pracą podświetlenia. Jego zadaniem jest precyzyjne dopasowywanie jasności, kolorów i kontrastu do konkretnej sceny. To ważne, ponieważ nawet najbardziej zaawansowana konstrukcja ekranu potrzebuje odpowiedniego przetwarzania obrazu, żeby wykorzystać swoje możliwości.

W efekcie UR9S może zaoferować wyjątkowo szeroką paletę barw i dużą swobodę w odwzorowywaniu intensywnych kolorów. To brzmi imponująco już z samego opisu, ale prawdziwy sens tej technologii znacznie łatwiej dostrzec, kiedy zamiast specyfikacji zaczniemy analizować konkretne zastosowania. Albo… po prostu włączymy swój ulubiony film, bo w przypadku Hisense UR9S wcale nie trzeba być ekspertem od matryc, żeby zauważyć różnicę w wyświetlanych treściach.

Zieleń dżungli, światła wielkiego miasta i kolory, które wyglądają zaskakująco naturalnie

Wybierzmy zatem dość oczywisty, ale bardzo trafiony przykład — wyobraźcie sobie dokument przyrodniczy, w którym kamera przelatuje nad tropikalnym lasem. Na pierwszy rzut oka widzimy przede wszystkim zieleń, ale przecież roślinność nie ma jednego, uniwersalnego odcienia. Jedne liście są intensywnie zielone, inne wpadają w żółć, a jeszcze inne niemal zlewają się z ciemniejszym otoczeniem. Podobnie wygląda sytuacja z błękitem oceanu czy pomarańczowym światłem zachodzącego słońca.

Właśnie w takich materiałach szeroka paleta barw pokazuje swój potencjał. RGB MiniLED pozwala na dokładniejsze odwzorowanie różnic pomiędzy poszczególnymi odcieniami, dzięki czemu obraz może zyskać na głębi i szczegółowości. Szczególnie interesujące są przy tym sceny, w których intensywne kolory sąsiadują ze znacznie spokojniejszymi, bardziej naturalnymi fragmentami kadru.

Osobiście nie przepadam za telewizorami, które za wszelką cenę próbują sprawić, żeby każdy obraz wyglądał jak przesycone nagranie demonstracyjne ze sklepu. Owszem, widowiskowe kolory potrafią robić wrażenie, ale równie ważna jest umiejętność pokazania naturalnych odcieni skóry, subtelnych przejść tonalnych czy odpowiedniej atmosfery konkretnej sceny. W końcu film nakręcony w chłodnej, przygaszonej kolorystyce powinien zachować swój charakter, zamiast razić nas po oczach jaskrawym światłem.

Dlatego w Hisense UR9S cieszy również obecność trybu Filmmaker Mode, który wyłącza między innymi upłynnianie ruchu i pozwala nam obejrzeć film w taki sposób, w jaki planował to jego reżyser (as Nolan intended!). To fantastyczna opcja dla osób, które od efektownych ustawień obrazu wolą bardziej kinową prezentację i oglądanie materiału w sposób, jaki chcieli tego jego twórcy — a przecież to właśnie jest częścią piękna kina.

HDR potrafi zrobić spektakl… pod warunkiem, że telewizor wie, co zrobić ze światłem

Kolory to jednak dopiero część całej historii. Drugim ogromnym wyzwaniem dla współczesnych telewizorów jest odpowiednie odwzorowanie kontrastu, szczególnie w materiałach HDR. Wystarczy przypomnieć sobie scenę nocnego, cyberpunkowego miasta, w której niemal czarne budynki sąsiadują z jaskrawymi reklamami, neonami i reflektorami samochodów — na przykład w wybitnym Blade Runnerze 2049. Taki obraz wymaga jednoczesnego pokazania bardzo jasnych oraz ciemnych elementów, bez gubienia szczegółów po którejkolwiek stronie.

Hisense UR9S wykorzystuje zaawansowane lokalne wygaszanie podświetlenia, które współpracuje z wysoką jasnością matrycy — i dzięki temu możliwe jest mocne rozświetlanie wybranych fragmentów kadru przy jednoczesnym zachowaniu głębi ciemniejszego otoczenia. A właśnie takie zestawienie ma ogromne znaczenie dla odbioru filmów, w których światło buduje nastrój równie mocno jak muzyka czy praca kamery.

Telewizor obsługuje również Dolby Vision IQ oraz HDR10+ Adaptive. Rozwiązania te pomagają dostosowywać prezentację obrazu do charakterystyki materiału, a także warunków oświetleniowych. W praktyce ma to znaczenie zarówno podczas oglądania przesadnie widowiskowego filmu science fiction z ogromnym budżetem, jak i spokojniejszej produkcji, w której duża część akcji rozgrywa się po zmroku.

Nie zapominajmy przy tym, że HDR to coś znacznie więcej niż możliwość wyświetlenia bardzo jasnego punktu na ekranie. Równie ważne jest zachowanie szczegółów w chmurach rozświetlonych słońcem, na jasnej elewacji budynku czy w cieniu postaci stojącej pod latarnią. To właśnie takie detale sprawiają, że obraz staje się bardziej przekonujący, a cała scena nabiera przestrzenności. I może brzmi to nieco banalnie, ale całkowicie zmienia odbiór filmów — nawet tych, które już widzieliśmy wielokrotnie i doskonale znamy.

Nie każdy zamienia salon w jaskinię. Hisense UR9S jest przygotowany również na słoneczne popołudnia

Wielu miłośników dobrego obrazu najchętniej ogląda filmy po zmroku, kiedy można zgasić światło i stworzyć warunki przypominające salę kinową. Tyle że telewizora używamy przecież również w środku dnia. Oglądamy wiadomości, nadrabiamy seriale, włączamy YouTube albo spędzamy niedzielne popołudnie przed ekranem. A wtedy pojawia się największy wróg błyszczących matryc — odbicia światła.

Hisense zastosował w UR9S powłokę antyrefleksyjną, której zadaniem jest ograniczanie uciążliwych odbić okien, lamp i innych źródeł światła. W połączeniu z wysoką jasnością telewizora zapewnia to większy komfort oglądania w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. I zamiast koncentrować się na własnym odbiciu, możemy skupić się na tym, co rzeczywiście dzieje się na ekranie.

To jedna z tych cech, które łatwo przeoczyć podczas porównywania specyfikacji przy zakupie nowego telewizora, a które mają ogromne znaczenie w codziennym użytkowaniu — serio. Szczególnie jeżeli telewizor stoi w dużym, jasnym salonie, gdzie całkowite zaciemnienie pomieszczenia bywa po prostu niewygodne. W takim otoczeniu wysoka jasność i skuteczne ograniczanie refleksów są równie istotne jak parametry wykorzystywane podczas wieczornego seansu.

W naszym biurze mamy trzy przeszklone drzwi balkonowe, przez które wpada mnóstwo światła — a jako że teraz słońce raczy nas swoją obecnością przez zaledwie kilka godzin w ciągu dnia, szkoda z niej rezygnować. Są dokładnie po lewej stronie przed telewizorem, zaraz obok kanapy, więc TV nie ma u nas łatwego życia — a właściwie my nie mamy, bo obejrzenie czegokolwiek w ciągu dnia nie było proste, a na pewno nie komfortowe. Z UR9S ten problem… zwyczajnie zniknął. Matowa powłoka na ekranie to absolutnie fantastyczna sprawa i — co najważniejsze — nie powoduje ona wypłowiałych kolorów. Nie musimy iść na żadne kompromisy, żeby zyskać komfort w ciągu dnia.

180 Hz, duży ekran i gaming. Hisense UR9S to telewizor również dla fanów sportu i graczy

Przejdźmy do ruchu, bo nawet najpiękniejszy obraz niewiele pomoże, jeśli dynamiczne sceny nie będą prezentowane odpowiednio płynnie. Dobrym przykładem są transmisje sportowe, bo podczas meczu piłkarskiego kamera błyskawicznie przesuwa się po boisku, zawodnicy pozostają w ciągłym ruchu, a piłka potrafi przemierzyć znaczną część ekranu w ułamku sekundy.

Hisense UR9S w 75-calowej wersji oferuje odświeżanie do 180 Hz oraz rozwiązania poprawiające prezentację ruchu. Oczywiście nie oznacza to, że zwykła transmisja telewizyjna nagle zacznie dostarczać 180 klatek na sekundę, bo nie wszystko zależy od telewizora. Wyższa częstotliwość odświeżania i odpowiednie przetwarzanie obrazu dają jednak większe możliwości zachowania płynności dynamicznych scen — a przy ekranie o przekątnej niemal 190 centymetrów ma to spore znaczenie, ponieważ każdy ruch jest zwyczajnie bardziej widoczny.

Jeszcze ciekawiej robi się w przypadku gier. UR9S oferuje złącza HDMI 2.1, obsługę VRR, ALLM oraz AMD FreeSync Premium Pro. VRR synchronizuje częstotliwość odświeżania ekranu z liczbą klatek generowanych przez urządzenie, pomagając ograniczyć rozrywanie obrazu. Z kolei ALLM pozwala automatycznie przełączyć telewizor w tryb o niższym opóźnieniu, co przydaje się szczególnie podczas dynamicznej rozgrywki — na przykład w meczu w EA Sports FC 27, Fortnite czy Call of Duty: Warzone. W grach single player oczywiście też różnica jest odczuwalna, ale największy benefit odczujemy w rozgrywce online.

Do tego dochodzi Game Bar, dzięki któremu najważniejsze ustawienia związane z graniem pozostają pod ręką. Warto przy tym pamiętać, że PlayStation 5 i Xbox Series X wykorzystują maksymalnie 120 Hz, dlatego pełne możliwości 180-hercowego panelu zainteresują przede wszystkim posiadaczy odpowiednio wydajnych komputerów.

A skoro już o grach mowa, trudno mi nie pomyśleć o naszym polskim diamencie — Cyberpunku 2077. Nocne Night City, kolorowe neony, odbicia świateł na mokrym asfalcie i samochody przecinające rozświetlone ulice — to wręcz wymarzony przykład świata, który może skorzystać z szerokiej palety barw, wysokiego kontrastu i dobrego HDR. Dodajmy do tego 75-calowy ekran i trudno dziwić się, że telewizory tej wielkości coraz częściej stają się również centrum domowej rozrywki dla graczy.

Sam obraz to za mało. Dobry telewizor musi też brzmieć i nie utrudniać życia

Przy tak dużej przekątnej nie sposób pominąć dźwięku. Hisense UR9S został wyposażony w system audio 4.1.2 o łącznej mocy 90 W, dostrojony we współpracy z francuską marką Devialet. Mamy tutaj również obsługę Dolby Atmos oraz wbudowany subwoofer, co daje znacznie większe możliwości niż podstawowe nagłośnienie spotykane w wielu telewizorach.

To szczególnie istotne dla osób, które chcą cieszyć się kinowym charakterem filmów, ale nie planują od razu inwestować w osobny soundbar czy rozbudowany zestaw głośników. Odpowiednio prezentowane dialogi, efekty przestrzenne i niskie tony potrafią znacząco wpłynąć na odbiór seansu. W grach również ma to znaczenie, zwłaszcza kiedy dźwięk pomaga budować atmosferę otoczenia — na przykład w The Last of Us czy Days Gone.

Równie ważna jest codzienna obsługa. UR9S wykorzystuje system VIDAA, który zapewnia dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, w tym Netfliksa, YouTube’a, Disney+ czy Amazon Prime Video. Nie zabrakło również AirPlay, dzięki któremu można wygodnie przesyłać materiały z iPhone’a, iPada lub Maca. Przyjemnym dodatkiem jest także pilot z możliwością ładowania energią słoneczną albo przez USB-C.

Całość uzupełnia elegancka konstrukcja z wąskimi ramkami. Trzeba oczywiście pamiętać, że 75-calowy telewizor ma około 167 centymetrów szerokości, więc wymaga odpowiednio przygotowanej przestrzeni. Ale właśnie w takim rozmiarze nowoczesny ekran potrafi stać się centralnym elementem salonu, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu.

Czy RGB MiniLED rzeczywiście może zmienić sposób, w jaki oglądamy telewizję?

Hisense UR9S dobrze pokazuje, jak wiele przestrzeni do rozwoju wciąż pozostaje w świecie telewizorów LCD. Przez lata obserwowaliśmy przede wszystkim wyścig na rozdzielczość, jasność i liczbę stref podświetlenia. RGB MiniLED dodaje do tego kolejny element — bardziej zaawansowane zarządzanie samym kolorem światła, zanim jeszcze przejdzie ono przez matrycę.

Z punktu widzenia nas, użytkowników, ma to bardzo konkretny sens. Szersza paleta barw pozwala lepiej prezentować zróżnicowane kolorystycznie sceny, wysoka jasność i lokalne wygaszanie zwiększają możliwości HDR, a panel antyrefleksyjny sprawia, że z zalet telewizora można korzystać również w jasnym pomieszczeniu. Do tego dochodzą funkcje dla graczy, wysoka częstotliwość odświeżania i rozbudowany system audio.

Nie trzeba przy tym znać wszystkich standardów obrazu, żeby docenić korzyści płynące z tych rozwiązań. Dla jednego użytkownika najważniejsze będą naturalne kolory podczas wieczornego seansu, dla drugiego możliwość oglądania meczu w słoneczne popołudnie (na myśl przychodzą mi beztroskie wakacje z Mundialem czy Euro), a dla trzeciego efektowne światy gier wyświetlane na ogromnym ekranie.

I właśnie w tym tkwi siła takiego urządzenia. Hisense UR9S łączy nową generację technologii obrazu z funkcjami, które mają znaczenie w codziennym użytkowaniu. To interesujący kierunek rozwoju telewizorów premium i jednocześnie kolejny dowód na to, że walka o coraz lepszy obraz wcale się nie skończyła. Wręcz przeciwnie — właśnie nabiera nowych kolorów.