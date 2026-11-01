Ponad 800 kilometrów na litrze benzyny! Polscy studenci skonstruowali niezwykłe pojazdy 

Jak to możliwe? Zespół Iron Warriors skonstruował dwa wyjątkowo energooszczędne bolidy. Spalinowy osiągnął wynik 837 km na litrze paliwa, a elektryczny – aż 2267 km w przeliczeniu na litr benzyny. Za rekordowymi rezultatami stoją lata pracy, zaawansowana aerodynamika i wykorzystanie lekkich materiałów.

Iron Warriors działają w ramach Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji Politechniki Łódzkiej. Grupa od blisko 15 lat zajmuje się projektowaniem i budową pojazdów, których głównym zadaniem jest pokonanie jak największego dystansu przy wykorzystaniu minimalnej ilości energii.

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Ich osiągnięcia są imponujące. Studenci dwukrotnie ustanawiali rekordy Polski w konkurencjach jazdy energooszczędnej. Przytoczone wyniki nie są oczywiście wartościami osiąganymi podczas zwykłej jazdy, lecz stanowią rezultaty uzyskane w specjalistycznych konkurencjach dla prototypów energooszczędnych.

Jednym z sekretów rekordowych konstrukcji jest ich wyjątkowo niewielka masa. Oba pojazdy mają trzy koła, opływowe nadwozia i są przeznaczone dla jednego kierowcy, który zajmuje pozycję leżącą. Karoserie składają się natomiast z włókna węglowego, dzięki czemu masa bolidów nie przekracza 50 kilogramów. Tak niewielki ciężar oznacza, że do rozpędzenia pojazdu i utrzymania go w ruchu potrzeba znacznie mniej energii niż w przypadku tradycyjnego samochodu.

Równie istotna jest aerodynamika. Konstruktorzy nadali swoim pojazdom kształt przypominający kroplę wody. Takie rozwiązanie ogranicza opór powietrza, który przy większych prędkościach staje się jednym z najważniejszych czynników wpływających na zużycie energii.

Zespół rozwija obecnie dwie konstrukcje: Eco Arrow 3 oraz Eco Arrow 2 Electric. W pierwszym przypadku członkowie ekipy postawili na odpowiednio zmodyfikowany silnik wykorzystywany pierwotnie w podkaszarce spalinowej. Drugi bolid napędzany jest z kolei silnikiem elektrycznym stosowanym w rowerach.

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Zbierane podczas przejazdów dane pozwalają analizować zachowanie pojazdów i doskonalić ich parametry. Co ciekawe, ważna jest zarówno sama konstrukcja, jak i technika prowadzenia bolidu. Szef zespołu Hubert Pacyna podkreśla, iż młodzi inżynierowie nieustannie wprowadzają ulepszenia do obu pojazdów, starając się poprawiać dotychczasowe wyniki. Obecnie studenci pracują nad kolejną konstrukcją. Szczególną uwagę poświęcają aerodynamice i projektowaniu nowego nadwozia, które ma pozwolić na dalsze ograniczenie oporów ruchu.

I nawet jeśli konstrukcje Iron Warriors nie są przeznaczone do codziennego poruszania się po drogach, to doświadczenia zbierane podczas ich projektowania mają znacznie szersze zastosowanie. Ograniczanie masy pojazdów, poprawa aerodynamiki, zmniejszanie oporów toczenia i optymalizacja układów napędowych to w końcu zagadnienia, nad którymi pracują również największe firmy motoryzacyjne.

Źródło: Polskie Radio Kierowców