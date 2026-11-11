Jeden mechanizm to za mało. Louis Erard znowu zaskakuje i pakuje dwa serca do jednego zegarka

Spoglądając na tarczę, od razu rzucają się w oczy dwie tarcze, wyglądające jak nitowane bulaje. Jeden z nich wskazuje godziny i minuty, podczas gdy drugi służy jedynie do wskazywania sekund.

Dwie tarcze dla najbardziej podstawowych funkcji

Zwykle, gdy mamy na tarczy zegarka kilka subtarczy, służą one do jakichś bardziej zaawansowanych pomiarów. Tu jednak twórcy postawili na prostotę. Ten model naprawdę wskazuje jedynie godzinę, bez żadnych wymyślnych dodatków. Na tym prostota się nie kończy, bo zamiast budować skomplikowane i drogie moduły modyfikujące układ tradycyjnego mechanizmu, projektanci zastosowali zwyczajne rozwiązanie. Wewnątrz koperty zmieszczono dwa osobne automatyczne mechanizmy Sellita SW100. Jeden odpowiada za godziny i minuty, a drugi napędza samą sekundę.

Brzmi to dość nietypowo jak na tak podstawowe wskazania i tak też jest w rzeczywistości. Zastosowanie dwóch osobnych mechanizmów mogłoby sugerować obsługę drugiej strefy czasowej, ale twórcy z tego zrezygnowali. Zsynchronizowanie dwóch niezależnych napędów na potrzeby drugiej strefy czasowej w zakładanym budżecie byłoby trudne. Wybór płynącego sekundnika był więc decyzją czysto estetyczną.

Zegarek napędzany jest dwoma mechanizmami o rezerwie chodu wynoszącej około 38-42 godziny. Jeśli więc zostawimy go na cały weekend w pudełku, w poniedziałek rano przywita nas zatrzymanymi wskazówkami. Na osłodę dostajemy jednak system szybkiej wymiany paska bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi. To zawsze coś.

Najciekawsze są jednak same proporcje. Mimo obecności dwóch osobnych automatów oraz odstających bulajów i dwóch koronek, koperta ze stali nierdzewnej mierzy 38 mm szerokości i 8,85 mm grubości. Zegarek zachowuje smukły profil, nie zamieniając się w ciężką cegłę.

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Z bliska widać sporo detali

Choć pod spodem postawiono na prostotę, tego samego nie można powiedzieć o projekcie. Detali jest tu naprawdę dużo, zaczynając od złoconych nitów. Każdy z dwóch bezeli zdobi 12 pozłacanych nitów, a na każdej z koronek znajdziemy ich po 6. Przy wykończeniu postawiono na błękit i szczotkowaną stal, co daje świetny kontrast między surowością a kolorem. Nie zabrakło również tabliczek znamionowych – dwóch, bo każdy z twórców dostał swoją. One również wyglądają jak żywcem wyjęte ze starych przyrządów naukowych z XIX wieku.

Model przygotowano w dwóch wariantach kolorystycznych: Gold ze złotawą tarczą i paskiem ze skóry strusia w kolorze czarnym oraz Silver z tytanowo-srebrną tarczą na niebieskim pasku. Ta druga opcja prezentuje się wyjątkowo spójnie – chłodne srebro podkreśla drobne, złocone nity bez zalewania tarczy nadmiarem złota.

Cena tego modelu została ustalona na poziomie 4950 franków szwajcarskich (około 22 500 złotych w przeliczeniu). Nie jest to więc propozycja dla kogoś, kto szuka zwykłego zegarka do pracy. W dodatku to pozycja mocno limitowana. Każdy z wariantów powstał w liczbie zaledwie 178 sztuk i wszystkie wyprzedały się na pniu bardzo szybko. Nam pozostaje więc tylko jego podziwianie, a patrzeć naprawdę jest na co.