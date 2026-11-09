Cena jak za smart banda, ale to wciąż smartwatch. Honor Watch X5 Play może być królem budżetowych zegarków

Przyjęło się już, że jeśli chcemy smartwatch, musimy wydać na niego przynajmniej kilkaset złotych. Tańsze modele raczej są do niczego, więc przy mniejszym budżecie lepiej jest sięgnąć po sportową opaskę. To jednak mit, bo na rynku pojawia się sporo ciekawych zegarków, które nie rujnują portfela. Regularnie przypominają o tym takie marki, jak Rollme i Rogbid, a teraz również i Honor.

Do oficjalnej sprzedaży w Polsce trafił właśnie model Honor Watch X5 Play. Urządzenie zostało wycenione na zaledwie 199 złotych, a to cena, którą obecnie zobaczymy raczej przy opaskach sportowych, a nie zegarkach.

Co oferuje Honor Watch X5 Play?

Głównym punktem programu w tak skrojonym budżecie okazuje się wyświetlacz. Zamiast ciasnej pigułki z wąskimi polem widzenia, na froncie zegarka zamontowano duży, 2,01-calowy panel TFT. Inżynierom udało się odchudzić ramki wokół ekranu do skromnych dwóch milimetrów, dzięki czemu sam wyświetlacz zajmuje ponad 77 procent powierzchni przedniego panelu. W ten sposób, mimo dużego ekranu, koperta nie jest tak gigantyczna. Całość uzupełnia płynna częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz oraz jasność sięgająca 550 nitów, pozwalająca na komfortowe przeglądanie powiadomień nawet w pełnym słońcu.

Drugim sporym zaskoczeniem w tej klasie cenowej jest obecność wbudowanego głośnika i mikrofonu. Zegarek – korzystając z nowoczesnego standardu Bluetooth 6.0 – pozwala na pełnoprawne prowadzenie rozmów głosowych bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Oczywiście wewnątrz nie znajdziemy modułu eSIM, więc smartfon musi znajdować się w zasięgu bezprzewodowej łączności, ale w domowych czy samochodowych warunkach to niezwykle wygodna funkcja, za którą u konkurencji trzeba zazwyczaj dopłacić kilkaset złotych.

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Sporym atutem budżetowej propozycji dawnej submarki koncernu Huawei jest podejście do zasilania. Wewnątrz smukłej obudowy zmieszczono akumulator o pojemności 450 mAh. Przy rozsądnym, codziennym użytkowaniu producent deklaruje czas pracy sięgający nawet 18 dni na jednym ładowaniu. Oznacza to, że ładowarkę dołączaną do zestawu można spokojnie rzucić w kąt szuflady i przypomnieć sobie o niej najwyżej dwa razy w miesiącu.

Od strony sportowo-zdrowotnej otrzymujemy klasyczny, kompletny zestaw:

109 trybów sportowych – pozwalających na śledzenie najróżniejszych aktywności fizycznych.

Całodobowy monitoring – kontrola tętna, nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz poziomu codziennego stresu.

Analiza regeneracji – śledzenie jakości nocnego snu i krótkich drzemek.

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Zgromadzone metryki trafiają bezpośrednio do przejrzystej aplikacji Honor Zdrowie, a sam czasomierz bez problemu współpracuje ze smartfonami pracującymi pod kontrolą Androida oraz iOS. Jasne, nie jest to poziom flagowców czy specjalistycznych zegarków, ale do podstawowego monitorowania zdrowia i treningów Watch X5 Play w zupełności wystarczy. Na koniec warto jeszcze dodać, że obudowa spełnia normę IP68, co gwarantuje pełną ochronę przed pyłem i zachlapaniami.

Smartwatch jest już dostępny w sprzedaży

Honor Watch X5 Play pojawił się już w oficjalnym sklepie internetowym producenta oraz w ofercie sieci x-kom, a lada moment ma zasilić półki Media Expert i Komputronika. Do wyboru przygotowano dwa klasyczne warianty kolorystyczne – czarny oraz biały.

Nie ma co ukrywać -to nie jest urządzenie stworzone z myślą o profesjonalnych maratończykach potrzebujących precyzyjnych modułów GPS czy wyrafinowanej analityki wydolnościowej. To przemyślany, maksymalnie rozsądny wół roboczy dla każdego, kto chce powiadomień z telefonu, wygodnego podglądu tętna i możliwości odebrania połączenia bez wydawania fortuny. Przy cenie uderzającej w próg 199 złotych rynek budżetowych akcesoriów właśnie zyskał murowanego faworyta.

Źródło: Honor