Pocket Obscura to aparat stworzony przez Luke’a Fazelasa i nawet jeżeli nie jest w retro stylu, ani w pięknym kolorze, to wciąż jest super uroczy. Został on także stworzony po prostu w domu i co najważniejsze, nie dostarcza on zdjęć cyfrowych tylko analogowe, a tym już żaden z popularnych ostatnio gadżetów się nie może pochwalić.

Pocket Obscura to najmniejszy aparat jaki zobaczycie. Jest bardzo uroczy i robi zdjęcia analogowe

Początek XX wieku ujrzał premierę nietypowego urządzenia, aparatu który można było wykonać samodzielnie z kartonu, Kodak Brownie. Myśli o tym urządzeniu nie opuszczały w ciągu ostatniego roku głowy Luke’a Fazelasa z Melbourne. Jest on fotografem oraz nauczycielem, który na swoim koniecie na Instagramie, pochwalił się rekordem Guinessa za stworzenie najmniejszego aparatu na świecie.

Luke Fazelas

Jego aparat Pocket Obscura mierzy zaledwie 2,48 x 2,41 x 2,48 cm i nie posiada w sobie żadnej elektroniki. To, jego wymiary oraz nazwa są też istotną wskazówką kierującą do odpowiedzi, jak to w ogóle było możliwe.

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Użyto oczywiście tak zwanego camera obscura, czyli fotografowania bez użycia szkieł czy nawet spustu migawki. Potrzebne są jedynie materiał światłoczuły, ciemne pomieszczenie i niewielki otwór, który zadziała jak obiektyw. Ten jest zakryty szczelną zasłoną, która zadziała jak migawka. Zadanie się robi tym trudniejsze im mniejsze jest urządzenie, więc australijski nauczyciel potrzebował trochę czasu na dopracowanie aparatu i zrobienie samego zdjęcia. Jak mówi:

Przy tak niewielkim otworze, do aparatu wpada bardzo mało światła, więc ekspozycje muszą być stosunkowo długie, a aparat działa najlepiej w jasnych, zewnętrznych warunkach. Najlepiej nadaje się również do obiektów stacjonarnych, ponieważ wszystko, co porusza się podczas ekspozycji, może wydawać się niewyraźne lub całkowicie zniknąć. Nie ma mechanizmu ustawiania ostrości, zoomu ani wizjera, więc kompozycja jest trochę bardziej eksperymentalna.

Autor projektu używa kilku sztuczek do zapewnienia swoim fotografiom jak najlepszej ostrości. Rzeczywiście czasu potrzeba wiele, więc fotografuje nie tylko elementy statyczne, lecz również przykleja je lepkimi (łatwo zdejmowalnymi) materiałami. Pewności nigdy za wielee.

Luke Fazelas

Frazelas zauważył, że jeszcze nikt nie zrobił rekordu w tworzeniu najmniejszego aparatu analogowego, co dało dodatkowej motywacji do pracy nad eksperymentem. Pomimo swojego rozmiaru, to jest pełnoprawny aparat, do którego używa się specjalnego, światłoczułego papieru. Tutaj trzeba go odpowiednio dociąć, ale nie tak po prostu!

Cały proces musi być delikatny i wykonywany zupełnie tak, jakby się obchodzono z dużymi sprzętami, po których od razu widzimy, że są aparatami. Zatem papier należy docinać w ciemni oraz w niej również trzeba Pocket Obscura załadować otrzymaną kliszą. Jedyny moment, w którym może ona otrzymać światło z zewnątrz, jest chwilą faktycznego wykonywania fotografii.

Luke Fazelas

Po zakończeniu procesu naświetlania, zupełnie jak w przypadku kliszy lub innej formy filmu, trzeba obraz wywołać właściwą techniką. Jeżeli kogoś nie przeraża cały ten proces, to tak się składa, że autor zaczął sprzedawać te kosteczki. Kosztują one 45 dolarów australijskich, co daje jakichś 120 złotych za sztukę. Na tę chwile wyprzedały się wszystkie egzemplarze i więcej zostanie wyprodukowanych w grudniu.

Źródło: newatlas